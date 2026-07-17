Třicítky mění české nákupy. Prodeje zmrzlin se více než zdvojnásobí
Stačí, aby teploty překročily 30 stupňů a místo mraků se objevilo slunce. Prodeje zmrzlin v českých obchodech pak mohou během jediného dne vzrůst o více než sto procent. Přestože zákazníci zůstávají věrní vanilce, čokoládě nebo karamelu, stále častěji zkoušejí sorbety, prémiové příchutě, privátní značky či výrobky s vyšším obsahem bílkovin.
Zmrzlina patří mezi potraviny, jejichž prodeje reagují na změny počasí prakticky okamžitě. Podle interních dat obchodního řetězce Penny se během slunečných dnů s teplotami nad 30 stupňů prodá více než dvojnásobné množství zmrzlin oproti chladným a zataženým dnům, kdy teplota dosahuje zhruba 18 stupňů.
Vrchol sezony přichází tradičně v červenci. Letos se navíc potkává s takzvaným Mezinárodním dnem zmrzliny, který připadá na neděli 19. července.
Svátek původně vznikl ve Spojených státech. Americký prezident Ronald Reagan v roce 1984 vyhlásil červenec Národním měsícem zmrzliny a 15. červen tehdy určil jako Národní den zmrzliny. Tradice se později ustálila na třetí červencovou neděli a rozšířila se také mimo USA.
Nerozhoduje jen teplota
Na nákupní chování nemá vliv pouze údaj na teploměru. Důležitý je také sluneční svit, den v týdnu, začátek prázdnin nebo aktuální slevová nabídka. Zmrzlina je navíc typickým impulzním zbožím – zákazník ji často vloží do košíku až přímo v prodejně.
„Při srovnání chladného a zataženého dne s teplotou kolem 18 stupňů a slunečného dne, kdy teploty překračují třicítku, se prodeje zvyšují i o více než sto procent,“ uvedl Petr Chvojka, vedoucí oddělení nákupu Penny.
Výrazná závislost na počasí současně komplikuje plánování zásob. Zatímco během tropického víkendu mohou zákazníci rychle vyprázdnit mrazicí boxy, několik chladnějších dnů poptávku prudce utlumí.
Novým generálním ředitelem obchodního řetězce Penny Market v Česku je od začátku listopadu Draško Lazović (42). Nahradil Floriana Naegeleho, který ve funkci skončil po dvou letech na vlastní žádost.
Draško Lazović se stal novým generálním ředitelem řetězce Penny v Česku
Zprávy z firem
Novým generálním ředitelem obchodního řetězce Penny Market v Česku je od začátku listopadu Draško Lazović (42). Nahradil Floriana Naegeleho, který ve funkci skončil po dvou letech na vlastní žádost.
Potvrdil to i vývoj celého českého trhu v uplynulém roce. Za 52 týdnů končících 1. února 2026 se podle dat společnosti NIQ prodaly v českém maloobchodu a na čerpacích stanicích zmrzliny za 6,42 miliardy korun. Tržby meziročně klesly o tři procenta a prodané množství dokonce o 8,6 procenta. Hlavním důvodem bylo slabší léto 2025, během něhož se od června do srpna prodalo o 3,7 milionu litrů zmrzlin méně než o rok dříve.
Vanilka a čokoláda se drží, roste chuť experimentovat
„Zákazníci mají rádi klasiku, současně ale chtějí objevovat nové chutě. Proto vedle tradičních výrobků rozšiřujeme nabídku o sezonní edice, sorbety nebo méně obvyklé kombinace,“ doplnil Chvojka.
Mezi dlouhodobě nejoblíbenější příchutě českých zákazníků patří karamel, vanilka a čokoláda. Z ovocných variant vede jahoda. Stabilně se prodávají také smetanové zmrzliny v oplatce, karamelové kornouty, tvarohové nanuky a mandlové zmrzliny.
Vedle klasiky však roste zájem o méně obvyklé kombinace, například vanilku s mangem, výrazné ovocné sorbety nebo prémiové výrobky. Podobný posun sledují i další obchodníci.
Podle dat řetězce Tesco tvoří jednotlivě balené zmrzliny 43 procent jeho celkových prodejů této kategorie. Prodeje veganských, bezlaktózových a nízkosacharidových variant podle společnosti meziročně vzrostly o 35 procent. Privátní značky představují přibližně čtvrtinu tržeb a třetinu prodaných kusů.
Kaufland zase upozorňuje, že v sezoně výrazně roste poptávka po jednotlivých porcích určených k okamžité konzumaci. Současně zákazníci častěji vyhledávají prémiové výrobky a netradiční příchutě, zatímco rodinná balení a multipacky nakupují hlavně do zásoby.
Menší balení vítězí na cestě z obchodu
Jedním z nejsilnějších letošních trendů jsou výrobky určené k okamžité a pohodlné konzumaci. Zákazníci stále častěji sahají po menších jednotlivě balených zmrzlinách, kornoutech nebo zmrzlinových sendvičích, které mohou sníst hned po nákupu nebo během cesty domů.
Rodinná balení a multipacky si přesto drží významnou pozici. Právě větší balení se navíc během slabší sezony ukázala jako stabilnější část trhu. Podle NIQ tvoří rodinné zmrzliny přibližně čtvrtinu celkových tržeb kategorie a v uplynulém roce jejich tržby mírně rostly.
Pro cenu je stále zásadní také akční nabídka. Ve slevách se uskutečnilo 57 procent všech tržeb za zmrzliny a u rodinných balení promoční podíl překročil 63 procent.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.