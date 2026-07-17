Inflace v EU polevila. Česko má druhý nejnižší růst cen v celé Unii
Inflace v Evropské unii v červnu výrazně zpomalila. Průměrná meziroční míra růstu cen klesla na 2,9 procenta, zatímco v Česku se podle harmonizované metodiky Eurostatu snížila na 1,1 procenta. Nižší inflaci mělo z celé sedmadvacítky pouze Švédsko.
Míra inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla na 2,9 procenta z květnových 3,3 procenta. Oznámil to unijní statistický úřad Eurostat. Růst cen tak polevil z hodnot, na které vystoupal po americko-izraelském útoku na Írán a následném zdražení ropy.
Výrazné zpomalení zaznamenalo také Česko. Tuzemská inflace se podle harmonizované metodiky Eurostatu snížila z květnových 1,8 procenta na 1,1 procenta. Byla tak druhá nejnižší v celé Evropské unii.
ČSÚ naměřil inflaci 1,5 procenta
Eurostat používá harmonizované údaje, které umožňují srovnávat vývoj spotřebitelských cen mezi jednotlivými členskými státy. Český statistický úřad minulý týden uvedl, že podle národní metodiky činila červnová inflace v Česku 1,5 procenta. V květnu dosahovala 2,1 procenta.
Rozdíl mezi údaji Eurostatu a ČSÚ vychází především z odlišného složení spotřebního koše a způsobu výpočtu.
Inflace zpomalila také v eurozóně
Eurostat současně potvrdil, že inflace v zemích eurozóny v červnu klesla na 2,8 procenta z květnových 3,2 procenta. Stejný údaj úřad zveřejnil už v předběžném odhadu na začátku měsíce.
V červnu loňského roku činila inflace v zemích platících eurem dvě procenta. V celé Evropské unii tehdy dosahovala 2,3 procenta.
Inflaci srazily především potraviny, benzin a nafta. Její červnový pokles na 1,5 procenta ale nemusí vydržet dlouho. Podle ekonomů se může už na podzim vrátit nad dvě procenta a na přelomu roku se přiblížit trojce.
Inflace spadla na 1,5 procenta. Jen dočasně, varují ekonomové
Money
Inflaci srazily především potraviny, benzin a nafta. Její červnový pokles na 1,5 procenta ale nemusí vydržet dlouho. Podle ekonomů se může už na podzim vrátit nad dvě procenta a na přelomu roku se přiblížit trojce.
Evropská centrální banka dlouhodobě usiluje o to, aby se inflace ve střednědobém horizontu pohybovala kolem dvou procent.
Nižší inflaci než Česko má jen Švédsko
Nejnižší meziroční růst spotřebitelských cen zaznamenalo v červnu Švédsko, kde inflace činila rovné jedno procento. Za Českem s hodnotou 1,1 procenta následovalo Dánsko, kde ceny meziročně vzrostly o 1,8 procenta.
Na opačném konci žebříčku zůstává Rumunsko. Tam meziroční inflace dosáhla 9,2 procenta. Následovaly Litva s 5,4 procenta a Bulharsko s 5,2 procenta.
Ve srovnání s květnem se meziroční inflace snížila ve 22 členských státech. Ve třech zemích zůstala beze změny a ve dvou vzrostla.
Meziměsíčně spotřebitelské ceny v Evropské unii i eurozóně shodně klesly o 0,1 procenta.
Nejvíce zdražovaly služby a energie
K meziroční inflaci v eurozóně v červnu nejvýrazněji přispěly služby. Jejich příspěvek činil 1,51 procentního bodu.
Následovaly energie s příspěvkem 0,77 procentního bodu, potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,29 procentního bodu a nezpracované průmyslové zboží s příspěvkem 0,18 procentního bodu.
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