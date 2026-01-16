Nový magazín právě vychází!

Německo chystá obří dotace na elektromobily. Rodiny mohou získat na nákup v přepočtu téměř 150 tisíc korun

Elektromobily bude Německo znovu výrazně dotovat
Německá vláda plánuje zavést nové subvence na nákup elektromobilů pro domácnosti s nízkými a středními příjmy. Na program chce vyčlenit tři miliardy eur, což by umožnilo podpořit až 800 tisíc vozů. Opatření má znovu povzbudit poptávku po elektromobilech, která po zrušení předchozí podpory výrazně oslabila.

Německá vláda nabídne rodinám s nízkými a středními příjmy subvence ve výši 1500 až 6000 eur (zhruba 36 až 146 tisíc korun) na nákup elektromobilů. Informoval o tom německý deník Bild. Na program chce vláda vyčlenit tři miliardy eur (téměř 73 miliard korun), což by podle odhadů vystačilo na podporu zhruba 800.000 vozů v příštích třech až čtyřech letech.

Cílem opatření je znovu nastartovat poptávku po elektromobilech, která v Německu výrazně zpomalila po náhlém zrušení plošných dotací na konci roku 2023. Tento krok, vyvolaný rozpočtovými problémy vlády, se v roce 2024 projevil propadem prodeje elektromobilů o 27,4 procenta na 380 tisíc vozů. Přestože se trh v roce 2025 opět výrazně oživil, odborníci upozorňují, že růst zatím spíše jen kompenzuje předchozí pokles a neznamená skutečný průlom.

„Tyto prostředky vystačí odhadem na 800 tisíc vozů v příštích třech až čtyřech letech,“ uvedl pro Bild ministr životního prostředí Carsten Schneider. Program podle něj představuje nový impuls nejen pro elektromobilitu, ale také pro německý automobilový průmysl, který čelí zpomalování domácí poptávky i rostoucí konkurenci zahraničních výrobců.

Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545 tisíc vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech navzdory tomuto růstu stále zaostává za očekáváním.

Německo si stanovilo cíl, aby do roku 2030 jezdilo po jeho silnicích 15 milionů elektromobilů. Tento plán se však nyní jeví jako stále méně reálný. „Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024,“ uvedl expert na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY. „Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu je pomalejší a složitější, než se původně předpokládalo,“ dodal.

Ministr Schneider měl o podrobnostech programu, na jehož základním rámci se vládní koalice dohodla už loni, oficiálně informovat na páteční tiskové konferenci. Ministerstvo však prezentaci plánu bez udání důvodů odložilo na pondělí, uvedla agentura Reuters.

Česká republika je připravena obnovit diplomatické vztahy s Venezuelou a jednat o návratu stálého diplomatického zastoupení do Caracasu. Vláda po nedávných politických změnách v zemi považuje Venezuelu za důležitou nejen z hlediska zahraniční politiky, ale také jako perspektivní trh pro české exportéry.

Česko je připraveno zahájit obnovu diplomatických vztahů s Venezuelou a zvažuje návrat stálé diplomatické přítomnosti v Caracasu. V Poslanecké sněmovně to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že po změnách ve Venezuele považuje česká vláda tuto jihoamerickou zemi za velmi důležitou i z ekonomického hlediska.

„Společně jsme se domluvili, že Česká republika bude ve Venezuele znovu přítomna a uděláme vše pro to, abychom tam co nejrychleji měli vlastní zastoupení,“ uvedl Babiš. Česká republika v současnosti v zemi nemá ani velvyslanectví, ani konzulát, nejbližší zastupitelský úřad působí v Kolumbii.

Podle ministra Macinky Česká republika stále vlastní budovu bývalého zastupitelského úřadu v Caracasu. „Není v nejlepším stavu, protože jsme tam řadu let nepůsobili. Nejprve musíme zjistit její technický stav, ale určitě tam je na co navazovat,“ řekl. Česká diplomacie podle něj signalizovala připravenost obnovit demokratické vztahy také prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové při jednáních o propuštění českého občana Jana Darmovzala, který byl od září 2024 do dnešního dne vězněn ve Venezuele.

Rodríguezová se ujala funkce prozatímní prezidentky poté, co americké komando na začátku ledna při vojenském zásahu uneslo autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku do Spojených států. Washington nyní po Rodríguezové, dosavadní viceprezidentce, požaduje spolupráci, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.

Česká republika uzavřela své velvyslanectví ve Venezuele na konci ledna 2011. Rozhodla o tom tehdejší vláda premiéra Petra Nečase (ODS) v rámci úsporných opatření, kdy byly zrušeny také ambasády v Kongu, Keni, Jemenu a Kostarice. Zastupování českých zájmů ve Venezuele od té doby zajišťuje velvyslanec se sídlem v Kolumbii.

Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. Poslanecká schůze bude pokračovat v pátek.

Premiér Babiš na následné tiskové konferenci ocenil, že vláda získala hlasy všech 108 koaličních poslanců. Připustil, že některá vystoupení opozice nebyla přátelská a zazněly v nich urážky. Babiš ještě v úterý musel přesvědčovat klub koaliční SPD, jehož člen Jaroslav Foldyna měl problém s podporou vlády kvůli muniční iniciativě. Babiš dnes řekl, že jednání bylo přátelské a odehrálo se v klidu.

Podle expremiéra a předsedy ODS Petra Fialy nemohl ani největší optimista očekávat, že by vláda důvěru nezískala. Na tiskové konferenci po jednání Sněmovny řekl, že zástupci opozice svědomitě a důkladně ukazovali na rizika, která jsou s vládou spojena. Předseda klubu ODS Marek Benda dodal, že délku jednání určilo hlavně vystupování členů vlády, kteří hovořili v úterý s přednostními právy.

V dolní komoře podpořilo vládu podle oznámených výsledků všech 108 poslanců trojice koaličních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů. Proti kabinetu se vyslovilo 91 přítomných zákonodárců z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů.

Poslanci hlasovali po jménech podle abecedy od Moniky Brzeskové (KDU-ČSL), kterou určil los jako první v pořadí. Dnešní hlasování poslanců o důvěře Babišovu kabinetu se uskutečnilo 103. den od sněmovních voleb. Před čtyřmi lety vyslovila Sněmovna důvěru tehdejší koaliční vládě Petra Fialy (ODS) 96. den od voleb do dolní komory.

Babišova vláda není kompletní a má aktuálně 15 členů, o dva méně než někdejší kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 po odchodu Pirátů. S pirátskými ministry byl 18členný.

Členů současné vlády za ANO je devět, za SPD tři a za Motoristy rovněž tři v souvislosti s tím, že prezident Petr Pavel nechce jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ministerstvo provizorně vede ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.

Lidovec Marian Jurečka neprosadil usnesení, v němž by Sněmovna vyjádřila nespokojenost s postupem vlády při vytvoření pozice vládního zmocněnce pro Green Deal a klima a Turkovým jmenování do této funkce. Dolní komora odmítla i další části Jurečkova návrhu včetně toho, v němž by uvedla, že pozice vládních zmocněnců nemají být politickou nebo stranickou trafikou.

Fiala se na tiskové konferenci po hlasování vymezil proti úterním informacím serveru Novinky.cz, podle nichž koalice prověřuje možnou trestněprávní odpovědnost bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Důvodem mají být státní rozpočty, které předložil. Považuje to za něco, co je, jak řekl, absolutně za čarou všeho možného i předpokládatelného. "Politika nemá a nesmí být občanskou válkou, kde se moc zneužívá ke kriminalizaci politických soupeřů," varoval Fiala.

