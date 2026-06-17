Správce Liberty Ostrava žaluje bývalé vedení. Po Guptovi a dalších chce téměř 19 miliard
Insolvenční správce zkrachovalé hutní společnosti Liberty Ostrava Šimon Peták podal ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu na čtyři bývalé členy představenstva. Žádá po nich doplnění pasiv v hodnotě téměř 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý vlastník hutě Sanjeev Gupta.
Insolvenční správce Liberty Ostrava Šimon Peták zahájil další významný krok ve vymáhání odpovědnosti za pád ostravské hutě. Ke Krajskému soudu v Ostravě podal žalobu proti čtyřem bývalým členům představenstva společnosti. V takzvané žalobě na doplnění pasiv po nich žádá téměř 19 miliard korun.
Informoval o tom správcův mediální zástupce Michal Štefl. Žaloba podle něj míří na odpovědnost bývalého vedení za hospodaření Liberty Ostrava a za okolnosti, které měly vést k jejímu úpadku.
Žalovaní jsou Gupta i další bývalí členové představenstva
Mezi žalovanými jsou Sanjeev Gupta, Ajay Kumar Aggarwal, Ian Mark Hunter a Deepak Sogani. Podle správce se měli jako členové představenstva podílet na rozhodnutích, která výrazně poškodila majetkovou situaci společnosti.
„Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě k uspokojení věřitelů,“ uvedl Štefl.
Evropská komise (EK) sleduje finanční situaci v ocelářském podniku Liberty House Group podnikatele Sanjeeva Gupty, pod který spadá i hutní společnost Liberty Ostrava. Pokud zjistí porušení podmínek, které stanovila v roce 2019 při schválení prodeje Liberty Ostrava do Guptových rukou, je připravena uložit pokuty. V odpovědi na interpelaci europoslance Tomáše Zdechovského to podle jeho tiskové zprávy uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž.
Gupta ždímal ostravské hutě, říká europoslanec Zdechovský. Vestagerová to prověří
Politika
Evropská komise (EK) sleduje finanční situaci v ocelářském podniku Liberty House Group podnikatele Sanjeeva Gupty, pod který spadá i hutní společnost Liberty Ostrava. Pokud zjistí porušení podmínek, které stanovila v roce 2019 při schválení prodeje Liberty Ostrava do Guptových rukou, je připravena uložit pokuty. V odpovědi na interpelaci europoslance Tomáše Zdechovského to podle jeho tiskové zprávy uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž.
Pokud by byla žaloba úspěšná, mohly by podle něj do majetkové podstaty přibýt další významné prostředky. Ty by se následně rozdělily mezi věřitele v rámci insolvenčního řízení.
Správce upozorňuje na transakce se skupinou GFG Alliance
Podle informací uvedených v žalobě měli bývalí členové představenstva přispět k úpadku, případně úpadek Liberty Ostrava způsobit, mimo jiné sérií transakcí se spřízněnými osobami ze skupiny GFG Alliance. Tu podle správce ultimátně vlastní a řídí právě Sanjeev Gupta.
V důsledku těchto transakcí měly z majetku Liberty Ostrava odejít peněžní prostředky a emisní povolenky ve vysoké hodnotě. Firma podle správce peníze zpět neobdržela a za emisní povolenky jí nebyla uhrazena kupní cena.
Žaloba zároveň tvrdí, že tehdejší členové představenstva porušovali povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
Liberty zkrachovala, huť má nového vlastníka
Liberty Ostrava byla dříve vlastníkem stejnojmenné ostravské hutě. Společnost se však dostala do dluhů, které nedokázala splácet, a skončila v úpadku. V konkurzu správce loni prodal huť za 3,01 miliardy korun novému majiteli. Podnik nyní funguje pod názvem Nová Huť.
Novým majitelem zkrachovalé huti Liberty Ostrava se stane sdružení společností SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna někdejšího ministra vnitra Martina Peciny. Návrh insolvenčního správce Šimona Petáka schválil věřitelský výbor a zajištění věřitelé huti. Sdružení za celý závod nabídlo 3,01 miliardy korun. Prodej bude ještě schvalovat insolvenční soud a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Huť Liberty Ostrava koupí sdružení firem exministra Peciny
Zprávy z firem
Novým majitelem zkrachovalé huti Liberty Ostrava se stane sdružení společností SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna někdejšího ministra vnitra Martina Peciny. Návrh insolvenčního správce Šimona Petáka schválil věřitelský výbor a zajištění věřitelé huti. Sdružení za celý závod nabídlo 3,01 miliardy korun. Prodej bude ještě schvalovat insolvenční soud a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
V současnosti v podniku fungují tři závody. Jejich provoz je financován takzvaně tollingově, tedy prostřednictvím jiných firem, které pro huť nakupují materiál a platí jí za jeho zpracování.
Prvovýrobu, tedy samotnou výrobu oceli, Liberty ukončila po odstavení vysoké pece a koksovny. Podnik dnes vyrábí například trubky, svitky, plechy a další ocelové produkty.
Během insolvenčního řízení firma propustila více než polovinu zaměstnanců. Nová Huť nyní zaměstnává přibližně 2000 lidí.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.