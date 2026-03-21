Lukáš Kovanda: Češi v digitální revoluci nezůstávají pozadu. AI už využívá většina mladých
Digitální dovednosti v Česku rostou rychleji než evropský průměr a mladá generace si už s umělou inteligencí běžně rozumí. Výzvou teď není dohnat svět, ale udržet tempo a proměnit schopnosti v reálnou ekonomickou výhodu.
Češi rozhodně nejsou v digitální revoluci žádná „béčka“. Naopak. Data ukazují, že si v digitálních dovednostech vedeme lépe než většina Evropy. Zatímco v EU má základní digitální výbavu zhruba 60 procent populace, v Česku je to přibližně 70 procent.
U mladé generace do 24 let jsou digitální nástroje naprostým standardem. S umělou inteligencí u nás aktivně pracuje až 78 % mladých, což nás řadí mezi nejrychleji adaptující se země.
Tento trend už jasně odráží i trh práce. V zemích jako USA nebo Velká Británie si lidé s digitálními dovednostmi přilepší v průměru asi o 3 procenta na mzdě. Pokud ale pracovník zvládne kombinaci více žádaných schopností, může jeho hodnota na trhu vzrůst až o 15 procent.
V mezinárodním srovnání připravenosti na budoucnost (Skill Readiness Index) sice vedou státy severní Evropy, jako Irsko, Finsko nebo Dánsko, zajímavý vývoj ale sledujeme i ve střední Evropě.
Například Polsko produkuje velké množství talentovaných absolventů, ekonomika je však zatím nedokáže plně využít. Česko je v tomto ohledu vyváženější. Nabídka kvalifikovaných lidí se relativně dobře potkává s poptávkou firem.
Právě to je naše současná výhoda. Máme schopné lidi i firmy, které jejich dovednosti potřebují. Abychom si ale tento náskok udrželi, bude nutné zrychlit – jak na straně byznysu, tak státu. Inovace už nejsou volitelný bonus, ale podmínka dalšího růstu.
