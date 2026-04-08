Radary z Pardubic: Eldis míří do éry 3D technologií a globální expanze

Na okraji Pardubic se rozrůstá technologické centrum, které posouvá český radarový průmysl na novou úroveň. Společnost Eldis ze skupiny CSG investuje stovky milionů do rozšíření výroby, vývoje i testování. Zároveň otevírá cestu k nové generaci 3D radarů s globálním dosahem.

Na první pohled nenápadný areál na okraji Pardubic skrývá ambice, které sahají daleko za hranice Česka. Společnost Eldis Pardubice zde aktuálně dokončila novou výrobně-administrativní halu za zhruba 100 milionů korun. Nejde však jen o rozšíření kapacit. Nový komplex představuje zásadní krok směrem k technologické budoucnosti firmy.

Eldis, který od roku 2017 patří do strojírenské skupiny CSG, už dávno není malým specializovaným výrobcem. Jeho radarové systémy dnes monitorují vzdušný prostor ve více než pětadvaceti zemích. Klíčovým trhem je například Indie, kde technologie z Pardubic pokrývají téměř celý vzdušný prostor. S rostoucí poptávkou však dosavadní infrastruktura přestávala stačit.

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Jméno zákazníka, typ munice ani objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.

Nová hala proto propojuje výrobu, vývoj i logistiku do jednoho celku. Dominantou areálu je sedmipodlažní věž vysoká téměř 25 metrů, která slouží k instalaci a testování radarových antén přímo na místě. Právě zde se naplno ukazuje technologický posun firmy.

Nové prostory nám umožní nejen zvýšit výrobu, ale i výrazně zefektivnit testování radarů přímo v areálu,“ říká generální ředitel Vladimír Vojáček a doplňuje, že celková zastavěná plocha činí 531 metrů čtverečních, z čehož 424 připadá na čtyřpodlažní halu a 107 na sedmipodlažní věž, v níž jsou kromě antény 3D radaru umístěny též technologie pro zázemí budovy. Věž o výšce téměř 25 metrů je zhotovena z železobetonové konstrukce o síle 300 mm tak, aby unesla 13 tun vážící anténu 3D radaru.

Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.

Zásadní roli přitom hraje software. Moderní radary už nestojí jen na hardwaru, ale na kombinaci senzorů, výpočetního výkonu a pokročilých algoritmů. Eldis navíc těží z toho, že si přibližně 90 procent komponentů vyrábí interně. Díky tomu má plnou kontrolu nad kvalitou i schopnost rychle reagovat na specifické požadavky zákazníků.

Portfolio firmy dnes zahrnuje jak tradiční radarové systémy, tak moderní technologie včetně ADS-B řešení a nových 3D radarů. Tato kombinace umožňuje dodávat komplexní systémy pro řízení letového provozu.

Růst firmy je patrný i ve výrobních číslech. Zatímco v roce 2024 Eldis vyrobil jedenáct radarů, o rok později už více než dvacet. A zakázky naznačují další expanzi, mimo jiné na trzích v Evropě, Asii, Africe i na Blízkém východě.

Skupina CSG českého podnikatele Michala Strnada uzavřela prostřednictvím společnosti Excalibur International kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany pro zákazníky v jihovýchodní Asii v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů. Podle firmy jde o jeden z největších mimoevropských obchodních úspěchů v její historii i v novodobé historii Česka.

S rozvojem přichází i potřeba nových lidí. Firma letos plánuje přijmout až padesát zaměstnanců, především technicky zaměřených odborníků. Celkový počet pracovníků se blíží pěti stovkám. Ještě před několika lety jich bylo zhruba 150.

Nedostatek specialistů řeší Eldis dlouhodobou spoluprací se školami. Partnerství s Univerzitou Pardubice i středními školami zahrnuje stáže, odborné práce i zapojení studentů do reálných projektů. Firma si tak systematicky vychovává budoucí zaměstnance.

Příběh Eldisu ukazuje, že špičkový technologický průmysl nemusí vznikat jen v metropolích. Z Pardubic dnes míří do světa technologie, které pomáhají řídit letecký provoz i posilovat bezpečnost států. S nástupem 3D radarů a rostoucími nároky na přesnost i bezpečnost se přitom zdá, že význam tohoto hráče bude dál růst.

Otvření provozu výrobně-administrativní haly se zúčastnil management společnosti, hosté z CSG, zástupců zhotovitele, města i Pardubického kraje. Mezi hosty byl též profesor Libor Čapek, rektor Univerzity Pardubice, a docent Petr Doležel, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, s níž Eldis Pardubice intenzivně spolupracuje.

Pavel se postavil vládě: Nikdo mi nemůže zakázat jet na summit NATO

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zda počítá s účastí na summitu, Pavel studentům výslovně neřekl.

Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka před Velikonocemi sdělil, že účast „představitele opozice“ na summitu vládě určitě nedoporučí. Dnes Macinka uvedl, že zahraniční politiku Česka určuje vláda, ne opozice, a summity mezinárodních organizací nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. Proto považuje za správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér.

Macinka se už dříve dostal do ostrého sporu s hlavou státu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Od té doby také Motoristé hovoří o Pavlovi jako o zástupci opozice.

„Ústava říká, že prezident zastupuje zemi navenek, což znamená, že prezident jako první ústavní činitel se z principu účastní jednání na té nejvyšší úrovni,“ řekl Pavel studentům. „Ministr zahraničí může doporučovat vládě, ministr zahraničí může mít svůj názor, ale nemůže prezidentovi zakázat nebo povolit účast při zastupování republiky, protože by tím popíral jeho ústavní pravomoci,“ doplnil Pavel. 

„Petr Pavel by o popírání ústavy raději neměl hovořit, když ji sám porušuje. Zahraniční politiku České republiky určuje vláda, nikoli opozice. Prezident pouze jmenuje velvyslance a účastní se pietních aktů, zatímco vláda rozhoduje o tom, kdo bude zemi reprezentovat. Summity mezinárodních organizací rovněž nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. I proto se domnívám, že je správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér. Nejsme prezidentská republika,“ uvedl Macinka.

V okamžiku, kdy Donald Trump vyhlašoval, že srazí Írán během jednoho dne na kolena, a kdy během týdne zdražila nafta na burze o téměř čtyři koruny za litr, přišel český premiér s návratem plánovaného hospodářství. Začal diktovat pumpám maximální možné ceny benzínu a nafty.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, sdělil v březnu premiér. Prezident už dříve řekl, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod.

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Na severozápadním okraji Žďáru nad Sázavou stojí bytový blok, který na první pohled nepůsobí nijak revolučně. Právě v tom ale spočívá jeho síla. Architekti ze studia Kuba & Pilař pracovali při jeho navrhování s klasickým principem městského bloku. To znamená, že řešili ulici, vnitroblok i soukromí obyvatel. Žádná architektonická exhibice, ale funkční model, který se dá navíc opakovat.

Zásadní rozdíl je skrytý v konstrukci. Domy jsou postavené převážně ze dřeva, konkrétně z CLT panelů, které se na stavbě pouze montují. V českém prostředí jde stále o výjimku, zvlášť u vícepodlažních bytových domů. Projekt tak testuje, jestli může dřevo konkurovat klasické betonové výstavbě i ve větším měřítku.

Konstrukce pavlačí je tvořena lepenými dřevěnými vazníky kotvenými do betonových jader, což umožňuje přesnou montáž a minimalizaci mokrých procesů. Nároží ulic Sázavská a K Milířům je definováno kompaktní hmotou domu, která uzavírá blok a chrání vnitroblok. Poloveřejný vnitroblok orientovaný na jih tvoří klidové těžiště celého souboru. 12 fotografií v galerii

Levnější a rychlejší výstavba?

Právě prefabrikace je jedním z klíčových argumentů. Díky ní se zkracuje doba výstavby a snižují se náklady. Celý projekt vyšel na zhruba 126 milionů korun. Pokud se podobný model osvědčí, může to být zajímavá cesta pro města, která hledají rychlé a relativně dostupné řešení bytové krize.

Za tímto konkrétním projektem stojí město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Českou spořitelnou a s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. I to je důležitý signál, protože bez kombinace veřejných a soukromých peněz se dostupné nájemní bydlení v Česku zatím prosazuje jen těžko.

S plíživou, ale nevyhnutelnou vlnou propouštění v celé ekonomice zejména v důsledku zavádění umělé inteligence se do veřejného prostoru opět vrací diskuse o nepodmíněném základním příjmu. Mají lidé dostávat peníze za nic? Jakým způsobem by to bylo? Kde na to vzít a k čemu by to vedlo? Jaké jsou výhody a rizika takového opatření?

