Francouzští vinaři zápasí s extrémy v počasí. Svět může nadobro přijít o chuť pravého šampaňského

Svěží, kyselkavá chuť šumivého vína z Champagne se může už brzy a nadobro změnit. Na vině je změna klimatu, která způsobuje rychlejší dozrávání hroznů. Podle některých znalců vín se to již děje. Šampaňské, které pili lidé před desítkami let, nechutná stejně jako to dnešní. A za pár desítek let je dost možné, že Francie o svou chloubu přijde úplně.

Reklama

Šampaňské bylo po staletí charakteristickým znakem oslav a luxusního života. Stoupající teploty v Evropě a stále nestálejší počasí však vyvolávají obavy, že by se francouzská oblast Champagne mohla stát pro jeho výrobu nevhodnou, píše server CNBC.

Podle obchodní asociace Comité Champagne bylo v loňském roce z Champagne vyexpedováno přes 325 milionů lahví šampaňského v hodnotě 6,3 miliardy eur. Nejvíce jich zamířilo na americký, britský a japonský trh. Svět si pravé šampaňské jednoduše zamiloval, měnící se klima ale jeho budoucnosti zrovna nepřeje.

La dolce vita. Prodeje šampaňského v době inflace a krize lámaly rekordy Money Za loňský rok se ve světě prodalo 326 milionů lahví francouzského šampaňského za rekordních více než šest miliard eur (přes 143 miliard korun). K nárůstu prodejů šumivého vína z oblasti Champagne na severovýchodě Francie přispěl vzestup zájmu ze zahraničí i početnější movitá klientela. ČTK Přečíst článek

V regionu Champagne, který už nyní trápí sucha, se totiž má do roku 2050 až trojnásobně zhoršit situace, což ještě více ovlivní pěstování hroznů v tamních vinicích, píše server.

Hrozny spálené sluncem

Šampaňské domy se budou muset přizpůsobit, aby přežily. A chuť šampaňského se mezitím může výrazně změnit.

„Pokud jsou hrozny vystaveny příliš extrémnímu UV záření, pak dostanou ekvivalent našeho úpalu, a to v podstatě poškodí chuť,“ řekl Matt Hodgson, zakladatel anglického prodejce vína Grape Britannia. Přílišné teplo může také změnit kyselost hroznů, která dodává šampaňskému svěžest a „neuchopitelný šmrnc“, dodal Hodgson.

Změna teplot také znamená, že šampaňské je přirozeně sladší. „Zatím to není problém, ale je to něco, na co musíme dbát,“ uvedla Claire Sarazinová, mluvčí společnosti Champagne Taittinger.

„Před 20 lety se sklizeň konala na přelomu září a října,“ dodala Sarazinová. Nyní šampaňský dům sklízí hrozny už na přelomu srpna a září.

Po šampaňském hlásí jeden z nejlepších roků i výrobci proslulých francouzských koňaků Enjoy Výrobci francouzského koňaku loni celosvětově prodali 212,5 milionu lahví, což je meziročně o 4,8 procenta méně. Přesto to byl po rekordních letech 2019 a 2021 třetí nejlepší rok v historii. Na svém webu to uvedl Svaz výrobců koňaku se sídlem ve francouzském městě Cognac. ČTK Přečíst článek

Francie může přijít o svoji chloubu

Mezinárodní značky si dobře uvědomují, jak velký dopad může mít změna klimatu na jejich podnikání. „Více než kdy jindy se snažíme přizpůsobit,“ uvedla pro server CNBC Sandrine Sommerová, ředitelka pro udržitelnost divize vína a lihovin ve společnosti Moët Hennessy z koncernu LVMH.

Šampaňské domy volí různé přístupy k zachování své budoucnosti v oboru. Stále více pěštitelů uvažuje i nad šlechtěním nových odrůd hroznů, schopných se adaptovat se na měnící se klimatické podmínky. Stejně tak pokukují po lokalitách s podobným klimatem jako v Champagne, kam by mohli své podnikání rozšířit.

Například Taittinger se stal prvním šampaňským domem, který investoval do anglického šumivého vína již v roce 2015, těsně následován Pommery v roce 2016. Přesto anglické šumivé víno Taittinger je určeno výhradně pro britský trh, aby se zabránilo „kanibalizaci“ původního produktu z Champagne.