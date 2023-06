Čínská expanze v Orbánově spřáteleném Maďarsku. Huayou postaví továrnu za miliardy

Čínská společnost Zhejiang Huayou Cobalt plánuje investovat v Maďarsku 520 miliard forintů (33,4 miliardy korun) do výstavby závodu na katody pro baterie do elektromobilů. Je to nejnovější velká investice, která podle vlády učiní ze země centrum elektromobilového průmyslu. Oznámil to podle agentury MTI ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Reklama

Závod bude mít kapacitu přibližně 100 tisíc tun katod pro baterie do elektromobilů. Vzniknout má 900 pracovních míst. Výroba by mohla být zahájena v roce 2026. Pro čínskou firmu Huayou je to první investice v EU.

"Most" mezi Východem a Západem

Maďarsko je místem, které si pro svoji výrobu vybrali němečtí výrobci prémiových vozů, jako je Mercedes-Benz Group a BMW, a asijští výrobci baterií, převážně z Číny a Jižní Koreje. Maďarská vláda uvádí, že tyto investice kromě toho, že pomáhají plnit klimatické cíle, slouží také jako model hospodářské spolupráce mezi Východem a Západem v době napětí.

Evropa se obává Huxitu. Orbán jemně pošťuchuje Maďarsko pryč z EU, píše Bloomberg Politika Nenávist maďarské veřejnosti vůči Evropské unii roste. V posledním průzkumu se obliba EU snížila o 12 procent, což je nejhorší propad v rámci celé Unie. Podle agentury Bloomberg se případného odchodu Maďarska Unie bojí víc než Brexitu. Stanislav Šulc Přečíst článek

Podobně jako jiné země střední a východní Evropy se Maďarsko za posledních 30 let stalo důležitým místem pro výrobu automobilů. Nyní je v čele regionu v přechodu na elektromobily.

Ráj pro výrobce autobaterií

Čtyři z deseti největších výrobců baterií mají nyní v zemi továrny, nebo je zde zakládají, upozornil Szijjártó a dodal, že za posledních sedm let Maďarsko oznámilo 51 investic do odvětví elektromobilů v hodnotě čtyř bilionů HUF. Země má nyní podle něj čtvrtou největší kapacitu baterií na světě.

I Maďaři se dočkali nižší inflace. Ale stále jsou první v Evropě, dokonce i před Ukrajinou Money Meziroční míra inflace v Maďarsku se v květnu snížila na 21,5 procenta z dubnových 24 procent. Oznámil to maďarský statistický úřad. Inflace se tak snížila už čtvrtý měsíc za sebou. V lednu se vyšplhala až na 25,7 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 1996. Maďarsko se v poslední době potýká s nejvyšší inflací v Evropské unii. ČTK, duk Přečíst článek

Největší zatím byla investice společnosti Conteporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), která loni oznámila, že plánuje v zemi výstavbu závodu na baterie za 7,3 miliardy eur (173,4 miliardy korun) ve spolupráci s automobilkou Mercedes-Benz.

Vzájemný obchod mezi Maďarskem a Čínou loni dosáhl rekordních 13 miliard eur. Čínské společnosti se letos stanou největší skupinou investorů v Maďarsku, stejné to bylo v roce 2020, dodal Szijjártó.

Británii hrozí kvůli brexitu krach výroby elektromobilů, varuje třetí největší automobilka na světě Money Británii hrozí zavírání automobilových továren a zánik tisíců pracovních míst, pokud rychle nedojedná úpravu brexitové dohody. Uvedla to mezinárodní automobilová skupina Stellantis, která v Británii zaměstnává více než 5000 lidí. ČTK Přečíst článek