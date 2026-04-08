Radary z Pardubic: Eldis míří do éry 3D technologií a globální expanze
Na okraji Pardubic se rozrůstá technologické centrum, které posouvá český radarový průmysl na novou úroveň. Společnost Eldis ze skupiny CSG investuje stovky milionů do rozšíření výroby, vývoje i testování. Zároveň otevírá cestu k nové generaci 3D radarů s globálním dosahem.
Na první pohled nenápadný areál na okraji Pardubic skrývá ambice, které sahají daleko za hranice Česka. Společnost Eldis Pardubice zde aktuálně dokončila novou výrobně-administrativní halu za zhruba 100 milionů korun. Nejde však jen o rozšíření kapacit. Nový komplex představuje zásadní krok směrem k technologické budoucnosti firmy.
Eldis, který od roku 2017 patří do strojírenské skupiny CSG, už dávno není malým specializovaným výrobcem. Jeho radarové systémy dnes monitorují vzdušný prostor ve více než pětadvaceti zemích. Klíčovým trhem je například Indie, kde technologie z Pardubic pokrývají téměř celý vzdušný prostor. S rostoucí poptávkou však dosavadní infrastruktura přestávala stačit.
Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Jméno zákazníka, typ munice ani objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.
Nová hala proto propojuje výrobu, vývoj i logistiku do jednoho celku. Dominantou areálu je sedmipodlažní věž vysoká téměř 25 metrů, která slouží k instalaci a testování radarových antén přímo na místě. Právě zde se naplno ukazuje technologický posun firmy.
„Nové prostory nám umožní nejen zvýšit výrobu, ale i výrazně zefektivnit testování radarů přímo v areálu,“ říká generální ředitel Vladimír Vojáček a doplňuje, že celková zastavěná plocha činí 531 metrů čtverečních, z čehož 424 připadá na čtyřpodlažní halu a 107 na sedmipodlažní věž, v níž jsou kromě antény 3D radaru umístěny též technologie pro zázemí budovy. Věž o výšce téměř 25 metrů je zhotovena z železobetonové konstrukce o síle 300 mm tak, aby unesla 13 tun vážící anténu 3D radaru.
Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.
Zásadní roli přitom hraje software. Moderní radary už nestojí jen na hardwaru, ale na kombinaci senzorů, výpočetního výkonu a pokročilých algoritmů. Eldis navíc těží z toho, že si přibližně 90 procent komponentů vyrábí interně. Díky tomu má plnou kontrolu nad kvalitou i schopnost rychle reagovat na specifické požadavky zákazníků.
Portfolio firmy dnes zahrnuje jak tradiční radarové systémy, tak moderní technologie včetně ADS-B řešení a nových 3D radarů. Tato kombinace umožňuje dodávat komplexní systémy pro řízení letového provozu.
Růst firmy je patrný i ve výrobních číslech. Zatímco v roce 2024 Eldis vyrobil jedenáct radarů, o rok později už více než dvacet. A zakázky naznačují další expanzi, mimo jiné na trzích v Evropě, Asii, Africe i na Blízkém východě.
Skupina CSG českého podnikatele Michala Strnada uzavřela prostřednictvím společnosti Excalibur International kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany pro zákazníky v jihovýchodní Asii v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů. Podle firmy jde o jeden z největších mimoevropských obchodních úspěchů v její historii i v novodobé historii Česka.
S rozvojem přichází i potřeba nových lidí. Firma letos plánuje přijmout až padesát zaměstnanců, především technicky zaměřených odborníků. Celkový počet pracovníků se blíží pěti stovkám. Ještě před několika lety jich bylo zhruba 150.
Nedostatek specialistů řeší Eldis dlouhodobou spoluprací se školami. Partnerství s Univerzitou Pardubice i středními školami zahrnuje stáže, odborné práce i zapojení studentů do reálných projektů. Firma si tak systematicky vychovává budoucí zaměstnance.
Příběh Eldisu ukazuje, že špičkový technologický průmysl nemusí vznikat jen v metropolích. Z Pardubic dnes míří do světa technologie, které pomáhají řídit letecký provoz i posilovat bezpečnost států. S nástupem 3D radarů a rostoucími nároky na přesnost i bezpečnost se přitom zdá, že význam tohoto hráče bude dál růst.
Otvření provozu výrobně-administrativní haly se zúčastnil management společnosti, hosté z CSG, zástupců zhotovitele, města i Pardubického kraje. Mezi hosty byl též profesor Libor Čapek, rektor Univerzity Pardubice, a docent Petr Doležel, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, s níž Eldis Pardubice intenzivně spolupracuje.
