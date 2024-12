Českým bankám stoupl čistý zisk na 91 miliard

Bankám a spořitelnám v Česku za tři čtvrtletí letošního roku stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 8,1 miliardy korun, tedy o desetinu, na téměř 91 miliard korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci září činila 10,863 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 710 miliard korun.

Reklama

Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvních devíti měsících roku meziročně o 5,1 miliardy na 185,2 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim snížily o 6,2 miliardy na 407,6 miliardy korun, výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o 5,9 miliardy na 47 miliardy korun.

Oživení trhu je pozvolné

„Čistým úrokovým výnosům bank pomáhá pokles nákladů na financování, které se odvíjí od snižování sazeb na depozitech,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Na druhou stranu je podle něj oživení růstu úvěrového trhu pozvolnější, což brzdí růst ziskovosti některých bank. Další potenciální brzdou jsou nižší příjmy z repo operací. Alespoň částečně tyto aspekty kompenzují výnosy z poplatků a provizí díky tomu, že spotřebitelé přesouvají peníze z úročených vkladů do investičních produktů. Je prakticky jisté, že ziskovost bank za celý letošní rok meziročně stoupne, dodal.

Z největších bank vzrostl České spořitelně letos meziročně čistý zisk o třetinu na 19,4 miliardy korun, ČSOB o dvě procenta na 13,6 miliardy korun, Komerční bance 0,9 procenta na 12,6 miliardy korun. Raiffeisenbank se čistý zisk zvýšil o 26,3 procenta na 5,01 miliardy korun a Monetě o 6,6 procenta na 4,2 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 8,5 miliardy korun, o tři procenta nižší než ve stejném období loni.

Tato šestice největších bank platí z loňského nadměrného zisku daň, takzvanou windfall tax. Stát na této dani od bank vybral asi 700 milionů korun, zatímco předpoklad byl asi 33 miliard korun. Tuto daň budou platit i za letošní a příští rok. Analytik společnosti XTB Tomáš Cverna přitom očekává při odvodech na windfall tax podobný výsledek jako za loňský rok, tedy to, že se daň bank prakticky nedotkne.

Reklama

Důvěra v českou ekonomiku klesá, stahuje ji dolů průmysl i obava z Trumpových cel Money Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila. Jedná se ale spíše o korekci listopadového nárůstu než o trvalejší změnu trendu k horšímu. Nálada spotřebitelů zůstává z dlouhodobého hlediska, na poměry uplynulých dvaceti let, mírně nadprůměrná. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ještě není pozdě. Investovat se dá ještě letos. Co radí experti? Money Na investování do konce roku už moc času nezbývá. Avšak stále není pozdě. Zeptali jsme se proto investičních expertů z tuzemských bank na to, co letos podle nich nejvíce ovlivnilo svět investic v roce 2024 a kam má případně smysl ještě letos investovat. Věra Tůmová Přečíst článek