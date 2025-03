Banky lákají na tisícikorunové bonusy. Kde dostanete nejvíc?

Přelom zimy a jara je letos v tuzemských bankách ve znamení lákání nových klientů na zajímavé finanční příspěvky a jen za to, že si u nich založíte poprvé účet. Vedle toho, že takto získáte navíc pár stokorun či tisícikorun, si můžete vyzkoušet nový účet u jiné banky. Přečtěte si, ve kterých bankách dostanete nejzajímavější bonusy za vyzkoušení jejich účtu.

Aktuální finanční lákadla tuzemských bank, tedy bonusy, se primárně dělí do dvou kategorií podle toho, zda jste či nejste klientem banky. Některé banky totiž cílí přímo na cizí klienty odkudkoli, jiné se spíš zaměřují na loajalitu svých stávajících, přes které chtějí nové klienty získat. O tom, že se takovýto nábor nových klientů bankám nejspíš vyplatí svědčí nejen to, že takovéto bonusy nabízí minimálně šestice bank v Česku, ale přijít s tím chce do tří měsíců i další banka.

Tisícikorunové bonusy pro cizí klienty

Zvýhodňování cizích klientů, kteří přicházejí do banky nově je první variantou současných marketingových lákadel bank. Finančně si tak můžete přilepšit jen tím, že si založíte ve vybrané bance osobní či podnikatelský účet a splníte po několik následujících týdnů či měsíců pár dalších podmínek dané banky. A za to pak obvykle získáte několik set korun měsíčně. Aktuálně si takto s bonusem můžete vyzkoušet založení účtu hned ve čtyřech bankách.

Jako nový klient starší 18 let můžete při založení běžného účtu získat nejvíce, a to až 3 tisíce korun, ve dvou bankách. Každá má ale trochu jiná pravidla. V Raiffeisenbank stačí, abyste si u ní v období od 6. ledna do 31. března založili běžný účet a následujícího půl roku každý měsíc desetkrát zaplatili v kamenném obchodě či v e-shopu platební kartou. Platit přitom můžete jak debetní kartou k účtu, tak i kreditní kartou vedenou na vaše jméno v této bance. Za to, že toto pravidlo splníte, dostanete pak od banky odměnu 500 korun za každý splněný kalendářní měsíc.

Druhou bankou s třítisícikorunovým bonusem je Komerční banka, která si ovšem klade ještě jednu podmínku, kterou musíte splnit, abyste bonus získali. Jako nový klient si zde jednak musíte v období od 17. února do 31. května založit jeden ze 4 tarifů účtů. Následně pak sice bance stačí, abyste zaplatili její kartou jen pětkrát měsíčně, a to jen v každém ze tří kalendářních měsíců od založení účtu, musíte si ale k tomu na účet každý měsíc ještě posílat minimálně 15 tisíc korun. Pokud splníte jen jednu podmínku, například jen platby kartou, banka vám připíše bonus jen 500 korun. Při splnění obou podmínek pak získáte celou tisícikorunu. Celkově tak i v Komerční bance můžete za založení účtu dostat až tři tisíce korun navíc.

Bonusy i pro podnikatele

Několikatisícikorunové bonusy pak můžete získat i v dalších dvou bankách, pokud si u nich sjednáte podnikatelský účet. Tuto akci momentálně nabízí mBank a UniCredit Bank. Akce v mBank trvá do konce března a je potřeba v žádosti při zakládání účtu uvést promokód PODNIKATEL. Následně pak je třeba provést v následujícím měsíci alespoň tři platby plastovou či virtuální kartou k účtu. „Za každý měsíc, ve kterém splníte podmínky, dostanete 500 korun. Odměníme vás maximálně za 6 po sobě jdoucích měsíců. Spolu tedy můžete získat až 3000 korun,“ shrnuje mluvčí banky Kristýna Dolejšová.

UniCredit Bank nabízí k novému podnikatelskému účtu ještě více a to až 3600 korun. Pro získání finanční odměny je třeba si do konce března založit na některé z poboček podnikatelský účet Business Start nebo Business Open. Každý měsíc po dobu následujících 12 po sobě jdoucích měsíců pak je třeba mít na podnikatelském korunovém účtu bezhotovostní kreditní obrat v minimální výši 20 tisíc korun. Za každý splněný měsíc pak banka dává bonus 300 korun, maximálně tak je možné získat až zmiňovaných 3600 korun. Banka k tomu ještě bonusově nabízí zvýhodněné úročení roční sazbou 3,25 procent až do výše 2 milionů korun.

Jak vás banka odmění, když jí přilákáte nové klienty

Druhou možností, jak banky odměňují nové klienty, jsou pak kombinované finanční odměny pro stávající klienty i ty nové, které pro banku získají. Za nalákání nových klientů, respektive bankovní mluvou řečeno – doporučení banky dalším klientům momentálně odměňuje Česká spořitelna, mBank a Air Bank.

Pokud jste nyní klientem České spořitelny, máte stejně jako vloni možnost využít akce, při které klienti a jejich přátelé mohou získat až 1200 korun. „Hlavní podmínkou je, aby si známý či kamarád založil účet v Georgi (Plus účet, Standard účet, Účet Premier nebo Účet Erste Private Banking) a zaplatil kartou alespoň 4x měsíčně po dobu tří měsíců,“ popisuje mluvčí banky Lukáš Kropík a dodává, že odměna je pak rozložena do tří po sobě jdoucích měsíců, od následujícího měsíce po založení účtu. Za každý měsíc je tak možné v rámci jednoho úspěšného doporučení získat 400 korun. Během současné akce, která běží od začátku března do konce května, může klient doporučit až 5 přátel a získat tím odměnu v maximální výši 6000 korun, tedy (5 x 1200 korun).

Klienti mBank pak mohou získat za doporučování nových klientů ještě více a to až 10 tisíc korun. „Stačí v aplikaci banky vygenerovat unikátní promo kód a sdílet ho s kamarády. Ti si poté otevřou účet a při registraci do pole „Přicházím na základě akce“ zadávají tento kód. Noví zákazníci získají 100 korun za každou platbu zařízením, které jim nejvíce vyhovuje (maximálně 1 000 korun), stejnou částku dostane i ten, kdo doporučil nového klienta,“ popisuje mluvčí banky Kristýna Dolejšová.

Pět set korun jednorázově pak můžete za založení účtu získat v Air Bank, pokud vám ji doporučí některý klientů banky. „Link na vyzkoušení může zájemce získat v podobě online odkazu, který mu nasdílí některý ze stávajících klientů Air Bank, což znamená, že není volně přístupný komukoli, ale měl by fungovat jako doporučení,“ vysvětluje mluvčí Air Bank Alžběta Honsová. I v této bance si ovšem kladou podmínku placení kartou, a to minimálně pětkrát v měsíci, kdy si klient účet založí nebo pětkrát v měsíci následujícím. Tato akce není podle mluvčí banky Honsové časově omezena.

Podobný koncept doporučování klientů stávajícími klienty nazývaný „Member Get Member“ pak hodlá podle analytika Martina Kočího v polovině letošního roku rozjet také Partners Banka.

Žen investorek přibývá a daří se jim Trhy Podceňovat ženy investorky, jako tomu bývalo dosud, je dnes docela směšné. Podle expertky Mariky Čupa i podle analýzy investorů od společnosti Revolut se totiž jasně ukazuje, že ženy v Evropě investují lépe, opatrněji a kvalitněji než muži. A to dokonce ve všech věkových skupinách. Přečtěte si, proč jsou ženy investorky lepší a jak se k investování odhodlává i stále více českých žen. tmv Přečíst článek

Trinity Bank dál roste. Nabírá klienty na výhodné spoření Money Trinity Bank zlínského miliardáře Radomíra Lapčíka má za sebou další úspěšný rok. Banka pokračovala v ziskovém hospodaření a setrvalém růstu klientské základny. Klientům nabídla nadstandardní zhodnocení jejich úspor. nst Přečíst článek