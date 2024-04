Chytré spotřebiče zmírňují dopady vysokých cen. Šetří vodu, elektřinu i prací prostředek

Chytrá domácnost už dávno není jen o dálkovém ovládání některých spotřebičů. Do popředí se dostávají ještě mnohem důležitější věci, třeba bezpečnost nebo úspora. „V poslední době se lidé začali více zajímat o chytré funkce, větší propojení domácnosti a také možnosti, jak snížit spotřebu energií a obecně co nejvíc ušetřit,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí mimo jiné spotřebiče německé značky Siemens.

Reklama

Velkým tématem je dnes úspora pitné vody. V Česku totiž stejně jako v řadě dalších západních zemí využíváme pitnou vodu ke splachování záchodu, sprchování nebo praní prádla. Přitom dobře víme, že její zásoby nejsou nekonečné a na mnoha místech se potýkají s jejím nedostatkem. Trend je sice pozitivní a spotřeba v domácnostech rok od roku mírně klesá, přesto je to velké téma právě i pro výrobce domácích spotřebičů.

„S funkcemi, které pomáhají šetřit vodu, se setkáváme u moderních praček i myček nádobí. Například myčka podle množství nádobí a stupně zašpinění sama zvolí nejvhodnější mycí program, a tedy i množství vody, které použije. Kvalitu vody pomocí senzorů průběžně kontroluje a podle toho upraví délku cyklu. Díky tomu vodou zbytečně neplýtvá. Kromě toho může předem zobrazit předpokládanou spotřebu energie, takže si zákazník vybere, jestli v danou chvíli preferuje rychlejší nebo energeticky úspornější program,“ popisuje Hana Svobodová, manažerka showroomu Brand Experience Center.

Moderní domácí spotřebiče už jsou běžně na wifi a zvládají komunikaci i se servisem. Trendem je hlasové ovládání Zprávy z firem Leckterá nejnovější pračka nebo myčka nádobí už dnes umí nastavit prací nebo mycí procesy často lépe než její majitel. Díky tomu šetří chytré spotřebiče přírodní zdroje, peněženku i lidské zdraví. Do budoucna ale budou chytré přístroje v domácnosti umět ještě mnohem více, upozorňuje Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH domácí spotřebiče, českého zastoupení značek Bosch, Siemens a Gaggenau. nst Přečíst článek

Pokud jde o pračky, tam se pracuje především se systémem automatického dávkování pracího prostředku. I to má přitom přímou souvislost se spotřebou vody. „Málokdo umí správně dávkovat prací prostředek, protože nikomu se nechce číst doporučení na obalech a přizpůsobovat praní typu prádla nebo míře jeho znečištění. Když ale používáme zbytečně moc detergentu, pak plýtváme nejen jím, ale také vodou, protože pračka musí víc máchat, aby prostředek z prádla vymyla. Pračky se systémem automatického dávkování samy vyhodnotí nejen typ tkaniny, množství prádla, ale i jeho aktuální stav. Jednou z funkcí je i možnost načíst do aplikace čárový kód z prostředku, čímž pračka získá informace o doporučeném dávkování. Stejně tak lze automaticky nastavit tvrdost vody podle oblasti, kde se používá. Pračka potom ze zásobníku sama odebere potřebné množství prostředku. Mám osobně vyzkoušené na naší čtyřčlenné domácnosti, že díky automatickému dávkování kupuji prací prostředek opravdu méně často,“ upřesňuje Barbora Bártíková.

Zákazníky zajímá především finanční úspora

Jednou z motivací pro inovace je přirozeně životní prostředí, zákazníci ale slyší především na možnou finanční úsporu. „Stále více zákazníků se dotazuje také na možnost propojení spotřebičů s alternativními zdroji energie. Pokud mají k dispozici například energii ze solárních panelů, v aplikaci je možné nastavit časový rámec, kdy se má prádlo vyprat, a spotřebič se pak automaticky zapne ve chvíli, kdy je to nejvýhodnější,” doplňuje Hana Svobodová.

Finanční úspora může být spojená nejen se zmíněnou nižší spotřebou elektřiny, vody nebo pracího prostředku, ale třeba i s prodloužením životnosti potravin v lednicích. „Zvyšuje se zájem o chladničky s regulací teploty a vlhkosti, které dokážou zachovat potraviny déle čerstvé. A to včetně těch choulostivějších, jako je ovoce, zelenina, ryby nebo maso. V aplikaci je navíc možné chladničku kontrolovat a ovládat i na dálku, například si můžete cestou z nákupu snížit teplotu, aby byl spotřebič připravený na nové potraviny a teplotní výkyv neohrozil ty již uložené. Těmito funkcemi moderní spotřebiče napomáhají k menšímu plýtvání potravinami, což je dnes další velké téma,“ zmiňuje Barbora Bártíková.

Plýtvání pak zabraňují i některé trouby. Každému se asi někdy stalo, že neodhadl dobu pečení a výsledek putoval přímo do koše. V chytré domácnosti se ovšem taková nehoda nejspíš nestane. „Nejmodernější trouby jsou vybavené kamerou a programy řízenými chytrou inteligencí, díky čemuž umí rozpoznat vložené jídlo a přesně přizpůsobí teplotu i další nastavení právě pečenému pokrmu. Když je hotovo, trouba pošle zprávu do aplikace. Případně se můžete do trouby přes svůj telefon kdykoliv podívat, aniž byste ji otevřeli a větrali teplo,“ doplňuje Bártíková.

Zní to skoro jako kuchyně budoucnosti, spotřebiče s těmito funkcemi už jsou ale běžně v prodeji. A seznámit se s nimi můžete třeba v showroomu Brand Experience Center v Praze na Radlické. „Spotřebiče všech našich značek, tedy Siemens, Bosch nebo Gaggenau, lze zažít ‚v akci‘ při ukázkovém vaření v našem pražském showroomu nebo si tady můžete domluvit termín návštěvy a nechat si spotřebiče podrobněji představit. Ne vždy je ale třeba kupovat hned nové. Některé moderní funkce zvládají i vybrané starší modely, stačí jen aktualizovat jejich software. I s tím se na nás zákazníci mohou obrátit,“ uzavírá Hana Svobodová.

Vilu v Dobřichovicích obýval F. X. Šalda. Po rekonstrukci zde našly domov technologie Enjoy Jak přetvořit vilu z počátku 19. století na moderní bydlení s prvky chytré domácnosti tak, aby se dochovaly původní historické detaily? Výsledek práce příbramského studia sami zhodnoťte v naší galerii. pej Přečíst článek