Míra Hejda: Bydlení a auta, úplně takhle přesně jednoduchý to je
Hostem Evy Čerešňákové v pořadu VIP Eva Talks byl Míra Hejda. Moderátor, producent a podnikatel otevřeně mluvil o své vášni pro auta, investicích i nemovitostech doma i v zahraničí. Zdůraznil, že úspěch nepřichází bez zkušeností, pokory a schopnosti nepodlehnout „rychlým jistotám“.
Míra Hejda patří mezi známé tváře českého mediálního prostoru, ale jeho záběr sahá i za moderování. Kromě televizních pořadů se věnuje podnikání, autům i nemovitostem. Právě tyto oblasti označuje za své největší životní vášně.
Enjoy
Minecraftový youtuber Hejlovec byl hostem pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové na Newstream.tv. Popsal, jak dnes funguje ekonomika YouTube, proč už nestačí jen „hrát hry“ a jak tvůrci řeší výkyvy příjmů i nutnost diverzifikace.
Emoce u automobilů
K automobilům měl blízko už od mládí. I když se nikdy nestal automechanikem, dnes testuje i vozy za desítky milionů korun a stojí za pořadem Osobní řidič Míra Hejda. Nejde mu ale jen o výkon nebo luxus, ale i o emoci. „Podívej se, jak těm lidem září oči, když to auto vidí,“ říká.
Auta vnímá i jako investici, zároveň ale varuje před jednoduchými představami. Podle něj nestačí auto koupit a čekat na zhodnocení. „Ta myšlenka, že si zaparkuju 30 aut a budu bohatý, není tak jednoznačná.“ Klíčem je správný výběr, péče i načasování. Přiznává navíc, že ani zkušený investor se nevyhne chybám. „Čím víc se to na začátku zdá jako pecka, tím větším průšvihem to často končí,“ popisuje.
Druhým pilířem jeho aktivit jsou nemovitosti. Nejde ale jen o investice, spíš o celkové pojetí bydlení. Hejda zdůrazňuje význam detailu, architektury i dlouhodobého přemýšlení s tím, že řemesla mají dělat ti, kteří to opravdu umějí. Přiznává, že není „tvrdý investor“, který maximalizuje výnos za každou cenu. Důležitější je pro něj kvalita a smysl projektu.
Dalším hostem pořadu VIP Eva Talks je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza. Patří k nejčastěji citovaným zástupcům byznysu v českém veřejném prostoru. Ekonomická témata dokáže převádět do konkrétních zkušeností lidí i firem a pojmenovávat je bez obalu.
Zajímavé jsou i jeho zkušenosti ze zahraničí. Ve Španělsku vidí konkrétní zhodnocení už během výstavby. Dubaj ho zase překvapila výrazným posunem kvality. „Ten progres toho detailu je obrovský,“ uvádí.
Rozhovor tak ukazuje Hejdu nejen jako milovníka aut a bydlení, ale hlavně jako člověka, který staví své projekty na zkušenosti, prozíravosti a vášni.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.