Klidnější rok jen na první pohled. Počasí dál tlačí zemědělce ke zdi
Škod v zemědělství v loňském roce ubylo, neznamená to ale obrat trendu extrémních výkyvu počasí. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Zatímco největší škody způsobily v roce 2024 zemědělcům jarní mrazy, loni představovaly největší problém srážky a krupobití, uvedly pojišťovny. Více než v předchozích letech se loni pojišťovny zabývaly také nákazami hospodářských zvířat, což zvýšilo zájem o jejich pojišťování.
"I když v roce 2025 nedošlo k velké katastrofě ve srovnání s předchozími lety, mimořádné výstřelky počasí zůstávají největším nebezpečím. Desetileté srovnání jasně ukazuje, že četnost a intenzita extrémních výkyvů počasí dlouhodobě roste a klade na zemědělství stále větší nároky," uvedl Vojtěch Rieder z Agra pojišťovny.
Také Generali Česká pojišťovna uvedla, že z pohledu škod byl loňský rok pro zemědělce oproti předchozím letům příznivější. "Zatímco v roce 2024 naši likvidátoři prohlédli téměř 90 tisíc hektarů poškozených porostů, v roce 2025 to byla třetina. Příčinou zhruba 70 procent škod bylo krupobití, 20 procent škod způsobil jarní mráz," řekla Alena Stiborová, ředitelka zemědělského pojištění. V Generali dosáhly škody na pojištěných plodinách přes 300 milionů korun, v roce 2024 to bylo zhruba 800 milionů korun. Nejvíce byly zasaženy střední a východní Čechy a jižní Morava, uvedla Stiborová.
Podle ČSOB pojišťovny patřil i loňský rok z pohledu škod k výjimečným, přestože jejich četnost byla nižší. Jarní mráz byl loni sice méně intenzivní, bylo ale více krupobití, které se navíc objevilo dříve než obvykle a s větší intenzitou, uvedl Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB.
Mezi nejpostiženější plodiny loňského roku patřily podle něj olejniny a obiloviny. Škody na nich způsobilo zejména krupobití a supercelární bouřky, které se podle Milaty vyskytují stále častěji. "Takové bouřky způsobují u klientů škody v řádu jednotek milionů až někdy i desítek milionů korun v rámci jednoho zemědělského subjektu ročně," uvedl Milata.
Vedle krupobití se loni zemědělci potýkali také se suchem a s nákazami hospodářských zvířat. "Klienti Agra pojišťovny v oblasti pojištění hospodářských zvířat v uplynulém roce hlásili například akutní otravy a jednotlivé škody na plemenných zvířatech. Řešili jsme také škody vzniklé katarální horečkou ovcí," uvedl Rieder. Pojišťovna Generali se zabývala také ptačí chřipkou nebo africkým morem prasat. "V minulém roce se ve větší míře vyskytly i u chovů škody způsobené živlem. Jednalo se zejména o požáry ve velkochovech prasat," řekla Stiborová.
Podle pojišťoven měl výskyt nákaz následně i vliv na pojišťování zemědělců, například Agra pojišťovna loni zaznamenala významné navýšení zájmu o pojištění hospodářských zvířat. "Stát, chovatelé a pojistitelé si uvědomili, jak velké riziko může nastat v případě, že by se slintavka a kulhavka objevila v chovu zvířat na území ČR," uvedl Milata.
Zemědělci na pojištění dostávají podporu od státu, konkrétně z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Podle pojišťoven je podpora pro zemědělce zásadní a motivuje je k sjednání pojištění, které je nezbytné pro zvládnutí krizí. Agra a Generali pojišťovna se ale shodují v tom, že pro ještě větší zájem o pojištění by pomohlo, kdyby byla výše podpory známa dopředu v době, kdy se o pojištění zemědělci rozhodují, a kdyby podpora měla jasná pravidla v dlouhodobém horizontu. Agra pojišťovna by také ocenila udělení výhody pro pojištěné zemědělce v době, kdy nastane nečekaná katastrofa a stát vyplácí kompenzace jako v případě předloňských mrazů.
