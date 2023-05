Ať se nám do práce neplete umělá inteligence, žádají hollywoodští scenáristé. A začali stávkovat

V USA začala stávka hollywoodských scenáristů, kteří se s producenty nedohodli na zlepšení finančních podmínek a dalších zárukách, týkajících se vlivu umělé inteligence (AI) na tvorbu. Od pondělní půlnoci tak nepracuje 11 500 tvůrců, které zastupuje sdružení filmových a televizních scenáristů (WGA), což může podstatně zpomalit přípravy na natáčení nových seriálů a filmů. Úplně se zastaví natáčení populárních talk show, jako jsou například ty s moderátory Jimmym Fallonem nebo Jimmym Kimmelem, napsala agentura Reuters.

Scenáristé naposledy stávkovali před 15 lety, tehdy jejich protest trval 100 dní a kalifornskou ekonomiku stál dvě miliardy dolarů. Velmi dlouho trvala i stávka v roce 1988, kdy scenáristé nepsali skoro půl roku.

Tentokrát WGA ke stávce přistoupilo poté, co ani po šesti týdnech nenašlo společnou řeč se zástupci filmových studií a streamovacích platforem sdružených ve svazu producentů (AMPTP).

Nepoužívejte naše scénáře jako inspiraci pro AI

Scenáristé mimo jiné žádají vyšší odměny, zvýšení odvodů za zdravotní a sociální pojištění, ale také záruky ohledně velikosti tvůrčích týmů nebo třeba regulace týkající se umělé inteligence. Podle serveru Variety například scenáristé odmítají pracovat s texty vytvořenými umělou inteligencí a chtějí studiím zabránit, aby používaly jejich scénáře jako zdroj pro další generické texty, které by umělá inteligence vytvářela.

„Všichni scenáristé to vědí: tyhle společnosti zničily celé odvětví. Obraly právě ty lidi, scenáristy, kteří jim pomohli zbohatnout," uvedlo sdružení WGA.

Jestli a jak stávku pocítí diváci, bude záviset na tom, jak dlouho bude trvat. Nejdříve protest zasáhne talk show, které se vysílají na denní bázi. Příprava na natáčení seriálů nebo filmů se zpomalí, ale výrazný vliv by stávka měla jen v případě, že by trvala několik měsíců.

Mohlo by to zdržet natáčení nových sérií seriálů pro podzimní sezonu a dotlačit televize například k tomu, že do programu zařadí více reality show nebo repríz, napsala agentura Reuters. Menší vliv bude mít stávka na velké streamovací platformy, které mohou výpadky nahradit obsahem vytvořeným v zahraničí.

