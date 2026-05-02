Sucho úřaduje: V Českém Švýcarsku hoří 900 hektarů lesa

ČTK

V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují dva vrtulníky, třetí je na cestě, uvedl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

U požáru zatím zasahuje 31 jednotek hasičů, přijíždějí z širokého okolí. Podle hasičů zasahuje policejní a armádní vrtulník, které hasí za pomoci bambi vaků. Hoří stromy včetně korun a také hrabanka, vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Industriální fotograf Viktor Mácha

V hutnictví se ze šutru stane vidlička, to je přece magie, říká industriální fotograf Viktor Mácha

S fotoaparátem navštívil více než čtyři sta hutí, sléváren a oceláren po celém světě a vytvořil unikátní vizuální archiv mizejícího světa těžkého průmyslu. Fotograf Viktor Mácha, autor projektu Beauty of Steel, mluví o západních megahutích i rozpadajících se provozech na Urale, o kráse lidské práce, o tom, proč fotografie nikdy plně nepřenese dunění a žár vysoké pece, a proč se o jeho práci paradoxně ví víc v zahraničí než doma.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Francouzští vinaři zápasí s extrémy v počasí. Svět může nadobro přijít o chuť pravého šampaňského

Požáry v Řecku v červenci 2023.

Týden v obrazech: Požáry v Řecku, záplavy v Indii, pieta za Sinéad i líté boje fotbalistek na MS

Máme brát Trumpa vážně? Většinu svých hrozeb nedotáhl do konce, ukazují data

Lukáš Kovanda

Hrozby, které hýbou Evropou, ale často končí jen u slov. Americký prezident Donald Trump znovu tlačí na Německo – vyššími cly i stažením vojáků. Statistiky ale ukazují, že většinu svých obchodních výhrůžek po návratu do úřadu nenaplnil.

Německý kancléř Friedrich Merz začátkem týdne pronesl, že Írán u jednacího stolu ponižuje Ameriku, načež ještě před koncem toho samého týdne poznává hněv oné údajně ponížené Ameriky, resp. jejího prezidenta. Donald Trump včera pohrozil, že v příštím týdnu zvedne clo na osobní i nákladní auta z EU z 15 na 25 procent, přičemž dnes jeho administrativa oznámila, že z Německa stáhne přibližně 5000 amerických vojáků.

Zmíněné zvýšení cla na auta by poškodilo hlavně německé značky jako Mercedes nebo Audi, takže se vskutku nelze ubránit domněnce, že Trump se jak hrozbou zvýšení cel, tak stažením vojáků mstí za Merzova slova.

Nenaplněné hrozby

Co se týče hrozby cel, není ovšem zdaleka vyloučeno, že Trump jí ještě odvolá. Valnou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu totiž nenaplnil. Agentura Bloomberg spočetla, že Trump od svého znovuzvolení v listopadu 2024 vyřkl celkem 59 takových hrozeb (viz graf níže). Z nich však pouze 8, tedy necelých 14 procent, se dočkalo plného naplnění v praxi. Další dvě pak byly naplněny částečně.

Dále, možné naplnění 11 z Trumpových pohrůžek nyní podléhá přezkumu jeho administrativou, takže není jisté, zda budou naplněny. K tomu 23 hrozeb nebylo dosud uvedeno do praxe, přičemž tři byly zneplatněny a tucet jich byl stažen. Trump tak nedokázal – a to ani zčásti – naplnit zhruba 83 procent svých hrozeb.    

Válka proti Íránu? Pro většinu Američanů chyba, ukázal průzkum

Válka amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu je mezi Američany stejně nepopulární jako byla válka v Iráku v době největších násilností v roce 2006 či válka ve Vietnamu na počátku 70. let. Rostoucí počet Američanů také dává najevo obavy z ekonomických dopadů konfliktu a terorismu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník The Washington Post a web ABC News.

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje

Írán a Spojené státy zintenzivňují zákulisní diplomacii ve snaze proměnit křehké příměří v trvalý mír. Klíčovým bodem zůstává kontrola nad Hormuzský průliv, zatímco Washington trvá na námořní blokádě.

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos". Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

První krok k narovnání vztahů? Zelenskyj a Fico se vzájemně pozvali k návštěvám

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj
ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.

Fico následně v tiskovém prohlášení zveřejněném mimo jiné na síti Facebook uvedl, že ač mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Slovensko na Ukrajině stabilitu a demokracii a vzájemné přátelské vztahy. Fico rovněž uvedl, že se krátce setká se Zelenským v pondělí v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských zemí.

„Pozval jsem premiéra na návštěvu Kyjeva a poděkoval mu za pozvání k cestě do Bratislavy. Také jsme debatovali o možnosti osobního setkání v blízké budoucnosti,“ uvedl Zelenskyj. Podle Fica se setkají již v pondělí 4. května v arménské metropoli. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku ruské invaze v únoru 2022.

Babiš nasazuje Landovského: Česko má splnit závazky vůči NATO

Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský se má stát vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. Oznámil to premiér Andrej Babiš v diskusním pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Od Landovského si slibuje, že Česko konečně naplní alianční cíl – tedy vydávat na obranu alespoň dvě procenta hrubého domácího produktu.

Válka byla jedním z témat dnešního telefonátu. „Rovněž jsem zdůraznil, že žádná mírová dohoda v ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací není možná bez souhlasu ukrajinské strany,“ sdělil Fico. Slovenský premiér opakovaně čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Fico se například tento měsíc chystá odjet do Moskvy na oslavy konce druhé světové války v Evropě, vojenské přehlídky v Moskvě se ale zúčastnit neplánuje.

„Navzdory tomu, že na některá témata máme odlišný názor, máme společný zájem na dobrých a přátelských vztazích mezi SR a Ukrajinou,“ uvedl po telefonátu se Zelenským šéf slovenské vlády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Setkají se znovu. Fico ustoupil podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i její snahu o vstup do EU

