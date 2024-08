David Ondráčka: Pošta prodá Balíkovnu a ministr Rakušan z ní udělá nový úřad

Česká pošta chce prodat svou jedinou výdělečnou část, Balíkovnu. Ministr vnitra Vít Rakušan plameně mluvil o zásadní transformaci státního podniku a teď z něj reálně udělá jen nový úřad. Je škoda, že všechny ambice něco reformovat končí na nedostatku politické odvahy. Pošta bez balíků bude de facto jen plnit zákonnou listovní službu a reálně může fungovat jako úřad, jakási příspěvková organizace ministerstva vnitra.

Rakušan bude ve volbách tvrdit, že hlavně uhájil pobočky pošt na vesnici, tím potěší starosty malých obcí a své voliče. Bude opakovat, že díky prodaným nemovitostem a Balíkovně, je ekonomická situace pošt nyní stabilizovaná. Pochopitelně jen dočasně. Budoucí náraz spadne až na příštího ministra.

Stát se vzdává

Stát se takovým krokem de facto vzdává souboje na konkurenčním trhu balíků. Že na to nemá, že je neschopný. Teď začne proces hledání poradce, který bude prodej vymýšlet a provázet (a přijde si na slušné peníze). Reálně to Pošta nakonec prodá někomu z konkurentů a z trhu balíků odejde. Za utržené peníze dočasně zalepí finanční ztrátu a rok, dva bude její hospodaření vypadat ekonomicky poměrně slušně. Pokud ještě prodá některé nemovitosti, hlavně pokud střelí i hlavní pobočku v Jindřišské, tam má šanci získat poměrně dost peněz.

Česká pošta snížila odhad letošní ztráty, Balíkovna se z ní vyčlení za dva roky, uvedl Miroslav Štěpán Zprávy z firem Nová komerční státem vlastněná akciová společnost Balíkovna se vyčlení z České pošty k 1. lednu 2025. Balíkovna by měla ve vládou schváleném transformačním plánu od pošty převzít logistické a balíkové služby. Později by do Balíkovny mohl vstoupit strategický partner. Uvedl to pověřený generální ředitel Miroslav Štěpán. Pošta podle něj letos počítá se ztrátou okolo 1,5 miliardy korun proti původně odhadovaným 3,5 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Dočasně pak už státu zůstane jen dotovaná služba. Pošta už nebude mít šanci si nikde přivydělat na krytí svých nákladů, zůstane závislá čistě na pravidelné dotaci ze státního rozpočtu. Ale má vnitro scénáře, jak drahé bude roční dotování této části? Bude tam ročně nalívat dvě nebo tři miliardy? Nikde to nezmiňují, podle mě to neví, anebo to spíš tají.

Státní poště tak zbydou jen dopisy, a půjde tedy o jakési tykadlo s občany na dopisy. Vnitro se to pokusí zamaskovat tím, že na pobočky nabalí nějaké provozovny jiných státních institucí, patrně úřadu práce a dotační poradenství třeba. A na to, že pobočky pošty potřebuje a že ušetří náklady jinde. Ale velký smysl to nedává.

Nebude jednoduché Balíkovnu prodat

Je velkou otázkou, zda bude mít někdo vůbec zájem Balíkovnu koupit. Oficiálně má slušný podíl na trhu, ale fyzicky navázaný na poštu. Muselo by jít i o depa. Balíkovny jsou totiž součástí samotných poboček pošt, na nich sídlí. Takže pokud to někdo koupí, bude chtít uzavřít od pošty jasný a dlouhodobý závazek, že dalších x let bude provozovat pobočky, kde balíkovny reálně sedí. A tím si pošta sváže i případnou možnost nějaké další pobočky zavírat.

Česká pošta od začátku roku prodala nemovitosti za téměř půl miliardy Reality Česká pošta v letošním prvním pololetí prodala nemovitosti za téměř půl miliardy korun. Loni za celý rok to byly nepotřebné budovy a pozemky za 690 milionů korun, o rok dříve 50 budov za 1,2 miliardy korun. Uvedl to mluvčí Matyáš Vitík. ČTK Přečíst článek

Nemluvě o tom, že byznysoví zájemci nedávno soupeřili o konkurenta Zásilkovnu. Je velká otázka, jestli bude nyní zájem o státního distributora balíků. Celé to může dost stát na vodě. Což ale asi managementu pošty ani současnému vedení vnitra zas tak nevadí, nakonec to spadne až po volbách.

Alibismus manažerů státních firem

A na celém smutném příběhu je vlastně fascinující a typické, jak se současný ředitel pošty Štěpán jen alibisticky odkazuje na poradce. Že všechno mají vymyslet poradci, které si pošta najme. Vlastní představa ředitele prakticky nulová. A to do výběrového řízení na funkci šel s tím, že předkládá jasnou formu transformace. Ta teď reálně znamená, prodáme balíky a baráky.

Zásilkovna míří do nových rukou, 35 procent bude patřit Šmejcovi Zprávy z firem Novými majiteli české firmy Packeta, která vlastní Zásilkovnu, je konsorcium globálního fondu CVC Capital Partners a skupiny Emma Capital, jejímž majitelem je dosavadní ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc. CVC bude mít 65 procent, Emma Capital zbylých 35 procent, informoval mluvčí Emma Capital Pavel Zuna. Výši kupní ceny ani jedna ze stran nesdělila. ČTK Přečíst článek

Takto se postupuje ve státních a městských firmách bohužel dost často. Všechno se hází na poradce, auditory, za jejich posudky a doporučení se dá v každé státní firmě vždycky schovat. Alibismus je bezbřehý, peněz se v tom propálí neskutečně. Motivace manažerů jít do rizika je nulová, hlavně si vše přikrýt posudky a nechat to běžet. A když to třeba nějak klapne, nakonec se dají vyplatit masivní bonusy, ale managementu.