Malé reaktory míří do Česka. Ve hře jsou Dětmarovice a Tušimice
Česko posouvá plány na malé modulární reaktory dál. Vedle Temelína se začínají připravovat další lokality, hlavně Dětmarovice a Tušimice, kde dnes stojí uhelné elektrárny. Memorandum podepsané Karlem Havlíčkem, ČEZ a Rolls-Royce SMR otevírá cestu až k šesti reaktorům s výkonem až tři gigawatty.
Česko pokračuje v přípravě malých modulárních reaktorů. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal v Británii memorandum o porozumění se společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé reaktory v České republice.
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Podle ministerstva průmyslu a obchodu se nyní posuzují zejména Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Obě místa jsou spojena se současnými uhelnými elektrárnami a podle resortu se jeví jako vhodné lokality pro budoucí malé modulární reaktory.
„Jaderná energetika je klíčovým pilířem stabilní a bezpečné energetické budoucnosti České republiky a malé modulární reaktory budou její důležitou součástí. První takový reaktor plánujeme postavit v Temelíně a současně připravujeme i další lokality, například v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji,“ uvedl Havlíček.
Zásadní energetický milník. Česko bude mít jádro i v dalších krajích. Před chvílí jsem v Londýně podepsal s prezidentem Rolls-Royce SMR a vedením ČEZ dohodu o zahájení přípravy výstavby malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. pic.twitter.com/79Ggm2fdU8— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) July 21, 2026
Podepsané memorandum o porozumění navazuje na předchozí dohody mezi Českou republikou a Británií v oblasti jaderné energetiky. Zaměřuje se na přípravu projektů zejména v Dětmarovicích a Tušimicích. Místní areály současných uhelných elektráren se podle ministerstva jeví jako vhodné pro umístění SMR, které vedle výroby elektřiny mohou zajistit dodávky tepla pro okolní města. ČEZ uzavřel strategické partnerství s Rolls-Royce SMR v roce 2024, současně získal také přibližně 20procentní podíl v britské společnosti.
Doplněk pro jaderné bloky
První malý modulární reaktor má vzniknout poblíž současné jaderné elektrárny Temelín ve druhé polovině 30. let. Další projekty by se mohly připravovat právě v Dětmarovicích a Tušimicích. Reaktory by tam vedle výroby elektřiny mohly zajišťovat také dodávky tepla pro okolní města.
Malé modulární reaktory mají být podle ministerstva jedním z pilířů dlouhodobé energetické strategie ČEZ i České republiky. Mají doplnit velké jaderné bloky a obnovitelné zdroje a společně s nimi zajistit stabilní výrobu elektřiny.
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Podpis memoranda navazuje na předchozí dohody mezi Českem a Británií v oblasti jaderné energetiky. Pro český průmysl může jít podle zástupců státu i ČEZ o významnou technologickou příležitost.
„Malé modulární reaktory jsou globální příležitostí pro český průmysl. Naše tradiční jaderné firmy mají dlouhou historii a unikátní know-how, které mohou díky své účasti na projektu malých modulárních reaktorů dále prohlubovat,“ uvedl člen představenstva ČEZ Tomáš Pleskač.
Připomněl také plzeňskou společnost Škoda JS, která se stala jedním ze dvou dodavatelů komponent pro malé modulární reaktory vyráběné Rolls-Royce SMR. Havlíček projekt označil za „technologickou příležitost s celosvětovým přesahem pro český průmysl“.
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Tři gigawatty elektřiny
Podle šéfa Rolls-Royce SMR Chrise Cholertona mohou tři české lokality umožnit výstavbu až šesti malých modulárních reaktorů. Ty by podle něj mohly v Česku vyrábět až tři gigawatty čisté a bezpečné elektřiny.
„Jsme nadšeni, že budeme spolupracovat na třech českých lokalitách, které společně umožňují výstavbu až šesti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Ty mohou vyrábět až tři gigawatty čisté a bezpečné elektřiny v České republice,“ řekl Cholerton.
Každá elektrárna Rolls-Royce SMR má mít elektrický výkon 470 megawattů. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by tento výkon stačil na pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let.
První reaktor Rolls-Royce SMR má vzniknout ve Wylfě na ostrově Anglesey v severním Walesu, kde už v minulosti jaderná elektrárna fungovala.
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Poptávka bude prudce růst
Podle analytika eToro Jakuba Rochlitze není rozšíření spolupráce vlády s Rolls-Royce SMR jen otázkou nové elektrárny v Česku. První plánovaný reaktor v Temelíně má být teprve druhým reaktorem Rolls-Royce SMR na světě. Další lokality v Dětmarovicích a Tušimicích podle něj zároveň prohlubují byznysové vazby britského výrobce modulárních reaktorů na českou ekonomiku.
Rochlitz očekává, že poptávka po malých modulárních reaktorech bude globálně prudce růst, mimo jiné kvůli vysoké spotřebě energie v datových centrech pro umělou inteligenci. Pro Česko je podle něj klíčové dostat do dodavatelského řetězce co nejvíce domácích firem. „Nekupujeme si tedy jen reaktory. Kupujeme si místo v průmyslu, který je teprve v plenkách,“ uvedl.
Ekologická organizace Calla – Sdružení pro záchranu prostředí je však skeptická. Upozorňuje, že memorandum nepřináší žádný závazek. Podle Edvarda Sequense z Cally bude jedním z problémů požadavek na odběr chladicí vody, jejíž dostupnost může ovlivnit změna klimatu. Organizace také uvádí, že tyto reaktory vzhledem ke své velikosti spadají spíše mezi střední reaktory a nepředstavují aktuální řešení pro náhradu uhlí v teplárenství.
Calla zároveň upozorňuje, že výstavba bude financována z veřejných peněz, a zaplatí ji tak daňoví poplatníci nebo spotřebitelé elektřiny.
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