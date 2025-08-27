Placení prstenem či náramkem? V Česku to jde jen u vybraných bank
Postupně se už i na českém trhu objevují i ti, kteří platí jinak než platební kartou či mobilem nebo hodinkami. Prsteny prý milují zejména muži, děti zase mají často náramky, protože platby kartou v mobilu používat ani nemohou kvůli omezením do 15 let od provozovatelů digitálních peněženek. Aktuálně tyto platební instrumenty v Česku nabízí už čtveřice bank a další to prý brzo otestují. Podívejte se, zda to umí právě vaše banka.
Nositelné platební instrumenty, tedy minimálně prsteny a náramky, jsou podle mnohých fajnšmejkrů technologických vychytávek maximálně „cool“ a stojí za to si je pořídit. Jednak je to pohodlné, protože nemusíte hledat nic po kapsách a pak s tím můžete ještě stále futuristicky ohromovat ty, kdo takové placení neznají. V zásadě ale tyto nástroje na platby dělí bankovní komunitu expertů bank na dvě skupiny s totálně protilehlým názorovým postojem.
Tým pro a proti
Zatímco jedni se nemohou vychytávek nabažit a vychvalují jejich rychlé zprovoznění přes mobil, voděodolnost, okamžitou připravenost kdykoliv a kdekoliv k platbě bez potřeby jakéhokoliv dobíjení, druzí bankovní experti je podceňují a tvrdí, že o ně není zájem. Zpravidla tyto hlasy zaznívají z bank, které tyto platební nástroje v nabídce nemají a ani je nehodlají v brzké době zavést.
Obvykle tak jejich zástupci, například z Air Bank, České spořitelny nebo Moneta Money Bank tvrdí, že jsou tyto vychytávky zbytečné, že jde o okrajovou záležitost, po které ani není velká poptávka a klientům jejich banky tak prý plně stačí placení mobilem nebo chytrými hodinkami. Obojí ale na rozdíl od náramků dobíjet musíte, a navíc to v případě chytrých hodinek už musí být dražší řada, aby takovéto platby uměla. Obyčejné několik let staré a levnější chytré náramky určené především na počítání ušlých kroků, zobrazování tepu či vypitých sklenic vody, platby NFC ani jiné obvykle neumí.
Jak se tedy platební prsteny využívají opravdu
Jako první na český trh přinesla platební prsteny navázané na svůj běžný účet, respektive platební kartu u něj, polská mBank vloni v červnu. Nejprve to byly jen tři barevné modely, v listopadu to pak byl náramek pro děti a letos v květnu další barevné varianty prstenu. Za více jak rok si placení prstenem stihli oblíbit překvapivě hlavně muži, kteří podle mluvčí banky Kristýny Dolejšové tvoří 66 procent uživatelů. Naopak ženy je ale zase předehnaly v průměrné utracené částce za měsíc, a to o necelých 1 000 korun. Průměrně tak ženy podle statistik mBank utratí 6 836 korun za měsíc, zatímco muži 5 980 korun.
„V souhrnu tak bylo za více jak rok prstenem provedeno již bezmála 800 tisíc transakcí v celkové hodnotě vyšší než 300 milionů korun. Celkově se tímto řadí na třetí místo za hodinky od Apple a Garmin,“ poznamenává Dolejšová a dodává, že lidé platebními prsteny platili už ve více než 100 zemích světa, a to bez jediného bezpečnostního problému.
Nové způsoby placení jsou ale stále oblíbenější i mezi klienty ČSOB, která s nimi vstoupila jako třetí na trh, a to letos v březnu po říjnovém vstupu Raiffeisenbank. Nejvíce sice podle Michaely Průchové z ČSOB přibývá plateb mobilem, které už používá více než polovina z nich, oblibu si získává také placení hodinkami, které využívá 19 procent. „Atraktivní jsou však i nové a neokoukané platební způsoby, konkrétně platební náramky či prsteny. Tyto inovativní platební doplňky byly představeny teprve v loňském roce a už je od té doby stihla vyzkoušet zhruba desetina klientů ČSOB,“ říká Průchová.
Jaká další jsou v nabídce
Poslední banka, která se zatím rozhodla podporovat platby náramkem, je Komerční banka. Ta nyní, před koncem prázdnin, uvedla na trh variantu náramku ve spolupráci s kartovou společností VISA a dodavatelem Laks. Ostatní banky z trojice spolupracují ve většině variant s Mastercard a společností NiceBoy. Raiffeisenbank nicméně má v portfoliu i jednu variantu, Fidesmo Pay, také pro hodinky, náramky a prsteny značek Laks, Polar a Tapster pod hlavička kartové společnosti Visa.
Všechny bankovní domy, které vydávají platební karty, sice třeba přímo nepodporují prsteny či náramky, ale obvykle podporují všechna aktuální platební řešení, která jsou v Česku dostupná pro nositelná chytrá zařízení. V praxi se to týká nejen Google Pay (které od loňska zahrnuje i Fitbit Pay) a Apple Pay, ale také řešení od konkurence Xiaomi, Garmin, Swatch či Zepp Pay a pochopitelně pak i Niceboy Pay, které má jak Raiffeisenbank, tak i mBank. Raiffeisenbank navíc pak vyvinula ještě své specifické řešení v podobě RaiPay. „Stále ale existují i další řešení, jako Samsung Pay a další, která v Česku podporu nemají,“ upozorňuje Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank.
Náramek letos nabídne ale minimálně další banka
Již na podzim plánuje spustit pilotní projekt určený pro dětské klienty pak i Partners Banka. Děti zde budou mít nově možnost využívat platební náramky. „Tento pilot nám umožní ověřit zájem i způsob využívání v praxi a následně rozhodnout o případným m širším nasazení. Očekáváme, že ale právě v segmentu dětských klientů budou mít platební náramky velký potenciál – zejména díky jednoduchosti, hravosti a pohodlnému používání v každodenním životě. V případě pozitivní odezvy bychom do budoucna uvažovali o rozšíření nabídky i pro dospělé klienty,“ shrnuje mluvčí banky Tereza Píchalová. Neoficiálně se pak proslýchá, že pilotní testování náramků chystá minimálně ještě Moneta Money Bank.
Chybí u nás ještě něco?
Experti Partners, kteří sledují další trendy na zahraniční trzích, zatím prý nevidí zásadní inovaci, která by na českém trhu v tuto chvíli chyběla a měla jednoznačný potenciál masového využití. Z těch nejpoužívanějších platebních instrumentů by tak měly být v Česku i podle odborníků mBank už pokryté téměř všechny. Navzdory tomu mBank ale chystá letos ještě jednu novinku, o které bude brzy informovat. „Platební funkcí lze však obohatit téměř cokoliv, takže nevylučujeme v budoucnosti i další rozšiřování naší nabídky,“ uzavírá Dolejšová.
Které banky v Česku už umožňují propojit platební kartu s náramkem či prstenem:
- ČSOB
- KOMERČNÍ BANKA
- mBANK
- RAIFFEISENBANK
Které banky se chystají možná na otestování náramků v nadcházejících měsících:
- (MONETA MONEY BANK)
- PARTNERS BANKA – oficiálně potvrzeno
- Banka Creditas – zvažuje zavedení
Zdroj: Banky
