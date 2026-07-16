DSC Gallery zve na průzkum zapomenutých říší
Nová letní výstava v pražské galerii DSC nabízí novinky čtveřice umělců, kteří patří do nejmladší generace tvůrců. Expozice nazvaná Forgotten Realms nabízí artefakty z říší inspirovaných legendární hrou na hrdiny Dungeons & Dragons a příběh této hry obohacuje o nové příběhy.
Takový typ výstavy Praze dlouho chyběl. Expozice Forgotten Realms nabízí možnost vypravit se do světů, které sice reálně nikdy neexistovaly, ale jež mnozí znají díky hraní slavné hry Dungeons & Dragons. Původní hra totiž lákala právě tím, že její hráči mohou svébytný svět libovolně rozšiřovat, proměňovat, promýšlet stále nová dobrodružství, další příběhy. A galerie DSC nabídla prostor čtyřem umělcům, které právě tento svět, ale i tyto neomezené možnosti inspirovaly k vyprávění vlastních příběhů.
Podívejte se na netradiční letní výstavu v DSC Gallery
„Tato hra funguje jako generační rámec formovaný obdobím před internetem, kdy bylo kolektivní vědomí utvářeno sdílenými příběhy a vyprávění představovalo důležitý prostor pro rozvoj představivosti, podvědomých vizuálních obrazů, našeho vnímání i imaginace. Výstava tak vytváří atmosféru objevování a uvolnění, vybízí publikum k nalezení vlastní vnitřní hravosti, k ponoření do introspektivního světa a k hledání vnitřních hrdinů, na pomezí vzpomínky, mýtu a paralelní reality,“ uvádí zakladatelka galerie Olga Trčková.
Newstream CLUB září 2025
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek podnikatelů, kteří v České republice podnikají, a to napříč sektory. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili…
Netradiční světy v netradiční formě
Každý z umělců přitom tvorbu vlastní zapomenuté říše pojal po svém.
„Botond Keresteš přináší své charakteristické vizuální koláže, v nichž transformuje rozpoznatelné kulturní odkazy do nových významových souvislostí. Prostřednictvím vrstvení obrazových fragmentů vytváří syntetické celky překračující původní kontexty a zhmotňující se v podobě hybridních, mutantních forem skládaných objektů na hranici 2D a 3D reality,“ popisuje kurátorka expozice Sarah Adnanová.
V malbách a kresbách Beaty Hechtové nacházíme nový typ člověka, kterému se díváme přes rameno do prázdné krajiny. Hechtová zkoumáním smyšlených kultur vytváří nový „futuristický folklór“ s realistickými odkazy na nová společenství, zvyky a náboženství.
Textilní objekty Dominika Styka se zabývají novou morfologií živočišných a rostlinných organismů. Pomyslným zakončením výstavy je antropologická evoluce ve stylizovaných zvětšených momentech Kristýny Navrátil.
„Její malby s výraznými autorskými rámy ze sekundárně opracovaného dřeva nás přivádějí do nově ustanoveného systému mezi živými organismy a přírodou. Uměle vytváření i reální tvorové, jako jsou motýli, zde prorůstají do nových forem s jasnými odkazy na lidskou anatomii a přítomnost člověka v nové podobě,“ dodává kurátorka.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Mladé umění
Výstava Forgotten Realms ukazuje sílu mladého umění. Kromě Botonda Keresteše, který je ročník 1987, se ostatní umělci narodili až po sametové revoluci. A právě předěl, zánik starého a zrod nového se projevuje i v aktuální expozici.
„Výstavu lze chápat jako pouť za spekulativním koncem jedné historické etapy a současně za zrodem nových mýtů, společenství a ekosystémů. Reflektuje současný vztah člověka ke krajině a bere v úvahu klimatické úzkosti dnešní společnosti. Namísto dystopické perspektivy však nabízí nadějný pohled na možnost vzniku nových forem soužití, a to s respektem k minulosti a ve větší harmonii s okolním prostředím,“ uzavírá kurátorka výstavy, kterou můžete v DSC Gallery navštívit až do 20. srpna.
Fanoušci Taylor Swiftové si po její newyorské svatbě kupovali odpadky sesbírané v okolí Madison Square Garden. Nešlo však jen o další kuriózní projev obdivu k celebritě. Příběh ukazuje, jak dokonale dnes trh dokáže zpeněžit pozornost, emoce i pouhou domněnku blízkosti ke slavné události.
Glosa Michala Noska: Taylor Swift a kapitalismus beze zbytku. I odpadky lze proměnit v prémiové zboží
Názory
Fanoušci Taylor Swiftové si po její newyorské svatbě kupovali odpadky sesbírané v okolí Madison Square Garden. Nešlo však jen o další kuriózní projev obdivu k celebritě. Příběh ukazuje, jak dokonale dnes trh dokáže zpeněžit pozornost, emoce i pouhou domněnku blízkosti ke slavné události.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.