Strnadova CSG posiluje za Atlantikem. Americký růst bude řídit David Jacobs
Skupina CSG Michala Strnada posiluje ve Spojených státech. Do čela CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, bývalého manažera Northrop Grumman a Raytheonu. Z Washingtonu má řídit další růst skupiny na americkém obranném trhu.
Průmyslově-technologická skupina CSG Michala Strnada posiluje svou přítomnost ve Spojených státech. Do čela společnosti CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, manažera s více než patnáctiletou zkušeností z amerického obranného průmyslu.
Jacobs povede nové zastoupení skupiny ve Washingtonu, D.C. Jeho úkolem bude rozvíjet vztahy s americkým obranným sektorem, státní správou i investory, řídit akviziční aktivity CSG na severoamerickém trhu a pomáhat budovat další výrobní kapacity ve Spojených státech. Skupina o tom informovala v tiskové zprávě.
CSG chce růst v Americe
Jacobs bude přímo podřízen většinovému vlastníkovi a předsedovi představenstva CSG Michalu Strnadovi. Zároveň bude spolupracovat s vedením obranných divizí v Praze i s americkými dceřinými firmami skupiny, mezi které patří MSM North America a CSE USA.
„Jmenování Davida Jacobse představuje důležitý krok v dlouhodobém závazku skupiny CSG budovat trvalou přítomnost v americké obranné průmyslové základně,“ uvedl Strnad.
Podle něj může Jacobs výrazně pomoci dalšímu růstu skupiny v Severní Americe. „Jeho hluboké zkušenosti v oblasti obranné strategie, fúzí a akvizic i investičního bankovnictví spolu s jeho vztahy napříč průmyslem a investiční komunitou z něj dělají člověka, který může významně urychlit náš další růst v Severní Americe,“ dodal Strnad.
Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.
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Zakázka pro americkou armádu
CSG posiluje ve Spojených státech v době, kdy se snaží zrychlit růst na tamním obranném trhu. Americká armáda loni oznámila zakázku pro MSM Group North America, která je součástí CSG, na jeden z největších modernizačních projektů americké armádní průmyslové základny.
Projekt zahrnuje návrh, výstavbu a zprovoznění závodu na plnění, kompletaci a balení 155milimetrové dělostřelecké munice v areálu Iowa Army Ammunition Plant.
Zkušenosti z Raytheonu i Northrop Grumman
David Jacobs působil ve společnostech Northrop Grumman a Raytheon. Naposledy zastával pozici viceprezidenta pro korporátní strategii a fúze a akvizice v Northrop Grumman, kde radil vedení firmy v otázkách portfolia i celopodnikové strategie.
Dříve pracoval deset let v investičním bankovnictví Merrill Lynch v Londýně a Chicagu. Během kariéry se podílel na více než 60 transakcích v celkové hodnotě přesahující 200 miliard dolarů. Vystudoval University of Cambridge.
„Je pro mě ctí připojit se ke skupině CSG v této fázi jejího růstu,“ uvedl Jacobs. „CSG vybudovala přesvědčivé portfolio obranných společností a prokázala skutečný závazek vůči americkému trhu,“ dodal.
Podle Jacobse bude skupina svou americkou přítomnost rozšiřovat prostřednictvím akvizic, průmyslových partnerství, transferu technologií i přímých investic do Spojených států.
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