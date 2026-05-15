Strnad rozjíždí investiční impérium. Na akvizice může mít kapacitu až deset miliard eur
Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.
Český podnikatel Michal Strnad zakládá novou investiční společnost, která se má zaměřit na akvizice v Evropě a ve Spojených státech. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na rozhovor se Strnadem.
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.
Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí
Podle mluvčího Czechoslovak Group Andreje Čírtka nejde o family office v tradičním pojetí, ale o samostatnou investiční platformu zaměřenou na private equity investice mimo obranný průmysl. Firma má fungovat odděleně od CSG a bez personálního propojení s jejím managementem.
Částka deset miliard eur podle Čírtka představuje teoretickou investiční kapacitu v případě využití dluhového financování pro větší transakce.
Hotely, fotbal i odpadové hospodářství
Strnad už podle Bloombergu pod novou investiční společnost převedl některá svá aktiva. Patří mezi ně například podíl v pražském hotelu Four Seasons nebo fotbalový klub Viktoria Plzeň.
Mezi možné investiční cíle by mohly patřit i tuzemské aktivity dánské skupiny Marius Pedersen, která působí v odpadovém hospodářství a jejíž česká část má být na prodej. Strnad zároveň uvedl, že má nadále zájem také o akvizice mediálních společností.
Sázka na dlouhodobé držení
Nová investiční firma se má podle Strnada zaměřovat na diverzifikované investice a slibná růstová odvětví. Podnikatel zdůrazňuje, že jej zajímají aktiva, která má smysl držet dlouhodobě.
Strnad rovněž uvedl, že jedná o několika možných formách spolupráce s Renátou Kellnerovou, která po smrti svého manžela Petra Kellnera převzala kontrolu nad investiční skupinou PPF.
Peníze po vstupu CSG na burzu
Část prostředků pro novou investiční platformu má pocházet z nedávného prodeje akcií Czechoslovak Group. CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a na neregulovaný trh pražské burzy. Prodejem akcií tehdy získala 3,8 miliardy eur.
Od vstupu na burzu však akcie CSG výrazně oslabily. Podle Bloombergu k poklesu přispěly mimo jiné pochybnosti investorů ohledně obchodního modelu firmy.
