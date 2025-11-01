Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money VÚB banka upsala první minibond v ČR pro klienta Fermat CZ

VÚB banka upsala první minibond v ČR pro klienta Fermat CZ

Jiří Ferenc (majitel Fermat CZ), Tomáš Slavík (CFO Fermat CZ), Hana Husenicová (VÚB banka), Petr Luzar (VÚB banka)
VÚB banka, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo v těchto dnech upsala první minibond na českém i slovenském trhu pro strojírenskou společnost Fermat CZ. VÚB banka poskytuje firemní financování prostřednictvím minibondů jako jediná na českém trhu.

Fermat CZ patří k významným českým výrobcům obráběcích strojů s působností na několika zahraničních trzích. Společnost díky bondům může realizovat rozvoj zejména v zahraničí a cíleně využije část prostředků z emise k investicím do výrobně skladovacích nemovitostí, vybavení a posílení lidských zdrojů v zahraničí.

"Nový produkt VÚB banky – financování prostřednictvím mini bondů nás oslovil svou flexibilitou a výhodnými podmínkami. Získání financování na koupi nemovitostí v zahraničí je pro firmu mimořádně náročné. Díky minibondům dokážeme posílit naši pozici na významných zahraničních trzích, říká Jiří Ferenc, majitel společnosti Fermat CZ.

Minibond – řešení pro růst a expanzi

VÚB banka uvedla minibondy jako první banka na českém a slovenském trhu v létě 2025. Minibondy mohou vydávat malé a střední podniky, které hledají zdroje na financování rozvoje svého podnikání. VÚB banka vystupuje jako aranžér a garant emise, a zároveň celý objem dluhopisů upisuje.

Klíčovou výhodou minibondů je sedmiletá splatnost a dvouleté odložení splátek, přičemž maximální objem emise je 10 milionů eur a není třeba tvrdé zabezpečení. Jednotlivé emise se uskutečňují na základě posouzení podnikatelského plánu a bonity klienta.

„Jsme velmi rádi, že společnost Fermat CZ přesvědčily výhody našeho nového produktu a rozhodla se pro financování své expanze prostřednictvím minibondu. Minibond přináší firmám rychlé a flexibilní řešení pro rozvojové projekty doma i v zahraničí,“ říká Andrej Viceník, vrchní ředitel úseku Firemní bankovnictví VÚB banky.

Jiří Ferenc (majitel Fermat CZ) a Petr Luzar (VÚB banka) VÚB banka, užito se svolením

Minibond jako brána na kapitálový trh

Při uvedení produktu na český trh vychází VÚB banka z mimořádného úspěchu minibondů v Itálii, jakož i z prvních úspěchů v regionu střední a východní Evropy. Na chorvatském trhu se skupině podařilo během prvních 6 měsíců umístit až 60 milionů EUR.

Minibondy zároveň představují pro firmy vstupní bránu na kapitálový trh. Jelikož jediným investorem je banka, odpadá riziko neúspěšné emise, jakož i náklady na získávání investorů. Společnosti si tak mohou vyzkoušet kapitálové financování v jednodušší podobě než je standardní emise na burze.

Spolu s úspěšným upsáním minibondů společností Fermat CZ VÚB banka eviduje zájem o produkt i u dalších klientů. "Na českém trhu očekáváme postupný růst využívání minibondů, zejména při akvizicích nebo expanzi na zahraniční trhy. Věříme, že minibondy budou pro české firmy zajímavou alternativou k tradičním formám financování," říká Andrea Fiori, ředitel pobočky VÚB banky v Praze.

Investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák

Šimčák z Broker Consulting: Z geopolitického dění mám obavy, ale trh se z toho jako vždy zotaví

Trhy

Investice, nebo spekulace? Hranice je někdy velmi tenká. Začínající investor tak mnohdy přejde rovnou ke spekulacím – a ani o tom neví. Říká to Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting. Přispívají k tomu podle něj některé on-line aplikace, které se snaží přeskočit nudnou fázi a ženou investory do světa tradingu. O tom ale investování není. „Dobrá investice je v zásadě nudná a její výsledek nezávisí na tom, jestli máte pravdu, když předpovídáte další dění,“ vysvětluje.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tkáč může prodat slovenskou 365.bank matce ČSOB

Tkáč může prodat slovenskou 365.bank matce ČSOB
365.bank, užito se svolením
ČTK
ČTK

Evropská komise (EK) schválila plán belgické bankovní a pojišťovací skupiny KBC na převzetí slovenské 365.bank. Prodávajícím je J&T Finance Group spoluvlastněná slovenským podnikatelem a finančníkem Patrikem Tkáčem. Komise uvedla, že transakce nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže.

KBC, která v České republice vlastní Československou obchodní banku (ČSOB), se už v květnu dohodla na koupi většinového podílu ve slovenské 365.bank od holdingu J&T Finance Group (JTFG). Kupní cena činí 761 milionů eur, což odpovídá asi 18,5 miliardy korun.

Komise dospěla k závěru, že transakce nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže. Společnost 365.bank vznikla přeměnou někdejší Poštové banky, která byla součástí skupiny J&T od roku 2013. Český finanční holding JTFG v ní dosud vlastnil 98,45 procenta akcií.

„Stala se z ní stabilní, plně digitální a moderní retailová banka, která má na slovenském trhu své nepopiratelné místo,“ uvedl v květnu předseda představenstva JTFG Patrik Tkáč.

Součást širší expanze KBC

Belgická skupina KBC patří k největším finančním domům ve střední Evropě. V Česku působí prostřednictvím ČSOB, na Slovensku bude po dokončení akvizice ovládat dvě retailové značky – ČSOB a 365.bank.

Transakce zapadá do strategie KBC, která dlouhodobě posiluje své postavení na trzích střední a východní Evropy. Skupina je aktivní mimo jiné v Maďarsku, Bulharsku, Polsku a Irsku.

J&T se soustředí na investiční byznys

J&T Finance Group zůstává silným hráčem zejména v oblasti privátního a investičního bankovnictví. Vedle slovenské skupiny 365 pod její křídla patří také J&T Banka v Česku a na Slovensku, J&T Banka d.d. v Chorvatsku či J&T Direktbank v Německu.

Lukáš Kovanda: Nová vláda chce nižší daně i vyšší důchody. Nenasekat u toho další dluhy bude výzva

Názory

Ekonomické body programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů dávají z velké části smysl. Otázkou však je, zda se podaří deficit veřejných financí udržet „bezpečně pod úrovní 3 % HDP”, které formující se kabinet v prohlášení rovněž deklaruje.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

CEO Nvidia Jensen Huang
ČTK
nst
nst

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

Šéf Nvidie Jensen Huang prohlásil, že jsme na začátku nové éry výpočetní techniky, protože s AI se každá vrstva výpočetní architektury zásadně mění. Odhadl, že půjde o desetileté období přestavby celého odvětví.

„AI běží na GPU (grafických procesorech), zatímco ručně psaný software běží na CPU (centrálních procesorech). Celý softwarový stack (systém vrstev, pozn. red.) – od energetických potřeb, přes čipy, infrastrukturu, software systémů, modely AI až po aplikace – se mění od základu,“ uvedl podle CNBC.

ChatGPT Atlas

Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert

Zprávy z firem

Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.

nst

Přečíst článek

„Po šedesát let byl počítačový průmysl v podstatě stejný. A teď, s AI a akcelerovaným výpočtem, se mění každá vrstva. Všechny počítače, které jsme dosud vytvořili – v hodnotě bilionu dolarů nebo víc – bude třeba převést na novou výpočetní platformu,“ dodal jeden z nejvlivnějších mužů v technologickém odvětví. 

Nvidia se tento týden stala první společností na světě, jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. V pátek zároveň oznámila partnerství s korejským polovodičovým gigantem Samsungem.

Huang také nastínil vizi budoucnosti, v níž bude AI „pracovat“, nikoli jen sloužit jako nástroj. Budou plně automatizované továrny a očekává, že umělá inteligence přetvoří průmysly v hodnotě 100 bilionů dolarů po celém světě.

Pozitivní spirála AI

Huang má také za to, že umělá inteligence dosáhla cyklu „pozitivní spirály“ (virtuous cycle), která zajistí průmyslu trvalý růst.

Tedy, obrovské zlepšení AI modelů vede k větším investicím do této technologie a tyto investice následně zlepšují AI modely ještě víc. „Umělá inteligence se zlepšuje. Více lidí ji používá. Čím víc lidí ji používá, tím víc vydělává, vznikají nové továrny, které nám umožňují vytvářet ještě lepší AI, a ty pak používá ještě víc lidí. Tato pozitivní smyčka AI se už vytvořila – a právě to je důvod, proč vidíte, že kapitálové výdaje ve světě tak prudce rostou,“ vysvětllil. 

Odkázal se na to, že firmy letos rekordně investují do AI. Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft oznámily plány společně investovat přes 300 miliard dolarů do AI technologií a datových center. Podle jejich aktuálních výsledků to bude pokračovat i v roce 2026, protože technologičtí giganti plánují výdaje dál navyšovat.

Huang není jediným lídrem fascinovaným pokrokem umělé inteligence. Bill Gates tento týden prohlásil, že AI je největším technologickým výdobytkem, který za svůj život zažil.  

Nokia má nové logo i obchodní strategii

Nvidia pokračuje v pumpování miliard do AI. Tentokrát získala tři procenta v Nokii

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.

ČTK

Přečíst článek

Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci?
video

Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme