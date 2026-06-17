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newstream.cz Zprávy z firem Správce Liberty Ostrava žaluje bývalé vedení. Po Guptovi a dalších chce téměř 19 miliard

Správce Liberty Ostrava žaluje bývalé vedení. Po Guptovi a dalších chce téměř 19 miliard

Správce Liberty Ostrava žaluje bývalé vedení
Profimedia
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Insolvenční správce zkrachovalé hutní společnosti Liberty Ostrava Šimon Peták podal ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu na čtyři bývalé členy představenstva. Žádá po nich doplnění pasiv v hodnotě téměř 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý vlastník hutě Sanjeev Gupta.

Insolvenční správce Liberty Ostrava Šimon Peták zahájil další významný krok ve vymáhání odpovědnosti za pád ostravské hutě. Ke Krajskému soudu v Ostravě podal žalobu proti čtyřem bývalým členům představenstva společnosti. V takzvané žalobě na doplnění pasiv po nich žádá téměř 19 miliard korun.

Informoval o tom správcův mediální zástupce Michal Štefl. Žaloba podle něj míří na odpovědnost bývalého vedení za hospodaření Liberty Ostrava a za okolnosti, které měly vést k jejímu úpadku.

Žalovaní jsou Gupta i další bývalí členové představenstva

Mezi žalovanými jsou Sanjeev Gupta, Ajay Kumar Aggarwal, Ian Mark Hunter a Deepak Sogani. Podle správce se měli jako členové představenstva podílet na rozhodnutích, která výrazně poškodila majetkovou situaci společnosti.

„Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě k uspokojení věřitelů,“ uvedl Štefl.

Gupta ždímal ostravské hutě, říká europoslanec Zdechovský. Vestagerová to prověří

Politika

Evropská komise (EK) sleduje finanční situaci v ocelářském podniku Liberty House Group podnikatele Sanjeeva Gupty, pod který spadá i hutní společnost Liberty Ostrava. Pokud zjistí porušení podmínek, které stanovila v roce 2019 při schválení prodeje Liberty Ostrava do Guptových rukou, je připravena uložit pokuty. V odpovědi na interpelaci europoslance Tomáše Zdechovského to podle jeho tiskové zprávy uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž.

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Pokud by byla žaloba úspěšná, mohly by podle něj do majetkové podstaty přibýt další významné prostředky. Ty by se následně rozdělily mezi věřitele v rámci insolvenčního řízení.

Správce upozorňuje na transakce se skupinou GFG Alliance

Podle informací uvedených v žalobě měli bývalí členové představenstva přispět k úpadku, případně úpadek Liberty Ostrava způsobit, mimo jiné sérií transakcí se spřízněnými osobami ze skupiny GFG Alliance. Tu podle správce ultimátně vlastní a řídí právě Sanjeev Gupta.

V důsledku těchto transakcí měly z majetku Liberty Ostrava odejít peněžní prostředky a emisní povolenky ve vysoké hodnotě. Firma podle správce peníze zpět neobdržela a za emisní povolenky jí nebyla uhrazena kupní cena.

Žaloba zároveň tvrdí, že tehdejší členové představenstva porušovali povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Liberty zkrachovala, huť má nového vlastníka

Liberty Ostrava byla dříve vlastníkem stejnojmenné ostravské hutě. Společnost se však dostala do dluhů, které nedokázala splácet, a skončila v úpadku. V konkurzu správce loni prodal huť za 3,01 miliardy korun novému majiteli. Podnik nyní funguje pod názvem Nová Huť.

Výroba v Liberty Ostrava

Huť Liberty Ostrava koupí sdružení firem exministra Peciny

Zprávy z firem

Novým majitelem zkrachovalé huti Liberty Ostrava se stane sdružení společností SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna někdejšího ministra vnitra Martina Peciny. Návrh insolvenčního správce Šimona Petáka schválil věřitelský výbor a zajištění věřitelé huti. Sdružení za celý závod nabídlo 3,01 miliardy korun. Prodej bude ještě schvalovat insolvenční soud a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

ČTK

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V současnosti v podniku fungují tři závody. Jejich provoz je financován takzvaně tollingově, tedy prostřednictvím jiných firem, které pro huť nakupují materiál a platí jí za jeho zpracování.

Prvovýrobu, tedy samotnou výrobu oceli, Liberty ukončila po odstavení vysoké pece a koksovny. Podnik dnes vyrábí například trubky, svitky, plechy a další ocelové produkty.

Během insolvenčního řízení firma propustila více než polovinu zaměstnanců. Nová Huť nyní zaměstnává přibližně 2000 lidí.

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Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí
Penta
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Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.

Pražský Smíchov získá další rezidenční projekt, který má rozšířit nabídku městského bydlení v jedné z nejrychleji se měnících částí metropole. Penta Real Estate začala společně se Sekyra Group stavět projekt Momentum v ulici Na Knížecí, nedaleko stanice metra Anděl a autobusového terminálu.

Pozemek, který v minulosti sloužil jako parkoviště, získala Penta v roce 2023 v rámci akvizice společnosti ČSAD Praha holding. Projekt už má pravomocné stavební povolení a jeho dokončení je plánováno na rok 2028. Odhadovaná hodnota investice činí 1,3 miliardy korun.

Ostravská lékárna Dr.Max

Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy

Zprávy z firem

Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.

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Momentum vzniká na vstupu do nové smíchovské čtvrti a navazuje na širší transformaci brownfieldů v okolí železniční stanice. Lokalita patří k nejvýraznějším rozvojovým územím v Praze.

Bydlení pro generaci, která chce žít v centru dění

Projekt nabídne celkem 240 bytů v dispozicích od 1+kk do 2+kk. Nejmenší jednotky budou mít 22 metrů čtverečních, největší přibližně 45 metrů čtverečních. Všechny byty budou prodávány kompletně vybavené, včetně kuchyně se spotřebiči, vestavěného nábytku a interiérového zařízení.

Penta tím vstupuje do segmentu mikroapartmánů, který reaguje na změnu životního stylu části městských obyvatel. Cílovou skupinou mají být především mladí profesionálové, kteří hledají bydlení v dobře dostupné lokalitě a kladou důraz spíše na polohu, služby a komunitní zázemí než na velkorysou výměru samotného bytu.

Rohan City

Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Reality

Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

ČTK

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Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním,“ říká Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate pro Českou republiku.

Wellness, coworking i terasa s výhledem na Prahu

Menší výměry bytů má kompenzovat rozsáhlé společné zázemí. Součástí domu bude komunitní wellness, fitness centrum, společenská místnost, coworkingové prostory, relaxační zóny i střešní terasa s výhledem na Prahu.

Na střeše vznikne také vodní ochlazovací prvek určený obyvatelům domu. Parter budovy má být aktivní a doplní jej obchody a služby orientované do veřejného prostoru.

Podle Vacka mají sdílené prostory rozšířit kvalitu bydlení za hranice jednotlivých jednotek. „Byt není jediným místem, kde mladí lidé tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory,“ doplňuje.

Architektonická soutěž a odkaz na pražské činžovní domy

Podobu projektu navrhlo studio Aulík Fišer Architekti, které uspělo v otevřené architektonické soutěži. Autoři návrhu chtějí podle hlavního architekta Davida Zalabáka navázat na charakter pražských ulic a současným jazykem interpretovat prvky tradiční městské architektury.

Fasáda budovy má být členěna do menších modulů inspirovaných činžovními domy. Výrazným prvkem budou rizality, které mají do bytů přivádět více denního světla a zároveň formovat chráněný veřejný prostor v parteru.

„Možnost podílet se na proměně Smíchova a vzniku nové čtvrti Smíchov City vnímáme jako mimořádnou příležitost i odpovědnost,“ uvedl Zalabák.

Důraz na úsporný provoz a zdravé vnitřní prostředí

Projekt má podle investora klást důraz také na energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí. Byty budou vybaveny rekuperací vzduchu, chytrou domácností ve standardu Smart Home a úsporným systémem vytápění a chlazení.

Ten bude využívat geotermální vrty a stropní sálavé systémy, které mají přispět ke komfortu obyvatel i nižší energetické náročnosti domu.

Umění jako součást veřejného prostoru

Momentum nebude jen rezidenčním domem. Penta do projektu zapojí také umění ve veřejném prostoru. Na fasádě vznikne velkoformátové dílo autorů Jiřího Franty a Davida Böhma, kteří uspěli v otevřené umělecké soutěži. Soutěž se konala v rámci iniciativy Penta Art, kterou developer využívá k podpoře současného umění v městském prostředí.

Ondřej Prokop

Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené

Názory

Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.

Michal Nosek

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Petra Nehasilová

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Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené

Ondřej Prokop
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.

Česká politika objevila bytový surrealismus. Veřejnosti se vysvětluje dostupnost bydlení, zatímco někteří vykladači zjevně zápasí hlavně s dostupností vlastních majetkových přiznání.

Ondřej Prokop, muž, který chce řídit Prahu, prý zapomněl na své tři družstevní byty. To se stane. Jeden zapomene koupit mléko, druhý zapomene výročí svatby, třetí zapomene tři nemovitosti. Paměť je zrádná, zejména když má člověk tolik starostí s tím, jak vysvětlit voličům, že bydlení je drahé a prakticky nedostupné.

Je to až poetické. Předseda magistrátního kontrolního výboru, tedy člověk placený za to, aby dohlížel, kontroloval a ptal se, najednou působí jako někdo, kdo by potřeboval dohled, kontrolu a několik nepříjemných otázek v přímém přenosu. Praha Sobě i Piráti teď chtějí jeho odvolání. Nelze se divit. Když hlídač požárních předpisů dorazí na kontrolu s doutnajícím kanystrem, také se obvykle neřeší, zda měl špatný den.

Stavba rodinného domu

Češi si plánují brát vyšší hypotéky. Stále častěji počítají i s pomocí rodiny

Money

Hypotéky v Česku dál rostou a vlastní bydlení se pro mnoho domácností mění v rodinný projekt. Zájemci počítají s vyššími úvěry, většími splátkami i pomocí rodičů, zatímco ceny bytů a domů dál stoupají.

nst

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Městský byt jako rodinná rezerva

Do toho přichází případ Tünde Barthy, kde se sociální cit městského nájmu potkal s životem v Průhonicích. Byt za cenu, kterou by běžný Pražan považoval za halucinaci po otevření realitního serveru, podle dostupných informací využívají příbuzné studentky. Formálně se kolem toho dá jistě napsat mnoho odstavců, stanovisek a vysvětlení. Politicky je to ale průzračné jako okno do obecního bytu. 

A to je přesně ten okamžik, kdy veřejnost přestává zajímat, zda jde o podnájem, výpomoc, rodinnou laskavost nebo jen bytovou poezii s úředním razítkem. Zajímá ji prostší věc. Proč má někdo městský byt jako záložní rodinnou infrastrukturu, zatímco jiný člověk čeká roky, aby vůbec zjistil, že se do pořadníku nevejde ani jeho beznaděj.

Bílina: sociální cit s výhledem z náměstí

A pak je tu ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a její bílinský obecní byt. Ministryně resortu, který má řešit bydlení, žije v levném obecním bytě ve městě, kde lidé běžně řeší chudobu, exekuce a životní boj o každou tisícovku.

Mrázová vysvětluje, že byt neopustí, dokud bude vdaná. To je jistě dojemné. V české bytové politice tak zřejmě vzniká nová kategorie. Nájemní právo citového pouta. Jeden má nárok, protože splňuje podmínky. Druhý má nárok, protože má potřebné příjmy. A někdo má prostě manžela, historii a dostatečně pevné přesvědčení, že obecní byt není problém, ale životní kontinuita.

Je to dokonale symbolické. Ministryně pro místní rozvoj nemusí dostupné bydlení jen slibovat. Ona ho ztělesňuje. Jen bohužel způsobem, který běžnému nájemníkovi připomene, že dostupnost bydlení existuje, ale často až ve chvíli, kdy se člověk dostane dostatečně blízko k politické moci.

Normální člověk a realitní očistec

A teď si představme normálního člověka. Ne politika, ne šéfa úřadu, ne kandidáta na primátora, ne ministryni. Člověka, který si spočítá hypotéku, nájem, energie, kauci, provizi, pojištění, stěhování a pak se jde projít, aby se uklidnil a rozdýchal svou beznaděj.

Tomu zcela jistě pomůže politicky nic neříkající vysvětlení, že problém bydlení je strukturální, komplikovaný a vyžaduje dlouhodobá řešení. Ano, jistě. Ale občas by pomohlo začít tím krátkodobým. Nelhat, nezapomínat byty, nepovažovat městský fond za rodinný bonusový program.

Solidarita pro voliče, příležitost pro zasvěcené

Nejvtipnější na tom všem je, že politici o bydlení mluví jazykem solidarity, ale žijí v něm jazykem příležitosti. Pro voliče je byt otázka existence. Pro některé veřejné činitele položka, poznámka pod čarou, administrativní přehlédnutí, rodinná služba nebo životní tradice.

Tři družstevní byty sem, jeden netržní nájem tam, levný obecní byt onde. Pak se všichni tváří, že krize důvěry spadla z nebe jako špatně zazděná cihla. Nespadla. Byla pečlivě postavena, zkolaudována a předána k užívání přesně těmi, kdo se pak diví, že lidé mají vztek.

Česká bytová politika má jasnou definici. Kdo má jeden byt, bojí se nájmu. Kdo jich má víc, píše program. Kdo na ně zapomene, kandiduje. Kdo bydlí levně v obecním, vysvětluje sociální cit. A kdo nemá klíče, ten může na ulici dál poslouchat, že řešení se připravuje.

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