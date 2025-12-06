Nový magazín právě vychází!

Škoda za požár ve Strašnicích roste. Na místě byly automobilové veterány

Škoda za požár ve Strašnicích roste. Na místě byly automobilové veterány

V Praze-Strašnicích hořel v noci na 6. prosince pneuservis, požár zasáhl i skladovací část.
ČTK
ČTK
ČTK

Noční požár pneuservisu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun. Novinářům to sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Předběžný odhad škody z dopoledne byl přitom 80 milionů korun. Na místě byly automobilové veterány, řekl. Příčina požárů se stále vyšetřuje, místo si převzala kriminální policie, výše uchráněných hodnot dosáhla rovněž 200 milionů korun, dodal.

Hasiči měli požár hlášený dnes zhruba ve 03:00, podle mluvčího byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti asi 30 krát 30 metrů. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část. Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před 05:00 hasiči požár lokalizovali.

V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil. Mluvčí krátce před 10:00 informoval, že předběžná škoda byla odhadnuta na 80 milionů korun, krátce po poledni výši aktualizoval. „Odhad škody se zvýšil na 200 milionů korun, uchráněné hodnoty také 200 milionů korun,“ sdělil. Místo si nyní převzala kriminální policie a Technický ústav požární ochrany.

Návštěvníkům se po pětileté rekonstrukci znovu otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Nabídne novou stálou digitální a interaktivní expozici o historii Prahy i modernizované návštěvnické zázemí
Aktualizováno

Muzeum Prahy na Florenci znovu otevřelo. Nabízí stálou digitální a interaktivní expozici

Enjoy

Do znovuotevřené hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci od rána dorazily stovky návštěvníků. Muzeum po pětileté rekonstrukci zpřístupnilo veřejnosti své prostory i novou digitální a interaktivní expozici věnovanou historii města. Vstup je zdarma. Už před začátkem otvírací doby v 10:00 se před vstupem tvořila fronta. Pro čekající venku jsou k dispozici teplé nápoje. Na doprovodný program přišly hlavně rodiny s dětmi.

ČTK

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Lukáš Kovanda: Převod ruských rezerv na Ukrajinu ohrožuje finanční stabilitu EU, varuje Belgie

Belgická premiér Bart De Wever
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.

Belgického premiéra v odporu k půjčce včera podpořili také bankéři jeho domoviny. Návrh Evropské komise podle belgické bankovní federace Fabelfin představuje „nevyzpytatelné ohrožení stability celé Belgie jakožto země“. Navíc, jestliže se mezinárodní investoři budou obávat, že zahraniční aktiva držená v Evropě mohou být zabavena příliš snadno, nastane odliv kapitálu z Evropy a podkopání důvěry v její finanční trhy, varuje dále Fabelfin.

Proti půjčce se ozývá vedle bankéřů také Federace belgických podniků. Ta naznačuje, že ostatní země EU se chovají pokrytecky, neboť pokud by byla zmrazená ruská aktiva na jejich území, samy by nebyly ochotny riskovat a činit to, co nyní žádají po Belgii.

Ve skutečnosti jsou zmrazené ruské devizové rezervy deponovány i v dalších zemích EU, zejména ve Francii a v Lucembursku (viz graf agentury Bloomberg níže), avšak Belgie v jejich držbě suverénně dominuje. Proti jejich využití pro půjčku Ukrajině se vyslovuje i sama belgická společnost Euroclear, u které jsou uloženy. Ta včera uvedla, že návrh Evropské komise je příliš riskantní, historií neprověřený, a jeho zhmotnění by znamenalo dalekosáhlá právní, finanční a reputační rizika nejen pro Euroclear samotný, leč též pro Belgii, Evropskou unii a její finanční trhy.

Tlak Německa

Na Belgii vedle Evropské komise zvláště silně tlačí také Německo. Berlín zjevně preferuje využití ruských rezerv k financování ukrajinských vojenských výdajů před použitím společného dluhu EU ke stejnému účelu. Němci totiž patří k národům EU, které se až na výjimky vehementně staví proti společnému půjčování EU, neboť coby relativně fiskálně ukáznění nechtějí přebírat náklady dluhu předlužených ekonomik typu Francie, Itálie, ba ani právě Belgie. Němci by tedy raději, aby peníze na Ukrajinu poslala Belgie, z ruských rezerv, aniž by se musel vydávat další společný dluh EU.   

Na stranu Belgie se ovšem staví i opravdu těžká váha. Spojené státy. Ty nyní tlačí na některé země Evropské unie, aby se postavily záměru Evropské komise poslat Ukrajině peníze z ruských rezerv, jak včera uvedla agentura Bloomberg. Podle Spojených států by peníze z ruských rezerv měly sloužit k zajištění míru, a nikoli k prodlužování války.

Evropská komise chce Kyjevu peníze dát – jde vlastně o nevratnou bezúročnou půjčku – na jeho vojenské a finanční potřeby. Za poskytnuté peníze se mají ovšem zaručit členské země EU. Česko by tak muselo vyčlenit na tuto záruku minimálně 40 miliard korun.

Petrohrad

Petrohrad ztrácí tvář: Odvážní mlčí, mladí mizí z ulic, umělci odcházejí

Politika

Ruská knihkupkyně Ljubov Beljacká s povzdechem lamentuje nad „ovzduším všudypřítomného strachu a úzkosti“, které se kvůli válce na Ukrajině rozšířilo v jejím rodném Petrohradě. Toto město, jemuž se kdysi přezdívalo ruské „okno do Evropy“, je považováno za kulturní metropoli země, kde vždy kvetlo nezávislé myšlení, umělecké vyjádření i disent, napsala agentura AFP.

ČTK

Evropská centrální banka se na záruce podílet odmítá, i když po ní Evropská komise participaci žádá. Proti předání tisíců miliard korun Ukrajině jsou v rámci EU vedle Belgie také Maďarsko a vlastně i Slovensko, které jej podmiňuje tím, aby dané biliony nefinancovaly vojenské výdaje, což je v praxi těžko splnitelné.

Státní rozpočet Belgie inkasuje ze zmrazených ruských devizových rezerv, které jsou deponovány na jejím území, stovky milionů eur daní. Hlavně se tedy ale Belgie obává, že pokud přestanou platit příslušné sankce Evropské unie (například maďarským vetem při hlasování o jejich prodloužení o další půlrok, které se koná pravidelně každých šest měsíců), bude to ona, která bude muset Rusku peníze z rezerv vracet – a pokud je mezitím Evropská komise pošle Ukrajině, nebude mít z čeho.

Na Belgii by se pak musely „složit“ další členské země EU, aby mohla peníze Rusku vrátit – Česko by pak muselo Rusku „přes Belgii“ poslat zmíněných minimálně 40 miliard korun. Případně by vratku Rusku „natiskla z ničeho“ Evropská centrální banka, což ta ale právě odmítá jako nepovolené látání dluhu členských zemí eurozóny tiskem nových eur.

Trump na jednání s Leyenovou, Macronem, Zelenským a dalšími představiteli EU

USA chtějí ochránit ruský majetek za biliony před EU, která by jej ráda poslala Ukrajině

Money

Lukáš Kovanda

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Karel Řehka

Další munice pro Ukrajinu. Část zmrazených ruských aktiv půjde na českou iniciativu

Money

ČTK

OBRAZEM: Vánoční brunch v Marriottu láká pestrou nabídku, živou hudbu i rodinnou atmosféru

Prague Marriott Brunch
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Silná vánoční výzdoba, živá hudba a bufet s tématem krocaní pečeně. Tak vypadal první adventní brunch v pražském Marriottu, který vsadil na klidnou atmosféru a rodinné předvánoční setkání.

Pražský Marriott letos zahájil advent víkendovými brunchi, které v prosinci běží netradičně nejen v neděli, ale i v sobotu. Na první adventní brunch jsem dorazil první adventní neděli a už před hotelem bylo jasné, že si na výzdobě dávají záležet. Dominantou lobby je několikametrový strom s desítkami světel, kolem něj pečlivě naaranžované girlandy a sváteční dekorace. Výsledek působí příjemně a vytváří základ pro celkovou atmosféru – spíše klidnou než okázalou.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si vánoční brunch v hotelu Marriott

Dominantní vánoční strom v atriu hotelu Marriott udává sváteční atmosféru nedělního brunche Vchod do hotelu Marriott je během adventu bohatě zdobený a láká hosty už z ulice Lobby bar s vánočním kávovým koutkem vítá hosty hned po vstupu do hotelu 20 fotografií v galerii

Brunch postavený na sezónním tématu

Restaurace The Artisan, kde se brunch odehrává, byla zaplněná, ale provoz plynul bez větších prostojů. Tématem prvního víkendu byla krůta – nebo přesněji krocan – který tvořil hlavní položku na carving station. Nabídka bufetu byla široká a pestrá: od studených salátů a předkrmů přes tatarák, ústřice a různé úpravy krevet až po teplé pokrmy včetně steaku, lososa či kohouta na víně.

Dezertní část s vánočkou, štolou, makronkami a drobnými dezerty ve skleničkách dobře zapadala do sezóny. Výběr nebyl přehnaný, ale dostatečný. Celkem se nabídka pohybovala kolem čtyřiceti položek, takže si každý našel něco, aniž by brunch působil nabubřele.

Brunch v restauraci CottoCrudo

RECENZE: Restaurace CottoCrudo nabízí nejvyladěnější brunch v Praze

Enjoy

Pražský hotel Four Seasons rozjel v restauraci CottoCrudo nový brunch. Nabídka je středomořská, formát kombinovaný – něco si naberete sami, něco si objednáte, a všechno můžete opakovat. K tomu výhled na Hrad, dobře vybraná vína a sladká tečka z vozíku. Málokterý brunch v Praze funguje takhle uceleně.

Zdeněk Pečený

Co se pije: nealko i alkohol v ceně

V ceně brunche je zahrnutý i poměrně široký nápojový balíček. Z nealkoholických nápojů jsou k dispozici domácí limonády, nápoje Pepsi, voda a teplé nápoje včetně kávy a čaje. Alkoholická nabídka zahrnuje prosecco, točenou Plzeň a bílé i červené víno z exkluzivní produkce pro restauraci The Artisan.

Hudba, rodiny a vyvážená atmosféra

Sváteční náladu podtrhovala živá hudba, která prostor příjemně doplňovala vánočními melodiemi, aniž by přehlušovala rozhovory. Nechyběla ani tombola a děti lákalo kolo štěstí. Celkově je brunch zaměřený na rodiny a skupiny, které chtějí spojit dobré jídlo s předvánočním setkáním v prostředí, kde se o nic nemusí starat.

Náměstí míru

Předvánoční období: klíčový čas pro hotely a restaurace. Firemní večírky, atmosféra a boj o rezervace

Zprávy z firem

Předvánoční týdny patří v české gastronomii a hotelnictví k nejdůležitějším částem roku. Na tržby z firemních večírků a svátečních setkání podniky spoléhají zejména po klidnějších podzimních měsících. Prosinec tak je pro gastronomii a hotely nejsilnějším obdobím z hlediska tržeb mimo letní turistickou sezonu. Firemní večírky a sváteční akce hrají zásadní roli ve výsledcích celého roku.

Zdeněk Pečený

Verdikt

Adventní brunch v Marriottu nepůsobí jako velká gastronomická událost, ale spíš jako solidní, dobře zvládnutý víkendový program s jednoznačným vánočním rámováním. Výzdoba, stabilní kvalita jídla a živá hudba dávají dohromady příjemný celek, který v prosinci dobře funguje. 

Během sváteční sezóny od 30. listopadu do 28. prosince jsou ceny za brunch 1985 korun na osobu za alkoholický balíček a 1785 korun na osobu za nealkoholický balíček. Pro děti od 7 do 12 let vstup vyjde na 975 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Cena za dospělého patří spíše k tomu levnějšímu, co pražské hotelové brunche dnes nabízejí, a představuje tak velmi dobrý poměr cena/výkon.

Afternoon tea ve stylu seriálu Bílý lotos

Chutě Thajska v pražském hotelu. Navštívili jsme Afternoon tea ve stylu hitu Bílý lotos

Enjoy

Zdeněk Pečený

