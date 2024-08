Gupta ždímal ostravské hutě, říká europoslanec Zdechovský. Vestagerová to prověří

Evropská komise (EK) sleduje finanční situaci v ocelářském podniku Liberty House Group podnikatele Sanjeeva Gupty, pod který spadá i hutní společnost Liberty Ostrava. Pokud zjistí porušení podmínek, které stanovila v roce 2019 při schválení prodeje Liberty Ostrava do Guptových rukou, je připravena uložit pokuty. V odpovědi na interpelaci europoslance Tomáše Zdechovského to podle jeho tiskové zprávy uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž.

Reklama

Firmu Liberty Ostrava koupila Guptova skupina v roce 2019 od ocelářské společnosti ArcelorMittal. Evropská komise prodej hutí schválila za určitých podmínek. Mezi ně například patřilo, že kupující musel mít možnost získat podíl společnosti ArcelorMittal v podniku Tameh, dodávajícím uvedenému závodu energii, a že společnost ArcelorMittal převede smlouvu o dodávkách energie na kupujícího, uvádí Komise v odpovědi.

Podle Vestagerové nebylo v té době možné předjímat budoucí problémy. „Považuji vyjádření paní komisařky Vestagerové za alibistické. Tehdy dala Komise po důsledné analýze a vyhodnocení rizik akvizici zelenou. Ukazuje se, že detailní analýza tak důsledná nebyla, protože ArcelorMittal ostravský hutní podnik dlouho ždímal a nový majitel Gupta pak koupil společnost se stejným záměrem, což se nakonec i potvrdilo,“ uvedl Zdechovský. Před akvizicí a jejími možnými negativními dopady na zaměstnanost v regionu podle něj v době schválení transakce varovali odboráři i poslanci Parlamentu České republiky.

Liberty Ostrava je od června v úpadku. Většina jejích provozů stojí od loňského prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií pro huť.

Huť Liberty začala rozdávat výpovědi, týká se to asi 1600 lidí Zprávy z firem Hutní podnik Liberty Ostrava, který je od června v úpadku začal rozdávat výpovědi zaměstnancům. Týká se to asi 1600 lidí. Dostávají dvouměsíční výpovědi, nebo mohou odejít dohodou. Uvedla to mluvčí podniku Kateřina Zajíčková. ČTK Přečíst článek

Reklama