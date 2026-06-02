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newstream.cz Zprávy z firem Robotičtí psi proti Číně. Tchaj-wan ukázal novou posilu pro hlídání ostrovů

Robotičtí psi proti Číně. Tchaj-wan ukázal novou posilu pro hlídání ostrovů

Tchaj-wan chce posílit obranu proti Číně. Na pobřeží mohou hlídat robotičtí psi
ČTK
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Tchaj-wan ukázal nové robotické hlídkové psy, kteří by v budoucnu mohli pomáhat s ochranou ostrovů ve sporném Jihočínském moři. Podle agentury Reuters je představil tchajwanský vojenský Národní institut vědy a technologie Čung-šan, který patří mezi hlavní zbrojní vývojová pracoviště země.

Demokraticky spravovaný Tchaj-wan, který Peking považuje za své území, v posledních letech modernizuje armádu, aby lépe odrazoval případný čínský útok. Jedním z hlavních směrů jsou drony a další bezpilotní technologie.

Institut na akci tchajwanského ministerstva obrany předvedl tři různé verze robotického psa od americké společnosti Ghost Robotics, která patří mezi významné dodavatele čtyřnohých robotů pro armádu. Tchajwanská strana na roboty vybavila vlastními technologiemi pro průzkum, sledování a palebnou podporu. Jedna z verzí má na hřbetě zbraň.

Donald Trump

USA zvažují jaderné zbraně blíž k Rusku. Zájem má Polsko i Pobaltí

Politika

Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.

ČTK

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Naléhavá potřeba hlídky

Podle zástupce vedoucího výzkumné divize institutu pro raketové a střelové systémy Jena Kuo-kuanga armáda o podobné vybavení projevila zájem, formální objednávku ale zatím nezadala.

„Námořní pěchota podle něj vidí naléhavou potřebu nasadit podobné systémy k hlídkám a inspekcím na plážích a pobřeží. Týkat se to má i pobřežní stráže na ostrovech Nan-ša a Tung-ša, tedy ve Spratlyho a Prataském souostroví v Jihočínském moři,“ řekl Jen.

Robot společnosti Ghost Robotics ČTK

Tchaj-wan kontroluje ve Spratlyho souostroví ostrov Itu Aba a také celé Prataské ostrovy, které leží strategicky v severní části Jihočínského moře. V době míru má jejich obranu na starosti pobřežní stráž. Na ostrovech kromě jejích příslušníků nežijí žádní stálí obyvatelé.

Čína i Tchaj-wan si nárokují velkou část Jihočínského moře. Čínské síly podle Reuters ostrov Itu Aba většinou nechávají stranou, Tchaj-wan si ale stěžuje na rostoucí počet hlídek čínské pobřežní stráže i dronů poblíž Prataských ostrovů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Lukáš Kovanda: Eurozóna není VIP klub. Bulharsko hned testuje její slabiny

Euro měna
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce, že jeho dluhy zamázne. Eurozóna není žádný klub silnějších, rekordních více než 71 procent zemí s jednotnou měnou má nyní horší rating než Česko. Přitom ještě v roce 2008 to bylo 0 procent, komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jen co Bulharsko přijalo euro, už s ním dnes Evropská komise zahájí řízení kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu. Ten letos podle prognózy Evropské komise stoupne z loňských 3,5 procenta HDP na 4,1 procenta HDP a v roce 2027 pak na 4,3 procenta. Přitom před přijetím jednotné měny Bulhaři dlouho „sekali latinu“ – hospodařili přebytkově a udržovali poměrně nízké zadlužení v poměru k HDP.

Jenže s přijetím eura podléhají tomu, co se v ekonomické teorii běžně označuje za morální hazard. Bulhaři morálně hazardují, neboť sázejí na to, že jejich dluhy přinejhorším zaplatí Němci. Tak jako pomohli sousedním Řekům. Bez německých peněz by Řecko dávno zbankrotovalo.

Andrzej Domański

Nový ekonomický obr Evropy? Polsko chce do deseti let patřit mezi nejsilnější hráče

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Polsko si začíná říkat o místo v nejužší ekonomické špičce Evropy. Vláda ve Varšavě staví své ambice na rychlejším růstu než zbytek unie, odolnosti vůči zpomalování i snaze posílit vlastní technologie, energetiku a export. Ministr financí Andrzej Domański tvrdí, že kdo dnes investuje v Polsku, sází na jeden z nejsilnějších růstových příběhů kontinentu.

ČTK

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Eurozóna ztrácí ratingový lesk

Po letošním přijetí eura Bulharskem stoupl podíl zemí eurozóny, které mají u agentury Fitch Ratings horší rating než Česko, na dosavadní historický rekord, tedy na více než 71 procent. Už od loňska pak poprvé v historii platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny.

Lepší rating než Česko vykazuje nyní podle Fitche pouze šestice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko a Irsko. Jenže hned tři z těchto zemí mají rating lepší jen o jediný stupeň. Jde o Finsko, Rakousko a Irsko, takže jejich rating spadá do stejné kategorie jako rating České republiky.

Všechny ostatní země, včetně nejen Francie, ale i Belgie, Estonska, Slovinska či třeba Španělska, mají nejen horší rating než Česko, ale také rating nižší kategorie.

Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro

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Největší evropská ekonomika čelí nepříjemnému sociálnímu trendu. Podíl Němců ohrožených chudobou stoupl na 16,1 procenta a sociální organizace varují vládu před škrty v dávkách.

ČTK

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Jen šest zemí eurozóny drží špičkové hodnocení

Rating nejvyšší, „tříáčkové“, nebo druhé nejvyšší, „dvouáčkové“, kategorie, do níž spadá i rating Česka, nyní v eurozóně vykazuje pouze šest zemí z jednadvaceti: Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko a Irsko.

Finsku přitom agentura Fitch zhoršila rating loni koncem července, a to ze stupně AA+ na AA. Rakousku zhoršila rating také loni, začátkem června, a to rovněž ze stupně AA+ na AA. Irsko patří k málu zemí eurozóny, jimž se rating zlepšuje. Loni koncem května mu jej Fitch zlepšila z AA- na AA.

Česko drží momentálně známku AA-, a to nepřetržitě už od začátku srpna 2018, tedy déle než sedm let.

Český rating se drží navzdory domácím sporům

Zajímavé je, že za tu dobu byl stav tuzemských veřejných financí předmětem nesčetných, leckdy vášnivých debat, ať už v rámci politické, odborné, nebo veřejné diskuse. Avšak s mezinárodně autoritativním pohledem zvenčí, tedy s pohledem ratingové agentury Fitch, to „ani nehnulo“. Doma není nikdo prorokem, dalo by se říci.

Hned 15 z 21 zemí eurozóny, tedy oněch více než 71 procent, má nyní horší rating než Česko. To je dosud historicky rekordní údaj. Přitom ještě začátkem března roku 2008 měly všechny země eurozóny lepší rating než ČR, včetně Řecka a Slovinska, které euro přijalo roku 2007, a také včetně Kypru a Malty, které do eurozóny vstoupily roku 2008.

Tedy zatímco ještě v březnu 2008 mělo 100 procent zemí eurozóny lepší rating než Česko, nyní, v červnu 2026, po necelých osmnácti letech, je to již jen zhruba 29 procent.

Daniel Beneš, GŘ ČEZ

Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst

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ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.

Lukáš Kovanda

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Varování před stavem veřejných financí

Popsaný vývoj tedy odráží dramatické zhoršení stavu veřejných financí většiny zemí eurozóny v posledních zhruba 18 letech, a to v době, kdy Česká republika své veřejné finance dokázala naopak dále zlepšovat.

Pouze tři země eurozóny nyní mají lepší rating než ČR v rozsahu větším, než je jediný stupeň. Investiční pásmo ratingových hodnocení má deset stupňů, spekulativní pásmo pak dalších dvanáct, dohromady tedy existuje 22 možných „známek“. Jde o zmíněné Německo, Nizozemsko a Lucembursko, které vykazují „známku“ AAA.

Tyto tři země eurozóny tedy jako jediné v eurozóně vykazují ratingové hodnocení vyšší kategorie než Česko. Mají takzvané „tříáčkové“ hodnocení, AAA. Zmíněné Finsko, Rakousko a Irsko mají rating stejné kvalitativní kategorie jako Česko, vykazují totiž „dvouáčkové“ hodnocení, ať už AA, nebo AA-. Všech ostatních patnáct zemí eurozóny, včetně nováčka Bulharska, pak vykazuje rating horší kategorie než Česko, tedy „jednoáčkový“ nebo ještě horší.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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Lukáš Kovanda

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Překvapení v Kuksu. Osmimetrová barokní socha odhalila záhadné písmeno

Barokní socha křesťanského bojovníka na Kuksu odhalila skryté tajemství
ČTK
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V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku teď stojí lešení kolem jedné z nejpůsobivějších barokních soch areálu. Téměř osm metrů vysoký Velký křesťanský bojovník z dílny Matyáše Bernarda Brauna prochází obnovou, která má být hotová na začátku letních prázdnin.

Restaurátor Michal Polák na monumentální pískovcové soše pracuje už dva měsíce a obnovu přirovnává k listování učebnicí dějin umění. Každá vrstva kamene podle něj odhaluje něco z doby, kdy dílo vznikalo, i z rukopisu barokního mistra.

Jedním z největších překvapení byl objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS, tedy Křesťanský bojovník, u paty sochy. Písmeno bylo přepůlené a zakryté tmelem. Co přesně znamená, zatím není jasné.

„Při restaurování se před nápisem MILES CHRISTIANVS objevilo písmeno M. Co to znamená, nevíme. Je několik teorií, například že při zhotovení písmena M došlo k defektu v kameni a pak text posunuli. Objevené písmeno je přepůlené a bylo zakryté,“ řekl Polák, který se restaurátorství věnuje 25 let.

7 fotografií v galerii

Jisté podle něj není ani to, zda je samotný nápis původní. Mohl vzniknout až později. Na menší verzi sochy křesťanského bojovníka, která je také v areálu, totiž nápis vůbec není. Vytesanému textu pravděpodobně předcházela kovová písmena vsazená do pískovce, po nichž v kameni zůstaly malé otvory.

Socha vznikla v roce 1732 a naposledy ji odborníci restaurovali v 60. letech minulého století. Podle Poláka je možné, že sám Braun osobně pracoval na zpodobnění Krista na štítu sochy. „Zpracování je velmi na výši. Mohl si to nechat na samotný závěr prací, může to být jeho jakýsi podpis,“ uvedl restaurátor.

Velký křesťanský bojovník původně stál v areálu Braunova betléma v nedalekém Novém lese na dohled od Žirče. Už tehdy musel působit mimořádně silně. Nejen svou velikostí, ale i barvami. Socha totiž bývala polychromovaná a zbytky původní barevnosti jsou patrné dodnes. Podle Poláka mohlo jít o tělové odstíny nebo brnění v tónech šedi, odpovídající barokní ikonografii.

Výjimečný je i samotný námět. Podle restaurátora se zpodobnění Křesťanského bojovníka v dějinách sochařství vyskytuje pouze na Kuksu. Souvisí to se zadavatelem Františkem Antonínem Šporkem, který byl vroucím křesťanem a měl spory s jezuity. Socha byla v Novém lese natočena směrem k žirečským jezuitům a mohla pro ně být určitým vzkazem.

Polák připomíná, že Braunova barokní škola je mimořádná prací se světlem, materiálem i způsobem, jakým dokáže „otevřít kámen světu“. Práce na takovém díle podle něj restaurátorovi umožňuje autora doslova číst. „Dalo by se říci, že tím, čím je pro svět v době renesance v sochařství Michelangelo, tím je v baroku pro střední Evropu Matyáš Bernard Braun,“ řekl.

Svoboda filmu končí u rozpočtu, ukazuje spor kolem francouzského magnáta Bollorého

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Francouzští filmaři se obávají, že jeden z nejmocnějších mediálních hráčů země začne rozhodovat nejen o tom, co se vysílá, ale i o tom, co se vůbec natočí.

David Ondráčka

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Čištění od nečistot

Odborníkům se už podařilo sochu vyčistit od nečistot, mechů a lišejníků. Teď je čeká výměna spon přes trhliny, tmelení spár nebo kontrola napojení pískovcové ruky do těla sochy. Na závěr se bojovníkovi vrátí do ruky téměř dvoumetrový kovový meč, který je také v péči restaurátorů.

Restaurování zapadá do dlouhodobého plánu památkářů v Kuksu obnovovat Braunova sochařská díla. K nejznámějším patří alegorické sochy Ctností a Neřestí, jejichž originály jsou uloženy v lapidáriu hospitálu.

Barokní komplex v labském údolí začal František Antonín Špork budovat v roce 1692 a stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval především špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy na levém břehu Labe zanikly při povodních a požáru.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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