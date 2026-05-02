Sucho úřaduje: V Českém Švýcarsku hoří 900 hektarů lesa
V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují dva vrtulníky, třetí je na cestě, uvedl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
U požáru zatím zasahuje 31 jednotek hasičů, přijíždějí z širokého okolí. Podle hasičů zasahuje policejní a armádní vrtulník, které hasí za pomoci bambi vaků. Hoří stromy včetně korun a také hrabanka, vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu.
Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.
U požáru 🔥 lesa v NP České Švýcarsko, kde hoří cca 10 ha lesa 🌲, zasahují kromě 14 jednotek hasičů @HzsUlk taky vrtulníky 🚁 @PolicieCZ a @ArmadaCR. 🪖 Platí III. stupeň poplachu. 🚨 pic.twitter.com/NkRFztAjFc— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) May 2, 2026
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
S fotoaparátem navštívil více než čtyři sta hutí, sléváren a oceláren po celém světě a vytvořil unikátní vizuální archiv mizejícího světa těžkého průmyslu. Fotograf Viktor Mácha, autor projektu Beauty of Steel, mluví o západních megahutích i rozpadajících se provozech na Urale, o kráse lidské práce, o tom, proč fotografie nikdy plně nepřenese dunění a žár vysoké pece, a proč se o jeho práci paradoxně ví víc v zahraničí než doma.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
