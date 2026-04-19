Prádlo Lasting proslavila mise Artemis II. Zájem o něj prudce vzrostl, ale chybí šičky
Zájem o výrobky sokolovské firmy Lasting, jejíž prádlo si oblékli astronauti na nedávné misi Artemis II kolem Měsíce, v posledních dnech výrazně vzrostl. Firma s ročním obratem okolo 100 milionů korun má ale problém sehnat pracovníky. Podle spolumajitele společnosti Martina Waltera v regionu chybí textilní školy a zájem o práci v pletárně nebo šicí dílně je malý, řekl.
Sokolovská firma vyprodukuje zhruba 100 tisíc kusů oblečení ročně. Hlavní materiálem je merino vlna z vlákna o průměru 16 mikrometrů, tedy 0,016 milimetru, která je kombinována se syntetickými vlákny v různém poměru.
Chybí šičky
Společnost zaměstnává 55 lidí, problém má hlavně při shánění šiček. „U nás pracují jen na ranních směnách, jelikož se jedná většinou o ženy s rodinami a ty by odpolední obtížně kombinovaly s osobním životem, a přesto je jich nedostatek,“ řek Walter.
Kromě prádla vyrábí Lasting i ponožky, pletárna ve firmě pracuje nepřetržitě. „Tam těch pracovníků ale není potřeba tolik, objem výrobků je omezený rychlostí pletacího stroje. A celý proces je snazší a rychlejší. Jeden stroj většinou za osm hodin udělá 120 párů a máme jich na dílně 36,“ řekl Walter. V provozu bývají většinou dvě třetiny ze strojů, které dělají kromě ponožek i úplety.
Čtveřice astronautů amerického úřadu NASA obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Spolumajitel společnosti Martin Walter uvedl, že firma si dlouho nebyla jistá, zda se její výrobky skutečně do vesmíru dostanou, přestože to bylo uvedeno v objednávce.
Čtveřice astronautů amerického úřadu NASA obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Spolumajitel společnosti Martin Walter uvedl, že firma si dlouho nebyla jistá, zda se její výrobky skutečně do vesmíru dostanou, přestože to bylo uvedeno v objednávce.
„Od konkurence sem pracovníci nechodí, ono ani není moc odkud. Touto specifickou výrobou se zabývají spíš menší zastrčené firmy. Takže se snažíme si zaměstnance vychovat a udržet, když už má někdo nový chuť pracovat a chodí pravidelně na směny. Tož už dnes bohužel vůbec není pravidlem,“ řekl Walter.
Firmu Lasting založili rodiče Martina Waltera v roce 1991, oba se dodnes na jejím chodu aktivně podílejí. Prvních téměř deset let byly hlavním produktem ponožky na denní nošení. Zhruba od roku 2003 šije a plete Lasting i z merino vlny. Loni měl obrat okolo 130 milionů korun.
Podle výročních zpráv vykazovalo hospodaření společnosti v letech 2021 až 2024 kolísavý vývoj. Obrat nejprve rostl z přibližně 92 milionů korun v roce 2021 na 105 milionů korun o rok později. Následně výrazně klesl na 86 milionů korun a v roce 2024 zůstal zhruba na stejné úrovni. Podle Waltera byla částečně na vině koronavirová pandemie, s níž se snížila poptávka a firma ještě obtížněji stabilizovala zaměstnance.
Zhruba 95 procent produktů prodá Lasting v sítích nezávislých prodejen se sportovním nebo speciálním zbožím, část z toho jsou větší objednávky, například pro policii nebo armádu. Pět procent produktů prodá Lasting na vlastním e-shopu nebo v podnikové prodejně v Sokolově. Firma dodává produkty do více než 50 zemí.
