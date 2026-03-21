Lukáš Kovanda: Češi v digitální revoluci nezůstávají pozadu. AI už využívá většina mladých

Češi hojně využívají pomoc umělé inteligence
Lukáš Kovanda
Digitální dovednosti v Česku rostou rychleji než evropský průměr a mladá generace si už s umělou inteligencí běžně rozumí. Výzvou teď není dohnat svět, ale udržet tempo a proměnit schopnosti v reálnou ekonomickou výhodu.

Češi rozhodně nejsou v digitální revoluci žádná „béčka“. Naopak. Data ukazují, že si v digitálních dovednostech vedeme lépe než většina Evropy. Zatímco v EU má základní digitální výbavu zhruba 60 procent populace, v Česku je to přibližně 70 procent.

U mladé generace do 24 let jsou digitální nástroje naprostým standardem. S umělou inteligencí u nás aktivně pracuje až 78 % mladých, což nás řadí mezi nejrychleji adaptující se země.

Tento trend už jasně odráží i trh práce. V zemích jako USA nebo Velká Británie si lidé s digitálními dovednostmi přilepší v průměru asi o 3 procenta na mzdě. Pokud ale pracovník zvládne kombinaci více žádaných schopností, může jeho hodnota na trhu vzrůst až o 15 procent.

V mezinárodním srovnání připravenosti na budoucnost (Skill Readiness Index) sice vedou státy severní Evropy, jako Irsko, Finsko nebo Dánsko, zajímavý vývoj ale sledujeme i ve střední Evropě.

Například Polsko produkuje velké množství talentovaných absolventů, ekonomika je však zatím nedokáže plně využít. Česko je v tomto ohledu vyváženější. Nabídka kvalifikovaných lidí se relativně dobře potkává s poptávkou firem.

Právě to je naše současná výhoda. Máme schopné lidi i firmy, které jejich dovednosti potřebují. Abychom si ale tento náskok udrželi, bude nutné zrychlit – jak na straně byznysu, tak státu. Inovace už nejsou volitelný bonus, ale podmínka dalšího růstu.

Digitální dovednosti

Jak se využívá umělá inteligence Skill Readiness Index

Česko se připojilo k výzvě na ochranu Hormuzského průlivu. Podpořilo tlak na Írán

Blokáda průlivu žene ceny paliv vzhůru
Profimedia.cz
nst
nst

Česká republika se spolu s dalšími státy přidala ke společnému prohlášení, které vyzývá Írán k ukončení útoků a zajištění bezpečné plavby v Hormuzském průlivu. Klíčová dopravní tepna pro světovou ropu je kvůli napětí v regionu výrazně ohrožena.

Česko se v pátek zařadilo mezi více než desítku zemí, které podpořily společné prohlášení k situaci v Hormuzském průlivu. Dokument zdůrazňuje nutnost zachovat bezpečnost jedné z nejdůležitějších námořních tras na světě a vyzývá Írán, aby okamžitě zastavil útoky i další kroky vedoucí k omezení lodní dopravy.

Podle českého ministerstva zahraničí jde o potvrzení dlouhodobých postojů i solidarity se spojenci. Zároveň tím Česko hájí své vlastní zájmy, zejména v oblasti energetické bezpečnosti a stability dodávek.

Napětí v oblasti výrazně vzrostlo po nedávných izraelsko-amerických úderech, na které Teherán reagoval omezením provozu v průlivu. Ten je přitom zásadní pro globální obchod s ropou a plynem – ještě před eskalací jím procházela zhruba pětina světových dodávek ropy.

Signatáři prohlášení upozorňují na riziko další eskalace a vyzývají nejen k ukončení útoků na lodní dopravu, ale i k zastavení zásahů proti civilní infrastruktuře včetně energetických zařízení. Dokument má politický charakter a nepočítá s přímým vojenským zapojením.

Do debaty se vložil i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že odpovědnost za ochranu průlivu by měly nést především země, jež ho aktivně využívají. Spojené státy jsou podle něj připraveny pomoci, pokud o to budou požádány.

Netflix a Warner Music spojují síly. Hudební legendy i současné hvězdy míří na obrazovky

Obraz Davida Bowieho
ČTK
nst
nst

Americká streamovací platforma Netflix rozšiřuje své portfolio o ambiciózní hudební projekty. Díky nové smlouvě s Warner Music Group bude produkovat dokumentární seriály a filmy mapující životy a tvorbu umělců napříč generacemi – od legendárních jmen až po současné popové hvězdy.

Warner Music ve svém katalogu zastupuje ikony, jako jsou David Bowie, Aretha Franklinová, Cher, Fleetwood Mac či Joni Mitchellová, ale i dnešní globální jména typu Coldplay, Bruno Mars nebo Charli XCX. Právě kombinace historického odkazu a aktuální relevance má být jedním z hlavních taháků nové spolupráce.

Netflix si od partnerství slibuje nejen atraktivní obsah, ale i konkurenční výhodu. Přístup k rozsáhlému hudebnímu archivu umožní vytvářet originální projekty s exkluzivními materiály, které jinde dostupné nebudou. V době rostoucí konkurence mezi streamovacími službami se totiž právě podobný prémiový obsah stává klíčovým nástrojem pro získání a udržení předplatitelů.

Hudební dokumenty přitom zažívají výrazný boom napříč celým odvětvím. Disney+ boduje s tituly zaměřenými na slavné kapely, platforma Max přináší projekty o vlivných vydavatelstvích a Apple Music investuje do koncertních přenosů i vlastních dokumentárních sérií. Nová dohoda Netflixu a Warner Music tak zapadá do širšího trendu, kdy se hudební katalogy mění v silný zdroj filmového a seriálového obsahu.

Výsledkem může být nejen nový pohled na slavné kariéry, ale i další kapitola v proměně toho, jak se hudba vypráví – tentokrát prostřednictvím streamovacích obrazovek.

