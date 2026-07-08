Tesco zvažuje odchod z Česka. Britský řetězec může prodat celý středoevropský byznys
Britský maloobchodní řetězec Tesco prověřuje možnost prodeje svých aktivit v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, uvedl deník Financial Times. Skupina by se tím po třech desetiletích zahraniční expanze ještě výrazněji soustředila na domácí britský trh. Ve střední Evropě zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, z toho více než deset tisíc v Česku.
Největší britský řetězec supermarketů Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informoval server deníku Financial Times.
Společnost podle něj jedná s bankéři o možnostech prodeje obchodů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Případná transakce by znamenala další výrazný ústup Tesca ze zahraničních trhů a posílení orientace na Británii a Irsko.
Česká ekonomika vyslala několik povzbudivých signálů. Inflace v červnu zpomalila na 1,5 procenta a maloobchodní tržby v květnu výrazně vzrostly. Slabší zprávou je zahraniční obchod, jehož přebytek se meziročně snížil.
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Česká ekonomika vyslala několik povzbudivých signálů. Inflace v červnu zpomalila na 1,5 procenta a maloobchodní tržby v květnu výrazně vzrostly. Slabší zprávou je zahraniční obchod, jehož přebytek se meziročně snížil.
Tesco ve třech středoevropských zemích zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí. V Česku pro řetězec pracuje více než deset tisíc zaměstnanců, díky čemuž patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v zemi. České zastoupení společnosti se ke zprávě zatím nevyjádřilo.
Střední Evropa přináší jen malou část zisku
Tesco podle své poslední výroční zprávy provozuje v Česku, na Slovensku a v Maďarsku celkem 561 obchodů. Středoevropská divize v uplynulém roce vykázala tržby 4,5 miliardy liber, tedy přibližně 128 miliard korun.
Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.
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Zprávy z firem
Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.
Na upraveném provozním zisku celé skupiny se však podílela pouze 115 miliony liber. Celkový upravený provozní zisk Tesca dosáhl 3,2 miliardy liber a tržby celé skupiny činily 66,6 miliardy liber.
Právě relativně nízký příspěvek středoevropské divize k celkovému hospodaření může být jedním z důvodů, proč Tesco zvažuje její prodej.
Společnost ve výroční zprávě rovněž uvedla, že zisk jejích aktivit v regionu klesl kvůli silnější konkurenci na Slovensku a rostoucímu regulatornímu tlaku. Účetní hodnotu svých prodejen současně snížila o 75 milionů liber.
Tesco tlačí diskontní řetězce
Tesco v posledních letech své podnikání ve střední Evropě výrazně restrukturalizovalo. Reagovalo především na rostoucí tlak diskontních řetězců, jako jsou Lidl a Aldi, i na změnu nákupních zvyklostí zákazníků.
Ti stále častěji vyhledávají menší prodejny v blízkosti bydliště, slevové akce a privátní značky. Naopak velké hypermarkety na okrajích měst, na nichž Tesco v minulosti stavělo významnou část své expanze, čelí slabší návštěvnosti.
Podobný vývoj je patrný také v Česku. Trh s potravinami zde v posledních letech ovládají zejména německé skupiny Lidl, Kaufland, Penny Market a Billa, zatímco Tesco musí soupeřit také s Albertem a Globusem.
Nejrychleji posilují především diskontní řetězce, které těží z vysoké citlivosti českých zákazníků na cenu a z jejich obliby akčních nabídek. Tesco se na tento trend snaží reagovat rozvojem menších prodejen, věrnostního programu Clubcard, privátních značek a internetového prodeje.
Český maloobchod ovládá několik velkých hráčů
Český trh s potravinami je vysoce koncentrovaný a většinu prodejů ovládá několik největších skupin. Silná konkurence tlačí obchodníky k dalším investicím do cen, modernizace obchodů, automatických pokladen i rozvozu potravin.
Tesco přitom v Česku již nepatří k nejrychleji rostoucím řetězcům. Jeho pozici oslabuje menší počet prodejen ve srovnání s některými konkurenty i velký podíl hypermarketů v jeho síti.
Případný prodej by proto mohl být příležitostí pro investora, který by chtěl vstoupit na český maloobchodní trh nebo posílit své současné postavení. Převzetí některým z největších zdejších řetězců by však pravděpodobně podléhalo podrobnému posouzení antimonopolních úřadů.
Není rovněž jasné, zda by Tesco chtělo prodat své aktivity ve všech třech zemích společně, nebo zda by bylo možné jednotlivé trhy oddělit.
Obrat po třiceti letech expanze
Případný prodej středoevropských aktivit by podle Financial Times představoval zásadní strategický obrat. Generální ředitel Tesca Ken Murphy ještě v roce 2023 tvrdil, že podnikání v regionu je nedílnou a úspěšnou součástí skupiny a příliš ji neodvádí od hlavních obchodních aktivit.
Společnost už ale prodej středoevropské divize zvažovala před více než deseti lety. Tehdy potřebovala stabilizovat své finance po účetním skandálu, který vedl k prudkému propadu zisku.
Tesco se v uplynulých letech stáhlo z řady zahraničních trhů. Opustilo například Jižní Koreu, Thajsko, Malajsii, Čínu, Turecko, Polsko a Spojené státy. Střední Evropa tak zůstává jednou z posledních významných oblastí jeho podnikání mimo Británii a Irsko.
Peníze získané z případného prodeje by mohly posílit schopnost skupiny investovat do cen a nových prodejen na domácím trhu. V Británii se Tesco snaží udržet dominantní pozici a čelit nejen řetězcům Asda, Morrisons a Sainsbury’s, ale také rostoucímu tlaku Lidlu a Aldi.
V Česku působí od roku 1996
Tesco bylo v Británii založeno v roce 1919. Do Maďarska vstoupilo v roce 1995, na český a slovenský trh expandovalo o rok později.
Během tří desetiletí se stalo jedním z nejvýznamnějších maloobchodních řetězců v regionu. Vedle hypermarketů a supermarketů provozuje také menší obchody a internetový prodej potravin.
Zprávy o možném prodeji jsou zatím pouze ve fázi úvah. Není jisté, zda Tesco k transakci skutečně přistoupí ani kdo by mohl mít o jeho středoevropské aktivity zájem.
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