Stát ruší další místa. Kolik opravdu ušetří, zatím není jasné
Vláda už na začátku roku schválila snížení počtu míst ve státní správě o 322 pozic. Další změny přicházejí od 1. července. Odpovědi ministerstev ukazují, že realita škrtů je rozdílná: někde jde hlavně o neobsazená místa v tabulkách, jinde už o obsazené pozice.
Stát znovu škrtá v úřednických tabulkách. Po první vlně, v níž mělo od ledna na úřadech ubýt 322 míst, přichází další organizační změny účinné od 1. července. Odpovědi oslovených ministerstev ukazují, že nejde o jeden typ škrtu. Někde mizí hlavně neobsazená místa, takže faktický dopad na zaměstnance bude minimální. Jinde už se rušení týká obsazených pozic, i když ani tam nemusí automaticky znamenat odchod všech dotčených lidí.
Pro rozpočet proto nebude rozhodující jen počet zrušených míst v tabulce, ale hlavně čistá úspora. Tu ovlivní převody zaměstnanců, případné odchodné, náhrady platu, nevyčerpaná dovolená i to, zda práci po zrušených místech převezmou jiní lidé.
Služební místa se řídí pravidly státní služby, pracovní místa zákoníkem práce. Při rušení tak mohou znamenat jiný postup, náklady i dopad na zaměstnance.
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Na ministerstvu zemědělství prý v tichosti vzniká návrh, který by v konečném důsledku mohl přihrát tisíce hektarů půdy největším konglomerátům. Podle kritiků omezí vlastnická práva drobných majitelů, následně pak bude vytlačoval z trhu malé zemědělce. Přitom český venkov potřebuje něco docela jiného, než aby se pole stala rejdištěm agrobaronů.
Průmysl ruší 22 míst. Většina je obsazená
Nejvýraznější konkrétní zásah zatím oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Změnou účinnou k 1. červenci 2026 se na resortu ruší 22 míst. Ve všech případech jde o služební místa. Důležité je, že většina z nich je obszaených. „Z 22 rušených služebních míst je 17 obsazených, zbývajících pět neobsazených,“ uvedla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
To ale ještě neznamená, že z resortu skutečně odejde 17 lidí. Ministerstvo upozorňuje, že přesné snížení počtu zaměstnanců bude jasné až po vypořádání služebních vztahů. „Realizace organizačních opatření neznamená automaticky ukončování služebních či pracovních poměrů zaměstnanců a státních zaměstnanců. V řadě případů dochází v návaznosti na změny organizační struktury k převádění zaměstnanců na jiná služební nebo pracovní místa podle aktuálních potřeb ministerstva a zajištění výkonu jednotlivých agend,“ doplnila Filipová.
Ministerstvo zatím neumí vyčíslit jednorázové náklady spojené se změnou, například případné odchodné, náhrady platu nebo nevyčerpanou dovolenou. Ty bude podle resortu možné spočítat až zpětně.
Hrubou úsporu ale MPO vyčíslilo. Zrušení 22 služebních míst představuje podle ministerstva teoretickou hrubou úsporu 8,736 milionu korun do konce roku 2026. Od roku 2027 má teoretická roční hrubá úspora dosáhnout 17,473 milionu korun. Částky vycházejí z rozpočtovaných prostředků na platy.
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MPO zároveň zdůrazňuje, že změny nemají mířit na konkrétní odborné agendy. Podle ministerstva se týkají hlavně řízení, administrativy a podpůrných struktur.
Finance škrtají devět míst. Osm je prázdných
Na ministerstvu financí má mít červencová změna výrazně menší praktický dopad. Resort připravuje zrušení devíti míst, z toho šesti služebních a tří pracovních. „Jedná se o řadová místa, přičemž osm z těchto devíti míst je v současnosti neobsazeno. Faktický dopad této změny do počtu zaměstnanců tak bude minimální,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
Ministerstvo financí zároveň vyčíslilo očekávané úspory. „Předpokládaná úspora do konce roku 2026 činí cca tři miliony korun. V roce 2027 a v následujících letech bude předpokládaná úspora cca sedm milionů korun,“ doplnil Fous.
Životní prostředí ruší tři místa. Všechna byla obsazená
Ministerstvo životního prostředí oznámilo menší počet rušených míst, dopad na konkrétní zaměstnance je ale výraznější než u financí. K 1. červenci zrušila jedno pracovní a dvě služební místa. U dvou zaměstnanců na služebních místech zatím není jasné, jaký bude konečný výsledek. „Dva zaměstnanci na služebních místech budou zařazeni mimo výkon služby a zaměstnavatel pro ně bude hledat vhodné místo,“ uvedla uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
Po měsících čekání přijde přidání. Vláda od dubna zvýší platy části zaměstnanců veřejného sektoru, rozdíly mezi jednotlivými profesemi ale zůstanou výrazné.
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Po měsících čekání přijde přidání. Vláda od dubna zvýší platy části zaměstnanců veřejného sektoru, rozdíly mezi jednotlivými profesemi ale zůstanou výrazné.
U jednoho pracovníka už resort očekává odchod. „Zaměstnanec na pracovním referentském místě odejde, nebylo pro něj nalezeno jiné vhodné místo,“ doplnila mluvčí. Ministerstvo zatím neumí přesně vyčíslit celkové náklady ani úspory. U zaměstnance v pracovním poměru bude odstupné vypočítáno podle zákoníku práce. U služebních míst bude výsledek záviset na dalším vypořádání.
„Z důvodu hospodárnosti zaměstnavatel určuje v těchto případech čerpání dovolené v souladu se zákoníkem, aby nemusel následně dovolenou proplácet. Jiné jednorázové náklady neevidujeme,“ uvedla Krejčí.
Podle ministerstva se rušené pozice netýkají odborných činností souvisejících s evropskou legislativou, dotačními programy nebo mezinárodními závazky.
Zahraničí větší změnu nechystá
Ministerstvo zahraničních věcí naopak uvedlo, že k 1. červenci žádnou rozsáhlejší změnu počtu míst nechystá. „K 1. 7. 2026 MZV žádnou rozsáhlejší změnu systemizace nechystá,“ uvedl Adam Čörgő z ministerstva zahraničních věcí.
I to ukazuje, že červencové škrty nejsou plošné ve stejném rozsahu napříč všemi resorty. Některá ministerstva ruší desítky míst, jiná jednotky a některá žádné větší změny neplánují. Červencové změny přitom přicházejí v době, kdy se zároveň řeší nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nový zákon o státních zaměstnancích má podle předkladatelů přiblížit státní službu běžnému pracovnímu poměru a zvýšit flexibilitu řízení úřadů.
Jak zvládnou úředníci vládu s Babišem, Okamurou a Motoristy? Jak se s ní popasují ti, na nichž stojí výkon státní správy a hospodaření s rozpočtem (a těch klíčových je ve skutečnosti několik set)? Loajalita ke státu, nebo kariéra a přizpůsobení se současným ministrům? To jsou složitá a nejednoznačná dilemata. Na ministerstvech dnes panuje zvláštní druh ticha — ne klid, ale čekání. Někteří to vydrží, jiní odejdou. Rozumné změny jsou v pořádku, rozbourání všeho by byla jen hloupá destrukce.
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