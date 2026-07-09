Bankomatů ubývá, cashback je nahrazuje. Češi si na pokladnách vybrali skoro pět miliard
Možnost vybrat si hotovost při placení nákupu kartou využívá stále více Čechů. V roce 2025 si zákazníci na pokladnách obchodů vybrali celkem 4,8 miliardy korun, čtyřikrát více než v roce 2018. Služba označovaná jako cashback pomáhá především obyvatelům menších obcí, kde bankomaty ani pobočky bank často nejsou dostupné.
Obliba výběru hotovosti na pokladnách prodejen dlouhodobě roste. Podle Sdružení pro bankovní karty provedli zákazníci v roce 2025 prostřednictvím této služby celkem 3,195 milionu výběrů. To je přibližně o 100 tisíc více než v roce 2024 a asi čtyřnásobek oproti roku 2018. Nejčastěji lidé vybírají peníze v prodejnách sítě COOP, na které loni připadlo 62 procent všech těchto transakcí. Službu nabízejí například také některé čerpací stanice.
Výběrů z bankomatů ubývá
Zatímco cashback získává na popularitě, počet klasických výběrů z bankomatů klesá. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty se snížil ze 147 milionů v roce 2023 na 131 milionů v roce 2025.
Pokles souvisí především s rostoucím využíváním bezhotovostních plateb. Samotných bankomatů navíc v Česku postupně ubývá. Česká národní banka uvádí, že na konci roku 2025 provozovaly tuzemské banky přibližně 4,9 tisíce bankomatů. Jejich počet se tak poprvé od roku 2017 dostal pod hranici pěti tisíc.
Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.
Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI
Zprávy z firem
Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.
Pro obyvatele menších obcí může omezená síť znamenat nutnost cestovat za hotovostí do okolních měst. Výběr při nákupu proto v regionech neslouží pouze jako doplňková služba, ale částečně nahrazuje chybějící bankovní infrastrukturu.
Podle Lukáše Němčíka, místopředsedy představenstva COOP pro služby, hrají v rostoucím počtu výběrů hotovosti v obchodech klíčovou roli široká síť regionálních prodejen, stagnující či ubývající počet bankomatů i skutečnost, že zákazníci při výběru na pokladně zpravidla neplatí poplatek.
Češi přicházejí na chuť cashbacku. Tedy výběru hotovosti při nakupování. V obchodech si díky této službě vybírají hotovost rok od roku ve větším počtu i objemu, jak je zřejmé ze statistik Sdružení pro bankovní karty (SBK). Ještě před pěti lety přitom o tuto službu velký zájem zrovna moc nebyl. Proč se tedy chování Čechů i obchodníků nyní mění?
Z ulic mizí bankomaty i pobočky pošt. A cashback získává na popularitě
Money
Češi přicházejí na chuť cashbacku. Tedy výběru hotovosti při nakupování. V obchodech si díky této službě vybírají hotovost rok od roku ve větším počtu i objemu, jak je zřejmé ze statistik Sdružení pro bankovní karty (SBK). Ještě před pěti lety přitom o tuto službu velký zájem zrovna moc nebyl. Proč se tedy chování Čechů i obchodníků nyní mění?
„Naše síť provozuje téměř dva a půl tisíce prodejen. Fakticky tak nabízíme stejný počet míst, kde si lze vybrat hotovost. Z velké části jde o prodejny na venkově, takže lidé nemusí za hotovostí složitě cestovat k bankomatům,“ vysvětluje Němčík.
Průměrný výběr dosáhl téměř 1 500 korun
Průměrná výše jednoho výběru hotovosti na pokladně dosáhla loni 1 495 korun. Spolu s počtem transakcí roste také celkový objem vybraných peněz, který loni činil 4,8 miliardy korun. V roce 2018 dosahoval pouze 1,2 miliardy korun.
Prostřednictvím cashbacku lze při jednom nákupu vybrat maximálně tři tisíce korun. Zákazník musí v prodejně zaplatit nákup kartou a o vydání hotovosti požádat obsluhu pokladny. Minimální hodnota nákupu se může mezi jednotlivými obchodníky lišit. Některé prodejny umožňují službu už při nákupu za jednu korunu.
Výše výběru může být omezena také množstvím hotovosti, které má obchodník právě v pokladně. Zejména na začátku otevírací doby nebo po větším počtu předchozích výběrů proto nemusí být požadovaná částka k dispozici.
Hotovost lze nově získat také na poště
Vedle obchodů představují další možnost vybrané pobočky České pošty. Služba Poštovní výběr kartou umožňuje vybrat peníze prostřednictvím platební karty vydané kteroukoli tuzemskou bankou.
Na poště lze jednou denně vybrat od 100 do tří tisíc korun, vždy po celých stokorunách. Služba je však dostupná pouze na vybraných pobočkách a za jeden výběr se platí poplatek 50 korun. Česká pošta síť zapojených pracovišť postupně rozšiřuje.
V některých obcích mohou hotovost poskytovat také klasické bankovní přepážky, pobočky Pošty Partner nebo samostatné bankomaty provozované bankami či nezávislými společnostmi. Jejich dostupnost je však ve srovnání s městy výrazně omezenější a provoz bankomatu se v malé obci kvůli nízkému počtu transakcí často ekonomicky nevyplatí.
Obchod jako centrum služeb
Na poskytování cashbacku se kromě obchodníků podílejí také vydavatelé platebních karet, například Mastercard. „Digitalizace neznamená, že hotovost z každodenního života úplně zmizí. Důležité je, aby lidé měli přístup ke svým penězům způsobem, který je pro ně v dané situaci pohodlný a dostupný. Možnost výběru hotovosti tam, kde lidé běžně nakupují, přirozeně doplňuje svět digitálních plateb a přináší jednoduché řešení zejména do míst, kde klasické bankomaty nejsou na každém rohu,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Podle Pavla Březiny, předsedy Asociace českého tradičního obchodu, se regiony dlouhodobě potýkají s horší dostupností základních služeb, které mnohdy suplují právě místní prodejny.
„Obchodníci svou nabídku neustále rozšiřují. Dnes lze ve venkovských prodejnách nejen vybrat hotovost, ale také vyřídit poštovní služby, zakoupit léky nebo vyzvednout zboží z e-shopu. Díky konceptu 24/7 jsou navíc vesnické prodejny stále častěji k dispozici doslova kdykoli,“ uzavírá Březina.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.