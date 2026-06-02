Robotičtí psi proti Číně. Tchaj-wan ukázal novou posilu pro hlídání ostrovů
Tchaj-wan ukázal nové robotické hlídkové psy, kteří by v budoucnu mohli pomáhat s ochranou ostrovů ve sporném Jihočínském moři. Podle agentury Reuters je představil tchajwanský vojenský Národní institut vědy a technologie Čung-šan, který patří mezi hlavní zbrojní vývojová pracoviště země.
Demokraticky spravovaný Tchaj-wan, který Peking považuje za své území, v posledních letech modernizuje armádu, aby lépe odrazoval případný čínský útok. Jedním z hlavních směrů jsou drony a další bezpilotní technologie.
Institut na akci tchajwanského ministerstva obrany předvedl tři různé verze robotického psa od americké společnosti Ghost Robotics, která patří mezi významné dodavatele čtyřnohých robotů pro armádu. Tchajwanská strana na roboty vybavila vlastními technologiemi pro průzkum, sledování a palebnou podporu. Jedna z verzí má na hřbetě zbraň.
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USA zvažují jaderné zbraně blíž k Rusku. Zájem má Polsko i Pobaltí
Politika
Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.
Naléhavá potřeba hlídky
Podle zástupce vedoucího výzkumné divize institutu pro raketové a střelové systémy Jena Kuo-kuanga armáda o podobné vybavení projevila zájem, formální objednávku ale zatím nezadala.
„Námořní pěchota podle něj vidí naléhavou potřebu nasadit podobné systémy k hlídkám a inspekcím na plážích a pobřeží. Týkat se to má i pobřežní stráže na ostrovech Nan-ša a Tung-ša, tedy ve Spratlyho a Prataském souostroví v Jihočínském moři,“ řekl Jen.
Tchaj-wan kontroluje ve Spratlyho souostroví ostrov Itu Aba a také celé Prataské ostrovy, které leží strategicky v severní části Jihočínského moře. V době míru má jejich obranu na starosti pobřežní stráž. Na ostrovech kromě jejích příslušníků nežijí žádní stálí obyvatelé.
Čína i Tchaj-wan si nárokují velkou část Jihočínského moře. Čínské síly podle Reuters ostrov Itu Aba většinou nechávají stranou, Tchaj-wan si ale stěžuje na rostoucí počet hlídek čínské pobřežní stráže i dronů poblíž Prataských ostrovů.
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