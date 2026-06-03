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newstream.cz Názory Glosa Michala Noska: AI může myslet za nás. Odpovědnost nám ale nevezme

Glosa Michala Noska: AI může myslet za nás. Odpovědnost nám ale nevezme

AI
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Umělá inteligence nám má šetřit čas. A často to skutečně dělá. Jenže čím víc ji pouštíme do práce, rozhodování a každodenního přemýšlení, tím zřetelněji se ukazuje ještě něco jiného. Možná nám začíná šetřit i vlastní úsudek. A to už je úspora, která se může prodražit a zabolet.

Na první pohled to vypadá nevinně. Člověk se zeptá chatbota, během pár vteřin dostane rychlou, uhlazenou a sebevědomě znějící odpověď. Text má strukturu, logiku, správnou gramatiku a tón někoho, kdo ví, o čem mluví. Proč by ho tedy zpochybňoval?

Jenže právě v tom je háček. Umělá inteligence málokdy působí nejistě. Nezarazí se, nezčervená, neuhne pohledem. Neřekne lidsky: „Tady si nejsem úplně jistá.“ A když se mýlí, tak elegantně. 

Kde je pravda?

Skutečný problém proto není v tom, že AI občas nemá pravdu. To se stává i lidem. Problém je v tom, že lidé jí začínají věřit právě proto, že zní jako někdo, kdo pravdu má. Sebevědomý tón se snadno zamění za odbornost. Plynulá formulace za důkaz. Rychlá odpověď za správnou odpověď. V tu chvíli se z nástroje začíná stávat past.

Umělá inteligence může být výborný pomocník. Může třídit informace, navrhovat řešení, upozorňovat na souvislosti, zrychlit rutinní práci a otevřít témata, ke kterým bychom se jinak složitě prokousávali. Jenže pomocník není autorita. A už vůbec ne náhrada za myšlení.

Je pohodlné přijmout hotovou odpověď. Ověřování zdržuje, pochybování unavuje a vlastní názor vyžaduje námahu. Hotový text je lákavý podobně jako hotové jídlo. Rychlý, dostupný a často uspokojivý. Jenže kdo se dlouhodobě živí jen polotovary, nemůže se divit, že ztrácí kondici. S mozkem je to podobné.

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Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.

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Lidé se stanou roboty

Největší riziko umělé inteligence proto nemusí spočívat v tom, že nás jednou přechytračí. Mnohem dřív se může stát, že se sami odnaučíme být dost chytří. Ne proto, že by technologie byla zlá, ale proto, že ji budeme používat špatně. Tedy jako berličku proti přemýšlení, jako alibi pro rozhodnutí, jako pohodlnou výmluvu, že to přece řekl systém.

Odpovědnost však nezmizí tím, že se mezi člověka a rozhodnutí vloží algoritmus. Pouze se rozostří. A právě to je nebezpečné. Ve chvíli, kdy výsledek dopadne špatně, nebude stačit říct, že to navrhla umělá inteligence. Rozhodnutí pořád zůstává lidské, protože člověk je ten, kdo se rozhodl stroji uvěřit.

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AI gramotnost proto nebude znamenat jen umět napsat dobrý dotaz. To je jen začátek. Skutečná AI gramotnost bude znamenat umět se ptát. Odkud to víš? Na čem to stojí? Co když je to jinak? Jaký zdroj to potvrzuje? Komu tahle odpověď prospívá? Dává to vůbec smysl? A kdo konkrétně AI financuje?

Budoucnost nebude patřit těm, kdo budou umělou inteligenci slepě poslouchat. Bude patřit těm, kdo ji dokážou používat, aniž by se kvůli ní vzdali vlastního úsudku. Protože stroj za nás může psát, počítat, navrhovat i radit. Ale odpovědnost za to, co prezentujeme a podle čeho se rozhodujeme, zůstává na nás.

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ČTK
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Umělá inteligence slibuje rychlejší práci, vyšší produktivitu a jednodušší rozhodování. Jenže nová studie upozorňuje na odvrácenou stranu jejího masového používání. Lidé mají tendenci řídit se doporučeními AI i ve chvíli, kdy jsou chybná. Pro firmy, školy i jednotlivce to může znamenat jediné. Kritické myšlení se stává jednou z nejcennějších dovedností příštích let.

Umělá inteligence se během krátké doby proměnila z technologické novinky v běžný pracovní nástroj. Pomáhá psát texty, analyzovat data, hledat informace, plánovat úkoly i rozhodovat. V byznysu se od ní očekává úspora času a peněz. Ve školách má pomáhat s učením. V běžném životě odpovídá na otázky, které by lidé dříve hledali v knihách, článcích nebo u odborníků. Jenže právě tato pohodlnost může být problém.

Nový výzkum zaměřený na rozhodování lidí za pomoci AI ukazuje, že uživatelé mají silnou tendenci přijímat doporučení umělé inteligence automaticky. A to nejen tehdy, když jsou správná. Podle výsledků experimentů se účastníci řídili správnými doporučeními AI v 92,7 procenta případů. Znepokojivější je však druhá část zjištění: když se systém mýlil, lidé ho následovali téměř v 80 procentech případů.

Jinými slovy, i když AI dá špatnou radu, většina lidí ji bez většího přemýšlení přijme,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.

Nový fenomén: kognitivní kapitulace

Autoři studie pro tento jev používají výraz „kognitivní kapitulace“. Popisují tím situaci, kdy člověk postupně přestává aktivně přemýšlet a rozhodování přenechává technologii.

Nejde přitom jen o lenost nebo neochotu ověřovat informace. Moderní nástroje umělé inteligence působí sebejistě, používají přesvědčivý jazyk a nabízejí odpovědi, které vypadají logicky. Pro běžného uživatele tak může být obtížné rozpoznat, kdy AI skutečně pomáhá a kdy pouze vytváří zdání jistoty.

AI dnes působí velmi přesvědčivě a nabízí odpovědi, které znějí logicky a sebejistě, i když jsou chybné. To vede k tomu, že lidé nejenže doporučení přijmou, ale zároveň si za ním stojí s vyšší jistotou,“ říká Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.

Pro zaměstnavatele i vzdělávací instituce je to důležitý signál. Nestačí lidi naučit AI používat. Stejně důležité bude učit je, kdy jí nevěřit.

Produktivita roste. Ale co schopnost myslet?

Ekonomický přínos umělé inteligence je zřejmý. Firmy ji nasazují do zákaznické podpory, marketingu, analýz, administrativy i vývoje. Zaměstnanci díky ní zvládnou některé úkoly rychleji a s nižšími náklady. Pro podniky, které bojují s nedostatkem lidí i tlakem na efektivitu, je to silný argument. Jenže rychlost nemusí automaticky znamenat lepší výsledek.

Pokud lidé začnou přebírat hotové odpovědi bez kontroly, může se chybovost přesunout jinam. Ne do samotného nástroje, ale do procesu rozhodování. Rizikem je, že zaměstnanci budou produkovat více výstupů, ale méně je ověřovat. V prostředí, kde záleží na přesnosti dat, právních formulacích, finančních rozhodnutích nebo komunikaci se zákazníky, může mít taková chyba konkrétní ekonomické dopady.

Podle Michala Černého ze společnosti Audiopro podobné závěry přinášejí i další výzkumy. Některé ukazují, že uživatelé ChatGPT vykazovali nižší zapojení mozku a horší výsledky při psaní než lidé, kteří AI nepoužívali.

Rychlé odpovědi mohou vést k mělčím znalostem

Podobný problém se objevuje i ve vzdělávání. Lidé, kteří se učí pomocí AI, mohou mít pocit, že látku zvládli rychleji. Ve skutečnosti ale často přeskočí klíčovou část učení, hledání, porovnávání zdrojů, formulování vlastních závěrů a práci s nejistotou.

AI nabízí hotovou odpověď. Uživatel tak nemusí procházet více zdrojů, zvažovat jejich důvěryhodnost ani sám stavět argumentaci. Krátkodobě to šetří čas. Dlouhodobě to ale může oslabovat schopnost samostatného uvažování.

A právě to může být problém nejen pro studenty, ale i pro pracovní trh. V ekonomice, kde rutinní úkoly stále častěji převezmou stroje, bude lidská přidaná hodnota spočívat hlavně ve schopnosti ptát se, vyhodnocovat, pochybovat a nést odpovědnost za rozhodnutí.

AI není nepřítel. Problém je slepá důvěra

Experti se shodují, že problémem není samotná technologie. Chatboti jako ChatGPT nebo další nástroje generativní AI mohou výrazně zrychlit práci a pomoci lidem zvládat úkoly, které by jim dříve zabraly násobně více času. Riziko vzniká ve chvíli, kdy se z pomocníka stane autorita.

„Odpovědi nejsou vždy správné. AI je statistický model, který často generuje pravděpodobné odpovědi, nikoliv ověřená fakta. Právě proto roste význam takzvané AI gramotnosti – tedy schopnosti rozumět tomu, jak tyto nástroje fungují, a kriticky hodnotit jejich výstupy,“ říká Marek Pščolka ze specializované platformy Žaluzieee.

AI gramotnost se tak může brzy stát podobně důležitou kompetencí, jako je dnes práce s počítačem, finanční gramotnost nebo schopnost orientovat se v digitálním prostředí.

Kritické myšlení bude konkurenční výhoda

Umělá inteligence pravděpodobně nezmizí. Naopak bude stále dostupnější, rychlejší a přesvědčivější. Tím větší význam bude mít schopnost rozpoznat, kdy její výstup dává smysl a kdy je nutné ho ověřit.

Pro firmy to znamená nutnost nastavit pravidla práce s AI. Pro školy povinnost učit studenty nejen nástroje používat, ale také je zpochybňovat. A pro jednotlivce jednoduché varování: rychlá odpověď nemusí být správná odpověď.

Umělá inteligence může být výkonný pomocník. Ale rozhodování by neměla převzít místo člověka. V ekonomice budoucnosti tak možná nebude největší výhodou ten, kdo AI používá nejvíc, ale ten, kdo ví, kdy jí nevěřit.

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Karel Pučelík

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Kiwi.com nasazuje AI do vyhledávání cest. Dovolenou má najít podle běžné věty

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý
ČTK
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Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.

Pražská společnost Kiwi.com rozšiřuje své vyhledávání o umělou inteligenci. Nový „Režim AI“ má cestovatelům umožnit hledat letenky a trasy přirozeným jazykem, tedy podobně, jako by své přání popsali člověku. Místo nastavování filtrů tak mohou napsat například, že hledají rodinnou dovolenou u moře během školních prázdnin, víkendový výlet do evropské metropole s odletem po práci nebo pracovní cestu spojenou s několika dny volna.

AI má následně požadavek převést do technického nastavení vyhledávače a nabídnout výsledky odpovídající zadaným představám. Podle Kiwi.com jde o způsob, jak zpřístupnit i pokročilejší funkce vyhledávání lidem, kteří se nechtějí probírat složitým nastavením.

Stačí popsat cestu vlastními slovy

Naším cílem bylo, aby se k těm nejvýkonnějším vyhledávacím nástrojům dostal každý. Režim AI celý proces zjednodušuje tak, že přání zákazníka okamžitě překlopí do technického nastavení na pozadí,“ uvedl viceprezident pro produkt Kiwi.com Michal Šindelář.

Novinka navazuje na dosavadní funkce Kiwi.com, jako je NOMAD, vyhledávání v okruhu nebo plánování tras s více zastávkami. Firma zároveň představuje funkci „Poskládejte si svou cestu“, která má s pomocí AI procházet miliardy kombinací a skládat spojení i mezi dopravci, kteří spolu běžně nespolupracují.

Součástí technologických novinek je také integrace AI asistenta Nathana do služby Kiwi.com Guarantee. Ten má zákazníkům pomáhat při zpožděních, změnách letů nebo jiných komplikacích, a to nepřetržitě a ve více jazycích.

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý

Další řez v Kiwi.com. Propustí 250 lidí

Zprávy z firem

Český prodejce letenek Kiwi.com oznámil masivní propouštění. Práci ztratí zhruba 250 ze 700 zaměstnanců. Firma chce zjednodušit strukturu a zrychlit rozhodování. Podle vedení jde o nutný krok k dalšímu růstu.

ČTK

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O AI při cestování stojí většina lidí

Kiwi.com tím reaguje na rostoucí zájem cestovatelů o využití umělé inteligence. Podle průzkumu, který pro firmu v lednu 2026 zpracovala agentura STEM/MARK v šesti evropských zemích, je plánování cest s podporou AI letos nakloněno téměř 60 procent cestovatelů. V Česku je to více než polovina respondentů.

Ještě výraznější je ochota využít umělou inteligenci alespoň v některé části plánování. Tu podle průzkumu připouští až 79 procent dotázaných. Češi AI nejčastěji používají při porovnávání cen z různých webů, orientaci v hotelových recenzích a hledání vhodných leteckých spojení.

Češi častěji do exotiky létají z Vídně nebo Mnichova. Je to mnohem levnější než z Prahy

Enjoy

Z pražského letiště podle některých prodejců letenek odlétá čím dál méně Čechů. Roste zájem o odlety z Vídně nebo Mnichova, odkud jsou letenky levnější. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Největší meziroční propady zájmu o odlety z pražského letiště zaznamenali prodejci Pelikán a Student Agency Travel.

ČTK

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Pomoc při zpoždění i zrušeném letu

Technologie má podle průzkumu stále větší roli i při řešení komplikací na cestách. Rychlé řešení poskytnuté AI při zpoždění nebo zrušení letu preferuje 35 procent dotázaných. V Česku by se v podobných situacích na umělou inteligenci spoléhala čtvrtina cestovatelů.

Zároveň ale platí, že část lidí zůstává u tradičních způsobů rezervace. Opatrnější jsou zejména cestovatelé nad 50 let. I v této skupině se však AI prosazuje.Téměř čtvrtina českých cestovatelů v tomto věku ji podle Kiwi.com při plánování cest už běžně využívá.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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