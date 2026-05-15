newstream.cz Zprávy z firem Strnad rozjíždí investiční impérium. Na akvizice může mít kapacitu až deset miliard eur

Majitel CSG Mihal Strnad
Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.

Český podnikatel Michal Strnad zakládá novou investiční společnost, která se má zaměřit na akvizice v Evropě a ve Spojených státech. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na rozhovor se Strnadem.

Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí

Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.

Podle mluvčího Czechoslovak Group Andreje Čírtka nejde o family office v tradičním pojetí, ale o samostatnou investiční platformu zaměřenou na private equity investice mimo obranný průmysl. Firma má fungovat odděleně od CSG a bez personálního propojení s jejím managementem.

Částka deset miliard eur podle Čírtka představuje teoretickou investiční kapacitu v případě využití dluhového financování pro větší transakce.

Hotely, fotbal i odpadové hospodářství

Strnad už podle Bloombergu pod novou investiční společnost převedl některá svá aktiva. Patří mezi ně například podíl v pražském hotelu Four Seasons nebo fotbalový klub Viktoria Plzeň.

Mezi možné investiční cíle by mohly patřit i tuzemské aktivity dánské skupiny Marius Pedersen, která působí v odpadovém hospodářství a jejíž česká část má být na prodej. Strnad zároveň uvedl, že má nadále zájem také o akvizice mediálních společností.

Sázka na dlouhodobé držení

Nová investiční firma se má podle Strnada zaměřovat na diverzifikované investice a slibná růstová odvětví. Podnikatel zdůrazňuje, že jej zajímají aktiva, která má smysl držet dlouhodobě.

Strnad rovněž uvedl, že jedná o několika možných formách spolupráce s Renátou Kellnerovou, která po smrti svého manžela Petra Kellnera převzala kontrolu nad investiční skupinou PPF.

Peníze po vstupu CSG na burzu

Část prostředků pro novou investiční platformu má pocházet z nedávného prodeje akcií Czechoslovak Group. CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a na neregulovaný trh pražské burzy. Prodejem akcií tehdy získala 3,8 miliardy eur.

Od vstupu na burzu však akcie CSG výrazně oslabily. Podle Bloombergu k poklesu přispěly mimo jiné pochybnosti investorů ohledně obchodního modelu firmy.

Protesty proti Trumpovi v Grónsku

Jak vydělat na Trumpovu možném získání Grónska? Povzbudit může akcie zbrojařů i těžařů

Lukáš Kovanda

Revolut chystá banku pro bohaté, zatím pro Brity s majetkem nad 14 milionů korun

Spoluzakladatel a šéf britského fintechového start-upu Revolut Nikolay Storonsky (Nikolaj Storonskij) se kvůli odporu vůči ruské invazi na Ukrajinu vzdal ruského občanství.
Tereza Zavadilová
Původně nízkonákladová fintechová banka Revolut chce víc: zlákaly ji služby pro movité klienty. Chce privátní banku a už získala licenci na portfolio management.

Revolut mění strategii - z nízkonákladovky se chce rozšíit i na bohatší klientelu. Podle deníku Financial Times plánuje v Británii spustit služby privátního bankovnictví.  Banka také oznámila, že získala licenci k poskytování složitějších finančních produktů určených pro náročnější uživatele.

Londýnská společnost má spustit privátní bankovnictví do konce letošního roku. Služba má být určena klientům s investovatelným majetkem alespoň 500 tisíc liber (zhruba 14 milionů korun). 

Zpráva o plánech přichází poté, co britský regulátor udělil obchodní divizi Revolutu povolení rozšířit činnost o pákové produkty, služby správy soukromého majetku a řešení řízených portfolií, jak vyplývá ze čtvrtečního oznámení společnosti.  „Tato povolení představují chybějící článek, který nám umožní sjednotit investice, poradenství a správu portfolia pod jednu střechu,“ uvedla šéfka obchodní divize Revolutu Victoria Laffeová.  K plánům na spuštění privátního bankovnictví pro FT řekla pouze: „Privátní bankovnictví je oblast, kterou zkoumáme v rámci našeho dlouhodobého úsilí rozšiřovat a zlepšovat nabídku našich produktů.“

4 roky čekal na licenci

Nová licence je podle deníku dalším signálem zlepšujících se vztahů skupiny s finančními regulátory. V březnu získal Revolut plnou britskou bankovní licenci až po čtyřletém čekání. Což bylo zásadní pro její divizi správy majetku, která se dosud zaměřovala hlavně n a obchody s kryptem a akciemi, a rychle roste.  Loni přispěla k 31procentnímu růstu tržeb na 663 milionů liber.

Revolut dnes má pět hlavních obchodních divizí, včetně zmíněné správy majetku, devizového obchodování a prémiových předplatných účtů. Zatímco tradiční banky vydělávají hlavně na úvěrech a vkladech, Revolut má 76 procent tržeb z těchto služeb. 

Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí

Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.

V loňském roce vzrostl zisk společnosti před zdaněním o 57 procent na 1,7 miliardy liber při tržbách 4,5 miliardy liber.

Diverzifikovaný obchodní model přitahuje i soukromé investory. Loňský sekundární prodej akcií ocenil Revolut na 75 miliard dolarů. Deník Financial Times už dříve informoval, že firma míří k valuaci kolem 200 miliard dolarů, přičemž vstup na burzu neplánuje dříve než v roce 2028.

Revolut založili v roce 2015 v Londýně Nikolaj Storonskij (na snímku), původem z Ruska s britským občanstvím, a Vlad Jacenko (přistěhovalec z Ukrajiny). Na začátku Revolut vůbec nebyl bankou. Fungoval jako digitální peněženka a předplacená karta, která lákala uživatele především na možnost měnit peníze a platit v zahraničí ve středových kurzech bez nevýhodných bankovních poplatků. Bankovní licenci včetně evropské mu v roce 2018 udělila Litevská centrální banka (Bank of Lithuania). Litva je totiž známá svým velmi vstřícným a rychlým přístupem k fintechovým společnostem.

Revolut mění strategii v USA. Místo koupě banky chce vlastní licenci

Britská fintechová společnost Revolut ustupuje od plánů na převzetí americké banky. Nově chce vstoupit na tamní trh získáním vlastní bankovní licence, od čehož si slibuje rychlejší a jednodušší cestu k rozšíření svých služeb ve Spojených státech.

Manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra

Roman Koděra z J&T Banky: Investice jsou dnes nejlepší ochranou před nejistotou

Komárkova KKCG zpochybnila valnou hromadu Ferretti, kde bojovala o vliv na řízení

Komárkova KKCG zpochybnila valnou hromadu Ferretti, kde bojovala o vliv na řízení
Komárkova KKCG Maritime neuspěla v boji o kontrolu nad představenstvem italského výrobce jachet Ferretti. Akcionáři podle zdrojů Reuters podpořili kandidátku čínské Weichai Group, která je největším akcionářem firmy. KKCG vzápětí oznámila, že platnost valné hromady napadne.

Akcionáři italského výrobce luxusních jachet Ferretti se ve čtvrtek přiklonili na stranu čínské společnosti Weichai Group ve sporu, v němž Weichai bojovala o kontrolu nad představenstvem Ferretti s firmou KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka. S odkazem na dva zdroje obeznámené se situací píše agentura Reuters. 

„Stanovisko KKCG Maritime odráží její vážné obavy ohledně možné koordinované akce akcionářů napojených na skupinu Weichai, možného nedodržení oznamovacích povinností a širšího souladu s regulatorními požadavky vztahujícími se na společnosti strategického významu pro národní obranu a bezpečnost Itálie,“ uvedla KKCG.

Dnešní valná hromada Ferretti se konala za zavřenými dveřmi a měla rozhodnout, zda kontrolu nad představenstvem italského podniku udrží jeho největší akcionář Weichai, nebo zda ji převezme kandidátka podporovaná komárkovým podnikem.

KKCG na valné hromadě požádala předsedu, aby pozastavil hlasovací práva společnosti Weichai, a to s odkazem na možné porušení italských pravidel, která dávají vládě možnost vetovat nebo podmiňovat firemní transakce u společností považovaných za strategické z hlediska národní bezpečnosti.

Alternativně KKCG navrhla odložení valné hromady do doby provedení dalších kontrol, uvedla firma ve svém prohlášení. Podle zdrojů byly oba návrhy zamítnuty.

Karel Komárek zachránil americkou účast v nejprestižnějším jachtařském závodě

America's Cup je nejstarší sportovní trofej na světě, taková Formule 1 pro jachtaře. USA tuto trofej držely neuvěřitelných 132 let v kuse. Hrozilo, že v příštím ročníku vůbec poprvé v historii nebude žádný americký tým. Americkou účast zachránil Karel Komárek.

Weichai získala většinu hlasů

Kandidátka Weichai, která navrhla bývalého manažera společnosti Procter & Gamble Stassiho Anastassova jako nového generálního ředitele, získala přibližně 52 procent hlasů. To jí podle jednoho ze zdrojů dává právo jmenovat všechna místa v představenstvu kromě jednoho. Valné hromady se zúčastnilo přibližně 95 procent akcionářů, uvedly zdroje.

KKCG Maritime ve středu uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel. Italský deník MF totiž napsal, že investoři napojení na Čínu bez požadovaného oznámení zvýšili ve Ferretti nákupy akcií. Pokud se tvrzení deníku potvrdí, mohla by vláda v Římě případnou akvizici zablokovat nebo stanovit podmínky, kdo bude mít ve firmě jaký vliv.

Podle Reuters ale nebylo bezprostředně jasné, zda Ferretti a jeho současná vlastnická struktura skutečně splňují předpoklady k tomu, aby stát ve věci intervenoval a využil svých mimořádných pravomocí.

Ferretti má pod kontrolou sedm značek jachet, včetně Riva a Wally. Podnik má také menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky, kterou označil za méně významnou a snažil se ji prodat.

Šéf KKCG Maritime před dvěma týdny agentuře Reuters řekl, že skupina chce expandovat v oblasti obrany a že firmu Ferretti vnímá jako potenciální nástroj pro konsolidaci trhu rekreačních lodí.

Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.

Komárek posílil v jachtařském byznysu, na plán ale nedosáhl

Komárkova skupina posiluje v byznysu luxusních jachet. Na ambiciózní cíl ale tentokrát nedosáhla. V italském výrobci luxusních jachet Ferretti navýšila podíl na více než 23 procent. Na cílových téměř 30 procent nedosáhla.

