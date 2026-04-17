Požár v Meoptě: hasiči zasahovali pět hodin, škoda 50 milionů
Škoda za 50 milionů a pětihodinový zásah. Požár v přerovské firmě Meopta zaměstnal desítky hasičů. Nikdo nebyl zraněn.
Při požáru rozvodny v jednom z přerovských podniků vznikla škoda 50 milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, řekl mluvčí hasičů Petr Běhal.
Název podniku neupřesnil, podle informací šlo o přerovskou Meoptu, která v Přerově vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití. Příčina požáru se vyšetřuje, doplnil Běhal.
Zásah trval pět hodin
„Došlo k požáru rozvodny ve dvou patrech, škoda byla odhadnuta na 50 milionů korun. Hasiči požár hasili práškem,“ uvedl mluvčí hasičů.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Přerova, drážní hasiči i dobrovolné jednotky.
Meopta zaměstnává zhruba 1400 lidí a 90 procent produkce exportuje. Vlastní ji nadnárodní investiční fond Carlyle Group, který koupil stoprocentní podíl v Meoptě v roce 2023 od rodiny Rausnitzů.
Podnik podle informací na firemních stránkách vyvíjí a vyrábí své produkty především v České republice. Portfolio jeho zákazníků zahrnuje takřka celý svět – od Spojených států amerických přes Evropu a Izrael až po řadu asijských zemí.
