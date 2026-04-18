Míra Hejda: Bydlení a auta, úplně takhle přesně jednoduchý to je

Michal Nosek
Hostem Evy Čerešňákové v pořadu VIP Eva Talks byl Míra Hejda. Moderátor, producent a podnikatel otevřeně mluvil o své vášni pro auta, investicích i nemovitostech doma i v zahraničí. Zdůraznil, že úspěch nepřichází bez zkušeností, pokory a schopnosti nepodlehnout „rychlým jistotám“.

Míra Hejda patří mezi známé tváře českého mediálního prostoru, ale jeho záběr sahá i za moderování. Kromě televizních pořadů se věnuje podnikání, autům i nemovitostem. Právě tyto oblasti označuje za své největší životní vášně.

Emoce u automobilů

K automobilům měl blízko už od mládí. I když se nikdy nestal automechanikem, dnes testuje i vozy za desítky milionů korun a stojí za pořadem Osobní řidič Míra Hejda. Nejde mu ale jen o výkon nebo luxus, ale i o emoci. „Podívej se, jak těm lidem září oči, když to auto vidí,“ říká.

Auta vnímá i jako investici, zároveň ale varuje před jednoduchými představami. Podle něj nestačí auto koupit a čekat na zhodnocení. „Ta myšlenka, že si zaparkuju 30 aut a budu bohatý, není tak jednoznačná.“ Klíčem je správný výběr, péče i načasování. Přiznává navíc, že ani zkušený investor se nevyhne chybám. „Čím víc se to na začátku zdá jako pecka, tím větším průšvihem to často končí,“ popisuje.

Druhým pilířem jeho aktivit jsou nemovitosti. Nejde ale jen o investice, spíš o celkové pojetí bydlení. Hejda zdůrazňuje význam detailu, architektury i dlouhodobého přemýšlení s tím, že řemesla mají dělat ti, kteří to opravdu umějí. Přiznává, že není „tvrdý investor“, který maximalizuje výnos za každou cenu. Důležitější je pro něj kvalita a smysl projektu.

Zajímavé jsou i jeho zkušenosti ze zahraničí. Ve Španělsku vidí konkrétní zhodnocení už během výstavby. Dubaj ho zase překvapila výrazným posunem kvality. „Ten progres toho detailu je obrovský,“ uvádí.

Rozhovor tak ukazuje Hejdu nejen jako milovníka aut a bydlení, ale hlavně jako člověka, který staví své projekty na zkušenosti, prozíravosti a vášni.

Video se spouští v úvodu článku. Pořad VIP Eva Talks najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Hodinářský butik Tudor sází na zážitek, exkluzivitu i české pivo

Visa Czech Top Shop, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Vítězem únorového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal butik Tudor – Hodinářství Bechyně na Staroměstském náměstí v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, společnosti Visa a obchodních i mediálních partnerů, nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Butik Tudor představuje prémiový retailový koncept, který staví na kombinaci švýcarské hodinářské tradice a osobitého zákaznického zážitku. Nabízí nejen široké portfolio modelů této ikonické značky, ale také exkluzivní butikové edice, které zákazníci v běžných multibrandových prodejnách nenajdou. Důraz je kladen na individuální přístup, detailní prezentaci produktů a celkovou atmosféru odpovídající charakteru značky.

„Porota u butiku Tudor ocenila kombinaci exkluzivní nabídky, přehledného prostoru a individuálního přístupu k zákazníkovi. Výrazným prvkem je také interiér laděný do ikonických červeno-černých tónů značky, který podtrhuje vizuální koncept prodejny a dodává prostoru jasnou identitu“, doplnila Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Získané ocenění má pro tým prodejny i symbolický rozměr. „Velmi si tohoto ocenění vážíme, je pro nás velkou ctí. O to více nás těší, že přichází právě v únoru, kdy značka TUDOR slaví 100 let od svého založení,“ uvedl Josef Šimon, vedoucí butiku Tudor – Hodinářství Bechyně.

Luxus s českým prvkem

Prodejna se snaží zákazníkům nabídnout něco navíc i mimo samotný produkt. „Naším cílem je představit klientům nejen exkluzivní modely, ale také vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Možná i proto jsme přišli s netradičním prvkem, kde jako jediný butik na světě nabízíme zákazníkům čepované pivo. Je to způsob, jak propojit švýcarskou preciznost s českou pohostinností,“ doplnil Josef Šimon.

Zapojení moderních platebních řešení vyzdvihl také Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay: „Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto unikátního konceptu. Naším cílem je přizpůsobit platební řešení tak, aby podporovalo celkový zákaznický zážitek a zároveň podtrhovalo značku Hodinářství Bechyně.“

Gratulaci vítězi připojil i Petr Hauba ze společnosti Visa: „Butik Tudor si vítězství v únorovém kole plně zaslouží. Značka je navíc zajímavá i tím, že dlouhodobě podporuje různé sportovní oblasti, a to od cyklistiky přes fotbal až po potápění nebo surfování, takže si zde na své přijdou skutečně všichni.“

Díky vítězství v únorovém kole se Tudor – Hodinářství Bechyně zařazuje mezi finalisty soutěže Visa Czech Top Shop 2026, ze kterých vzejde celkový vítěz během slavnostního finále.

Trump v objetí Ježíše Krista. Provokace, která může rozzuřit i jeho věrné

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Donald Trump znovu rozvířil emoce. Na své síti Truth Social přesdílel umělou inteligencí vytvořený obrázek, na kterém je vyobrazen v objetí Ježíše Krista.

Americký prezident Donald Trump ve středu na své sociální síti sdílel patrně umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus. Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm a světlem v ruce léčí nemocného, což vyvolalo kritiku i z řad jeho stoupenců, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař, a obviňoval média z šíření dezinformací.

„Radikálním levicovým šílencům se to líbit nebude“

Na obrázku, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social, je republikánský prezident vyobrazen za mikrofonem se zavřenýma očima v objetí Krista, který má rovněž zavřené oči. V popisku původního příspěvku uživatele Irish for Trump se uvádí: „Nikdy jsem nebyl příliš nábožensky založený muž... ale nezdá se vám, že s odhalením všech těch satanistických démonických netvorů obětujících děti... že Bůh možná hraje svou Trumpovu kartu?“

„Radikálním levicovým šílencům se to asi nebude líbit, ale myslím, že je to docela hezké!“ napsal Trump k obrázku na svém profilu.

Lev XIV.
Aktualizováno

Trump se pustil do papeže. Tvrdí, že souhlasí s íránskými jadernými zbraněmi

Politika

Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP. Papež v reakci na Trumpovu kritiku řekl, že i nadále bude vystupovat proti válce.

ČTK

Přečíst článek

Spor s papežem se vyostřuje

Trump tento týden kritizoval papeže Lva XIV., který je první hlavou katolické církve narozenou v USA. Vatikánu Trump vzkázal, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě“, což je obvyklá Trumpova kritika adresovaná demokratickým starostům amerických měst. Prezident rovněž uvedl, že papež je katastrofální pro zahraniční politiku.

Papež následně uvedl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že bude nadále vystupovat proti válce a usilovat o mír. V rázném projevu v pondělí v Alžíru také odsoudil „neokoloniální“ světové mocnosti, které podle něj porušují mezinárodní právo, aniž by jmenoval konkrétní země.

V úterý Trump svou kritiku papeže zopakoval. V dalším příspěvku na své sociální síti uvedl, že by papeži měl někdo říct o zabíjení demonstrantů v Íránu a že je nepřijatelné, aby Írán měl jadernou zbraň. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o atomovou bombu neusiluje.

Papeže v úterý kritizoval na akci konzervativní organizace Turning Point USA na Univerzitě v Georgii také americký viceprezident J. D. Vance. Podle něj by papež měl být „opatrný, když hovoří o teologických otázkách“.

Křesťanští voliči tvoří významnou část Trumpovy politické základny. Trump, který pravidelně nechodí do kostela, v prezidentských volbách v roce 2024 získal značný počet hlasů od křesťanských Američanů, včetně katolíků, připomněla agentura Reuters.

