Ruské ocelárny na kolenou. Zisky se téměř vymazaly
Ruský ocelářský průmysl se dál potýká s výrazným ochlazením. Spolu se zpomalováním ekonomiky klesá i poptávka po oceli, která se v prvním čtvrtletí meziročně propadla o 15 procent. Vyplývá to z údajů společnosti Severstal, jednoho z největších producentů v zemi. Za celý loňský rok pokles činil 14 procent.
Firma zároveň oznámila, že její čistý zisk se v prvním čtvrtletí téměř vymazal – meziročně klesl o více než 99 procent na 57 milionů rublů. „Situace v odvětví zůstává náročná,“ uvedl generální ředitel Alexandr Ševelev.
Vývoj v ocelářství odráží širší zpomalení ruské ekonomiky, která loni poprvé od roku 2022 zpomalila. Vysoké úrokové sazby, které centrální banka drží kvůli inflaci, zároveň tlumí aktivitu podniků. Základní sazba v březnu klesla na 15 procent.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Slabá poptávka tlačí ceny na domácím trhu dolů. Cena klíčového produktu – za tepla válcované oceli – klesla v prvním čtvrtletí meziročně o sedm procent. Naopak exportní ceny mírně rostly, což souvisí s vyššími náklady na dopravu a slabším vývozem z Číny.
Klesají tržby i zisk
Negativní vývoj se promítl i do hospodaření Severstalu. Tržby klesly o 19 procent na 145,3 miliardy rublů, zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) se propadl o více než polovinu na 17,9 miliardy rublů. Marže EBITDA spadla na 12 procent, což patří k nejnižším hodnotám v historii firmy.
Společnost už reaguje úspornými opatřeními – omezuje investice, náklady na pracovní sílu i výdaje na údržbu. Přesto je podle agentury Bloomberg stále v lepší kondici než část konkurence. Například Magnitogorsk Iron & Steel Works omezuje provoz méně využívaných kapacit, snižuje investice i počet manažerů.
Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.
Kvůli slabé poptávce a zápornému volnému peněžnímu toku vedení Severstalu doporučilo za první čtvrtletí nevyplácet dividendy.
Zpomalení je patrné i na úrovni celé ekonomiky. Ruské hospodářství loni vzrostlo jen o jedno procento, zatímco v předchozím roce rostlo tempem 4,9 procenta. Údaje z letošního začátku roku naznačují další pokles a ekonomové očekávají, že v nejlepším případě přijde stagnace.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.