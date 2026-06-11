Tchajwanský byznys míří na sever Čech. U Žatce se chystá závod za téměř miliardu
Průmyslová zóna Triangle u Žatce láká další tchajwanskou firmu. Po oznámeném logistickém centru pro polovodičové chemikálie se v regionu chystá i závod společnosti TaMiCo Zatec za téměř miliardu korun.
Tchajwanská firma TaMiCo Zatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod zhruba za 900 milionů korun. Radní Ústeckého kraje už schválili rezervační smlouvu. Uvedla to mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Projekt může přinést až 100 nových pracovních míst.
Investice za 914 milionů
Na to, že rada smlouvu tento týden schválila, upozornil Žatecký a Lounský deník. Firma chce v takzvaném Staňkovickém rozptylu v průmyslové zóně Triangle postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek používaných při výrobě polovodičů.
Náklady investor odhadl na 914 milionů korun. Společnost má zájem o pronájem a následný prodej plochy o rozloze 2,68 hektaru. Výstavba by měla začít letos a skončit v roce 2027.
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Názory
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Region láká polovodičový byznys
V květnu navíc jednatel české pobočky tchajwanské společnosti i-TRANS Global Gary Čchiu ČTK řekl, že firma připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie.
Zpočátku i-TRANS Global plánuje investovat alespoň 20 milionů eur, tedy asi 487 milionů korun, a zaměstnat 60 lidí. Ze speciálního skladu bude dodávat chemikálie a plyny hlavně drážďanské továrně TSMC na výrobu polovodičů.
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