newstream.cz Zprávy z firem Prádlo Lasting proslavila mise Artemis II. Zájem o něj prudce vzrostl, ale chybí šičky

Lasting
Zájem o výrobky sokolovské firmy Lasting, jejíž prádlo si oblékli astronauti na nedávné misi Artemis II kolem Měsíce, v posledních dnech výrazně vzrostl. Firma s ročním obratem okolo 100 milionů korun má ale problém sehnat pracovníky. Podle spolumajitele společnosti Martina Waltera v regionu chybí textilní školy a zájem o práci v pletárně nebo šicí dílně je malý, řekl.

Sokolovská firma vyprodukuje zhruba 100 tisíc kusů oblečení ročně. Hlavní materiálem je merino vlna z vlákna o průměru 16 mikrometrů, tedy 0,016 milimetru, která je kombinována se syntetickými vlákny v různém poměru.

Chybí šičky

Společnost zaměstnává 55 lidí, problém má hlavně při shánění šiček. „U nás pracují jen na ranních směnách, jelikož se jedná většinou o ženy s rodinami a ty by odpolední obtížně kombinovaly s osobním životem, a přesto je jich nedostatek,“ řek Walter.

Kromě prádla vyrábí Lasting i ponožky, pletárna ve firmě pracuje nepřetržitě. „Tam těch pracovníků ale není potřeba tolik, objem výrobků je omezený rychlostí pletacího stroje. A celý proces je snazší a rychlejší. Jeden stroj většinou za osm hodin udělá 120 párů a máme jich na dílně 36,“ řekl Walter. V provozu bývají většinou dvě třetiny ze strojů, které dělají kromě ponožek i úplety.

nst

„Od konkurence sem pracovníci nechodí, ono ani není moc odkud. Touto specifickou výrobou se zabývají spíš menší zastrčené firmy. Takže se snažíme si zaměstnance vychovat a udržet, když už má někdo nový chuť pracovat a chodí pravidelně na směny. Tož už dnes bohužel vůbec není pravidlem,“ řekl Walter.

Firmu Lasting založili rodiče Martina Waltera v roce 1991, oba se dodnes na jejím chodu aktivně podílejí. Prvních téměř deset let byly hlavním produktem ponožky na denní nošení. Zhruba od roku 2003 šije a plete Lasting i z merino vlny. Loni měl obrat okolo 130 milionů korun.

Podle výročních zpráv vykazovalo hospodaření společnosti v letech 2021 až 2024 kolísavý vývoj. Obrat nejprve rostl z přibližně 92 milionů korun v roce 2021 na 105 milionů korun o rok později. Následně výrazně klesl na 86 milionů korun a v roce 2024 zůstal zhruba na stejné úrovni. Podle Waltera byla částečně na vině koronavirová pandemie, s níž se snížila poptávka a firma ještě obtížněji stabilizovala zaměstnance.

Zhruba 95 procent produktů prodá Lasting v sítích nezávislých prodejen se sportovním nebo speciálním zbožím, část z toho jsou větší objednávky, například pro policii nebo armádu. Pět procent produktů prodá Lasting na vlastním e-shopu nebo v podnikové prodejně v Sokolově. Firma dodává produkty do více než 50 zemí.

V některých skleničkách dětské výživy značky HiPP se v Rakousku, Česku a na Slovensku objevil jed na krysy. Firma to oznámila v tiskové zprávě s tím, že všichni maloobchodní partneři výrobky preventivně stáhli z prodeje. Podle dostupných informací existuje podezření na vydírání.

Problematické skleničky lze rozpoznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně. Podezřelé jsou také kusy s otevřeným nebo poškozeným víčkem, chybějícím bezpečnostním uzávěrem či neobvyklým zápachem.

Kontaminované skleničky v Brně

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Policie zatím uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Dvě kontaminované skleničky byly nalezeny v prodejně v Brně.

Podle mluvčího Krajského státního zastupitelství v Brně Petra Lužného se nález shodoval s informacemi, které pachatel zaslal e-mailem. Později upřesnil, že šlo o prodejnu řetězce Tesco. Ten už v pátek preventivně stáhl všechny výrobky HiPP z prodeje.

Podobné podezření řeší i slovenská policie, která prověřuje kontaminaci šarže distribuované do prodejny v Dunajské Stredě.

Na problém jako první upozornily rakouské úřady, které v sobotu varovaly před konzumací dětské výživy HiPP. Jednu podezřelou skleničku zajistili kriminalisté ve spolkové zemi Burgenland, konkrétně v Eisenstadtu. Výrobek nahlásil zákazník, přičemž laboratorní rozbor potvrdil přítomnost jedu na krysy.

Podle rakouské policie se v regionu prodala nejméně ještě jedna další podezřelá sklenička. Vyšetřování se tak rozšířilo i do spolkové země Horní Rakousy.

„Karotka s bramborami“

Agentura APA dříve uvedla, že podezření se týká dětské výživy „Karotka s bramborami“. Řetězec Spar ale preventivně stáhl veškeré výrobky HiPP ze svých zhruba 1500 prodejen v Rakousku.

Do vyšetřování se zapojila i německá policie, přestože podle rakouských úřadů se problém Německa netýká. Zatím nebylo potvrzeno, zda se firma HiPP skutečně stala terčem vydírání.

Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve. Otrava se může projevit krvácením z dásní či nosu, modřinami nebo krví ve stolici. V takovém případě je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Připravované novely klíčových rozpočtových zákonů prodlužují výjimku na zbrojní výdaje a obecně rozvolňují pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle expertů také oslabují kontrolu Sněmovny.

Příští týden by Sněmovna měla ve 3. čtení projednat návrhy novel několika klíčových zákonů, které se týkají přípravy státního rozpočtu. Zásadní význam mají novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který mimo jiné stanovuje výdajové limity, a zákona o rozpočtových pravidlech. Ten upravuje přípravu a projednávání návrhu státního rozpočtu.

Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je ještě návrhem z dílny minulé vlády, konkrétně ministra financí Zbyňka Stanjury, který vláda schválila 10. prosince 2025. Důvodem bylo přizpůsobení zákona novým evropským pravidlům rozpočtové odpovědnosti. Nad rámec implementace evropské legislativy Stanjurova novela v zásadě nešla.

Podstatou změny je, jak vysvětluje člen Národní rozpočtové rady (NRR) Petr Musil, že se mění ukazatel, podle nějž se mají řídit výdaje. Místo maximálního přípustného strukturálního schodku bude limitem přírůstek takzvaných čistých rozpočtových výdajů. Fungovat to má tak, že Evropská komise každé členské zemi onu dráhu čistých výdajů „narýsuje“ na několik let dopředu, a to podle klíčových fiskálních parametrů, jako jsou vládní dluh či schodek veřejných rozpočtů v poměru k HDP, ale i hospodářský růst a další ukazatele. Dráha čistých výdajů členským státům určí, o kolik mohou v daném roce jejich veřejné výdaje růst.

„Když to hodně zjednoduším, EU nám stanoví, jak se nám mohou z roku na rok zvyšovat výdaje, abychom se třeba za čtyři roky dostali na schodek v takové a takové výši, v závislosti na tom, jaký máme dluh a další parametry,“ nastiňuje Musil. Dodává, že jinak bude vypadat požadovaná dráha zemí, které mají dluh přes 60 procent, a jinak těch, které jsou na tom lépe, jako třeba my, kteří máme dluh pod 45 procenty.

Nová karta do hry

Minulý týden ovšem byly ve Sněmovně ve druhém čtení do návrhu novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti načteny dva pozměňovací návrhy poslankyně, vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). „Největší problém vidím v následujícím: pokud Sněmovna v prvním čtení vrátí návrh zákona vládě k přepracování, nemusí se už vláda ohlížet na výdajové rámce, které zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanoví,“ říká člen NRR Musil. Tím se podle něj vytváří prostor k tomu, že vláda předloží Sněmovně návrh, který bude v souladu se zmíněnými pravidly, nicméně Sněmovna jej jaksi naplánovaně vrátí. „Protože nějaký důvod, když je to potřeba, se vždy najde,“ zamýšlí se Musil. „A nový návrh už vláda může připravit bez ohledu na stanovené výdajové rámce,“ dodává.

Musil připomíná, že taková situace vlastně nastala při přípravě státního rozpočtu na letošní rok. „Když jsme my jako NRR poukázali na to, že návrh překračuje výdajové limity o zhruba 63 miliard korun, ministerstvo na to řeklo, že nic neporušilo, protože zákon vůbec neřeší situaci, kdy se rozpočet připravuje v nestandardním termínu,“ říká. „Taková změna jde úplně proti logice zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jako vláda si prakticky můžete kdykoliv nechat návrh rozpočtu Sněmovnou vrátit a pak si můžete udělat rozpočet, jaký chcete,“ podtrhuje.

Prodloužení výjimek

Další pozměňovací návrh Aleny Schillerové, který byl minulý týden do návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti načten, je prodloužení výjimky na zbrojní výdaje. Ustanovení, že výdaje na obranu nebudou od objemu, který představuje dvě procenta hrubého domácího produktu, započítávány do výdajových limitů, uzákonila už vláda premiéra Petra Fialy. Tato výjimka měla platit do roku 2033. Nyní bude Sněmovna projednávat návrh na její prodloužení do roku 2036. Přibyla ovšem ještě další výjimka, a sice na infrastrukturní výdaje, která má platit už od letoška a rovněž do roku 2036. Jak při prezentaci svého návrhu před poslanci uvedla Schillerová, má jít o zvýšení výdajových rámců o částky na financování výstavby dálnic a silnic, drah, infrastruktury pro vodní dopravu, vodní infrastruktury a staveb pro energetickou bezpečnost.

Na programu příští týden

Spolu s dalšími zákony, které se týkají přípravy státního rozpočtu, by novela měla být projednávána příští týden. Poslanci si totiž odhlasovali zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Přípravu novel klíčových zákonů kritizovala poslankyně Lucie Sedmihradská (STAN). „Navrhované změny rozpočtových pravidel oslabují roli Poslanecké sněmovny při kontrole hospodaření vlády. Nejde o drobnost, pro demokratické vládnutí máme systém vah a protivah. Vláda hospodaří podle rozpočtu, který jí schválí Poslanecká sněmovna, a následně jí skládá účty,“ podtrhla poslankyně a členka sněmovního rozpočtového výboru. Dodala, že se tak děje předkládáním čtvrtletních a pololetních zpráv, a upozornila, že návrh obsahuje také snížení jejich periodicity.

Sedmihradská dále upozornila, že jde o skutečně rozsáhlou novelu a že meziresortní připomínkové řízení proběhlo pouze u novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Navíc došlo ke zkrácení lhůt na projednání. „To, že takto významný tisk byl na rozpočtovém výboru projednáván jen jednou, vedlo k tomu, že nebyl čas o věcech diskutovat a zohlednit potřeby různých účastníků rozpočtového procesu,“ uvedla s tím, že výbor měl na projednání pouhé tři čtvrtě hodiny a navíc tam chybělo politické zastoupení. Nejvyšším představitelem byl vrchní ředitel ministerstva financí, který podle ní není partnerem pro politickou diskusi.

