Německo chystá obří dotace na elektromobily. Rodiny mohou získat na nákup v přepočtu téměř 150 tisíc korun
Německá vláda plánuje zavést nové subvence na nákup elektromobilů pro domácnosti s nízkými a středními příjmy. Na program chce vyčlenit tři miliardy eur, což by umožnilo podpořit až 800 tisíc vozů. Opatření má znovu povzbudit poptávku po elektromobilech, která po zrušení předchozí podpory výrazně oslabila.
Německá vláda nabídne rodinám s nízkými a středními příjmy subvence ve výši 1500 až 6000 eur (zhruba 36 až 146 tisíc korun) na nákup elektromobilů. Informoval o tom německý deník Bild. Na program chce vláda vyčlenit tři miliardy eur (téměř 73 miliard korun), což by podle odhadů vystačilo na podporu zhruba 800.000 vozů v příštích třech až čtyřech letech.
Cílem opatření je znovu nastartovat poptávku po elektromobilech, která v Německu výrazně zpomalila po náhlém zrušení plošných dotací na konci roku 2023. Tento krok, vyvolaný rozpočtovými problémy vlády, se v roce 2024 projevil propadem prodeje elektromobilů o 27,4 procenta na 380 tisíc vozů. Přestože se trh v roce 2025 opět výrazně oživil, odborníci upozorňují, že růst zatím spíše jen kompenzuje předchozí pokles a neznamená skutečný průlom.
„Tyto prostředky vystačí odhadem na 800 tisíc vozů v příštích třech až čtyřech letech,“ uvedl pro Bild ministr životního prostředí Carsten Schneider. Program podle něj představuje nový impuls nejen pro elektromobilitu, ale také pro německý automobilový průmysl, který čelí zpomalování domácí poptávky i rostoucí konkurenci zahraničních výrobců.
Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545 tisíc vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech navzdory tomuto růstu stále zaostává za očekáváním.
Německo si stanovilo cíl, aby do roku 2030 jezdilo po jeho silnicích 15 milionů elektromobilů. Tento plán se však nyní jeví jako stále méně reálný. „Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024,“ uvedl expert na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY. „Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu je pomalejší a složitější, než se původně předpokládalo,“ dodal.
Ministr Schneider měl o podrobnostech programu, na jehož základním rámci se vládní koalice dohodla už loni, oficiálně informovat na páteční tiskové konferenci. Ministerstvo však prezentaci plánu bez udání důvodů odložilo na pondělí, uvedla agentura Reuters.
