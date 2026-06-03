Glosa Michala Noska: AI může myslet za nás. Odpovědnost nám ale nevezme
Umělá inteligence nám má šetřit čas. A často to skutečně dělá. Jenže čím víc ji pouštíme do práce, rozhodování a každodenního přemýšlení, tím zřetelněji se ukazuje ještě něco jiného. Možná nám začíná šetřit i vlastní úsudek. A to už je úspora, která se může prodražit a zabolet.
Na první pohled to vypadá nevinně. Člověk se zeptá chatbota, během pár vteřin dostane rychlou, uhlazenou a sebevědomě znějící odpověď. Text má strukturu, logiku, správnou gramatiku a tón někoho, kdo ví, o čem mluví. Proč by ho tedy zpochybňoval?
Jenže právě v tom je háček. Umělá inteligence málokdy působí nejistě. Nezarazí se, nezčervená, neuhne pohledem. Neřekne lidsky: „Tady si nejsem úplně jistá.“ A když se mýlí, tak elegantně.
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Kde je pravda?
Skutečný problém proto není v tom, že AI občas nemá pravdu. To se stává i lidem. Problém je v tom, že lidé jí začínají věřit právě proto, že zní jako někdo, kdo pravdu má. Sebevědomý tón se snadno zamění za odbornost. Plynulá formulace za důkaz. Rychlá odpověď za správnou odpověď. V tu chvíli se z nástroje začíná stávat past.
Umělá inteligence může být výborný pomocník. Může třídit informace, navrhovat řešení, upozorňovat na souvislosti, zrychlit rutinní práci a otevřít témata, ke kterým bychom se jinak složitě prokousávali. Jenže pomocník není autorita. A už vůbec ne náhrada za myšlení.
Je pohodlné přijmout hotovou odpověď. Ověřování zdržuje, pochybování unavuje a vlastní názor vyžaduje námahu. Hotový text je lákavý podobně jako hotové jídlo. Rychlý, dostupný a často uspokojivý. Jenže kdo se dlouhodobě živí jen polotovary, nemůže se divit, že ztrácí kondici. S mozkem je to podobné.
Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.
Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů
Zprávy z firem
Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.
Lidé se stanou roboty
Největší riziko umělé inteligence proto nemusí spočívat v tom, že nás jednou přechytračí. Mnohem dřív se může stát, že se sami odnaučíme být dost chytří. Ne proto, že by technologie byla zlá, ale proto, že ji budeme používat špatně. Tedy jako berličku proti přemýšlení, jako alibi pro rozhodnutí, jako pohodlnou výmluvu, že to přece řekl systém.
Odpovědnost však nezmizí tím, že se mezi člověka a rozhodnutí vloží algoritmus. Pouze se rozostří. A právě to je nebezpečné. Ve chvíli, kdy výsledek dopadne špatně, nebude stačit říct, že to navrhla umělá inteligence. Rozhodnutí pořád zůstává lidské, protože člověk je ten, kdo se rozhodl stroji uvěřit.
SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů
Trhy
SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
AI gramotnost proto nebude znamenat jen umět napsat dobrý dotaz. To je jen začátek. Skutečná AI gramotnost bude znamenat umět se ptát. Odkud to víš? Na čem to stojí? Co když je to jinak? Jaký zdroj to potvrzuje? Komu tahle odpověď prospívá? Dává to vůbec smysl? A kdo konkrétně AI financuje?
Budoucnost nebude patřit těm, kdo budou umělou inteligenci slepě poslouchat. Bude patřit těm, kdo ji dokážou používat, aniž by se kvůli ní vzdali vlastního úsudku. Protože stroj za nás může psát, počítat, navrhovat i radit. Ale odpovědnost za to, co prezentujeme a podle čeho se rozhodujeme, zůstává na nás.