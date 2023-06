Češi dali světu první vepřový burger, kvůli kterému nezemřelo jediné prase

Český startup Mewery si připisuje globální prvenství. Jako první na světě představil burger s buněčně kultivovaným vepřovým masem. Čechům ho ale neservírovat nemůže. Na světě jsou zatím jen dvě země, které umožňují prodej umělého masa – asijský Singapur a USA. Právě na tyto trhy se Mawery chce v nejbližších letech dostat.

Trh s buněčně kultivovaným masem se dynamicky vyvíjí. Nedávno například v USA získaly společnosti Upside Foods a Good Meat povolení k prodeji kultivovaného masa da restaurací. Obě firmy se nicméně zaměřují na kuřecí maso. Češi ale jdou cestou vepřového. Svoji novinku, která kombinuje vepřové buňky s mikrořasou, by chtěli vyslat do světa během následujících dvou až tří let.

Představení burgeru proběhlo během festivalu Rock for People. Přestože ze zákona nemohla proběhnout veřejná ochutnávka, zhruba 90 procent účastníků akce při hlasování uvedlo, že by chtělo burger ochutnat.

Podle zakladatele Mewery Romana Lauše ale burger „chutná velice dobře a dalece překonává chuť tradičních rostlinných burgerů.“

Cena umělého masa půjde dolů

„Podařilo se nám dostat cenu kultivačního média na 8 EUR/L, což nám umožňuje postupně navyšovat testování naší kokultivace ve větších objemech a rozšiřovat naši paralelní senzorickou laboratoř pro finální texturu a chuť našich produktů. Spolupracujeme s českou vládou na takzvaných testovacích ochutnávkách, které by mohly být možné už v příštím roce,“ uvádí.

Česká republika by se tak podle něj mohla stát po Nizozemsku druhou zemí v EU, která urychlí zavedení alternativních bílkovin. Nicméně je to ještě otázka několika let, než bude hotová legislativa na úrovni Evropské Unie, která umožní prodávat kultivované maso koncovým zákazníkům. „A proto se chceme nejdříve soustředit na americký a asijský trh,” dodal Lauš.

Zbraň na klimatickou změnu

Roman Lauš založil Mewery před dvěma lety. Jeho cílem je produkce kultivovaného vepřového masa bez zabíjení zvířat. „Aktuálně je každou vteřinu zabito 48 prasat po celém světě, ročně to činí 1,5 miliardy zvířat. Ta vyprodukují 14,5 procenta všech emisí, což je dokonce více než veškerá doprava na světě. Naším cílem je snaha o dramatické snížení těchto čísel,” dodává Lauš.

Za tímto účelem vyvinul startup vlastní kultivační médium na bázi mikrořas. Toto médium používá pro kokultivaci prasečích buněk z pupečníku. Při výrobě tak skutečně nepřijde o život žádné zvíře. A právě kokultivace s mikrořasou dodává finálnímu masu dosud nemožné nutriční benefity.

