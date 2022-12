Nejsilnější domácí zbraní Kremlu je státní televize. Aneb jak vytvořit příběh, že Putin válku vyhrává

Zatímco ruské tanky po rychlém únorovém útoku na Ukrajinu v poslední měsících uvízly v bahně východní Ukrajiny a v samotném Rusku lidé pociťují tvrdé dopady války na běžný život včetně nenáviděné mobilizace, jedna část Kremlu funguje přesně: televizní propaganda. A není to jen obyčejná propaganda, kterou Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost (VGTRK) vyrábí z tuzemských zdrojů – na pomoc si ve velkém bere záběry a prohlášení z amerických a čínských televizí vytrhané z kontextu, jen aby vytvořila dojem, že Rusko vítězí, napsal deník The New York Times.

Ruští propagandisté vybrali záběry z amerických zpráv kabelových a satelitních televizí, pravicově a konzervativně naladěných sociálních médií i čínských představitelů. ​​A vytvořili fiktivní příběh pro desítky milionů ruských diváků, v němž se drží tvrzení, že západní embargo na ruskou ropu a další zboží jsou pro Západ sebezničující, Spojené státy skrývají tajné laboratoře pro výzkum biologických zbraní na Ukrajině a že Čína je loajálním spojencem proti roztříštěnému Západu.

Uvedl to deník The New York Times s odkazem na tisíce e-mailů uniklých z ruské státní televize, které zveřejnila skupina DDoSecrets – někdy označovaná jako nástupce WikiLeaks – a deník jejich pravost včetně identit odesilatelů a adresátů ověřil.

Uniklé e-maily zároveň podrobně popisují, jak ruská státní televize a rozhlas, největší v zemi, spolupracuje s národními bezpečnostními službami při zpracování témat, v nichž používají informace z amerických pravicových a čínských médií. Státní televize například vysílá videa z válečné zóny s informacemi, které jim posílá ruská tajná zpravodajská agentura FSB, jež kdysi nahradila nechvalně proslulou KGB. A televize si k tomu vybírá a překládá citace od populárních Američanů, jako je moderátor Fox News Tucker Carlson, jehož kritické poznámky o válce mohly slyšet miliony Rusů.

Největší válečný úspěch Ruska

E-maily poskytují vzácný pohled na propagandistický stroj, který je možná největším válečným úspěchem Ruska. I když země čelí ztrátám na bojištích, narůstajícím hospodářským ztrátám, ekonomické izolaci a mezinárodnímu odsouzení, státní televizní kanály natočily verzi války, v níž Rusko vítězí, Ukrajina je v troskách a západní aliance se třepí. Spolu s tvrdým zásahem proti disentu pomohl propagandistický aparát prezidentu Vladimiru Putinovi udržet si domácí podporu válce, o níž mnozí na Západě doufali, že oslabí jeho moc, čím déle se bude konflikt protahovat.

K vytvoření tohoto příběhu si producenti státní mediální společnosti vybírají z konzervativních západních médií, jako jsou Fox News a pravicový washingtonský názorový server Daily Caller, a také z obskurních účtů sociálních médií na Telegramu a YouTube. Ruské bezpečnostní agentury jako FSB pak přidají další informace a vytvoří alternativní verzi událostí, jako bylo bombardování ukrajinského města Mariupol.

Státní média podle uniklých e-mailů převzala podněty od FSB a ministerstva obrany, jak zachytit mariupolské události, které vyvolaly mezinárodní pobouření. Po březnovém ruském bombardování divadla v Mariupolu, kde se podle dostupných informací ukrývali civilisté, armáda poslala VGTRK a dalším státním médiím e-mail s předmětem „Důležité!“. Obsahovalo video se ženou, která uvedla, že divadlo vyhodili do povětří členové ukrajinské nacionalistické skupiny, nikoli ruská armáda. „Prosím, použijte v reportážích," stálo v e-mailu.

Jindy VGTRK sdílí spoty, někdy z málo známých amerických médií, které vypadají, že ukazují rostoucí opozici na Západě vůči válce nebo jak se protiruské sankce obracejí proti Spojeným státům.

Půl miliardy dolarů od Kremlu

VGTRK má zhruba 3500 zaměstnanců a provozuje některé z nejsledovanějších kanálů v zemi, včetně Russia 1 (Россия-1) a Russia 24 (Россия-24), a také robustní internetový online obsah. Díky celostátním a regionálním sítím oslovuje téměř celou ruskou populaci, od městských center po venkovské oblasti. A její dominance vzrostla, protože vláda omezila přístup k sociálním médiím a nezávislým zprávám. Společnost podle odhadů analytiků dostává od ruské vlády asi 500 milionů dolarů ročně.

„Kromě politické mašinérie, kterou Kreml provozuje přímo, je VGTRK druhou nejdůležitější součástí propagandy v Rusku,“ řekl Vasilij Gatov, původem ruský mediální výzkumník z Annenbergova centra pro komunikaci a politiku na Univerzitě Jižní Kalifornie.

Společnost, založená v roce 1990 a nyní vedená spojencem Kremlu Olegem Dobrodějevem, určuje zpravodajskou agendu a formuje veřejné mínění, řekl Gatov. Podle nedávného průzkumu asi dvě třetiny Rusů považují televizi za svůj hlavní zdroj zpráv.

A Kreml každý den poskytuje vysílatelům seznam bodů jednání. Přísně střežený dokument, známý jako „temnik“ (volně přeloženo jako seznam témat, pozn. aut.), je doručován vysokým představitelům VGTRK a dalším organizacím. Hlavním obsahem je nastínit problémy, které chce Kreml pokrýt, ať už pozitivně nebo negativně, spolu s názory, které je třeba podpořit, a lidmi, které je třeba zkritizovat, tvrdí Gatov, který měl možnost vidět kopie oněch „temniků“, podotkl NYT.

„Přísná kontrola Kremlu nad médii se od invaze na Ukrajinu zvýšila, ale důvěra lidí v to, co sledují, klesá, čím déle válka trvá a její násilnou realitu je obtížnější skrývat, řekla deníku profesorka na Univerzitě Manchester Vera Tolzová, která studuje ruská média. „Začínají se objevovat trhliny," řekla.