Česká pošta zastaví přijímání balíků do USA
Trumpovo nařízení o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů ovlivní služby České pošty. Ta od pátku zastaví přijímání balíků do USA. Nařízení nabyde účinnosti 29. srpna.
Nadále bude podle podle Kateřiny Cafourkové z tiskového oddělení pošty možné do USA posílat zásilky obsahující výhradně písemná sdělení, anebo dokumenty a mezi fyzickými osobami zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 dolarů.
„I tyto zásilky však budou vyžadovat řádné vyplnění poštovního celního prohlášení s důrazem na správný a úplný popis obsahu a skutečnou hodnotu v měně země určení, tedy v amerických dolarech. I přes správné a úplné vyplnění celního prohlášení může docházet k prodloužení celního řízení na vstupu do USA, což znamená delší dodací lhůty,“ dodala mluvčí.
Podle zástupců pošty dosud americká strana nevymezila zásadní otázky a postupy, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány.
„Dílčí technické podrobnosti byly zveřejněny až 15. srpna, čímž byl ponechán mimořádně omezený časový prostor jak pro přípravu technického přenosu dat americké straně, tak pro nastavení výběru cla, které nově musí být uhrazeno před vstupem zásilky do USA. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné zajistit shodu s požadavky exekutivního příkazu,“ dodala Cafourková.
Důvodem, proč k omezení příjmu zásilek dochází týden před účinností exekutivního příkazu, je podle ní skutečnost, že v momentě vstupu zboží na území USA již musí být toto zboží procleno a vyměřená částka uhrazena. Česká pošta tvrdí, že nemůže garantovat dodání zásilky na území USA, pokud bude na České poště podána po 22. srpnu. Na dobu přepravy zásilky po její expedici z Česka nemá Česká pošta vliv.
Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní smlouvu. Ta potvrzuje předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Vyplývá to ze společného prohlášení, jež obě strany zveřejnily. V případě automobilů jde o snížení z aktuální úhrnné sazby 27,5 procenta, v případě čipů americký prezident Donald Trump hovoří o možnosti uvalit na dovoz z většiny zemí 100procentní clo. Tomu se podle dohody EU vyhne.
Ministerstvo financí ve své zveřejněné prognóze zlepšuje letošní výhled růstu české ekonomiky. Zatímco v poslední, dubnové prognóze počítalo s růstem v rozsahu rovných dvou procent, nyní předpokládá vzestup o 2,1 procenta. A to přesto, že letošní hlavní tahoun tuzemské ekonomiky, spotřeba domácností, má růst pomaleji, než se ministerstvo v dubnu domnívalo – namísto 3,6 jen o tři procenta.
