Nové byty v Rezidenci u Šárky nabízí komorní bydlení v přírodě. A tramvaj do centra města za rohem

Kousek od ruchu velkoměsta, přesto v přírodě. V Praze 6, v docházkové vzdálenosti od Divoké Šárky, vyrostou nové byty v projektu Rezidence u Šárky developerské společnosti Finep.

Reklama

Dvě nové budovy se od předchozích etap liší jak velikostí, tak pojetím. Menší domy s fasádami pokrytými dřevem nabízejí komornější bydlení a kontrapunkt k okolním objektům stavěným v minimalistickém stylu. Celkem 38 bytů se zde bude prodávat do soukromého vlastnictví, v nabídce jsou dispozice od 1+kk po 4+kk. Ceny začínají na 5,3 milionu korun. V celé Rezidenci u Šárky dohromady vznikne více než 460 bytů.

Co se týče energetické náročnosti, budou budovy velmi úsporné a spadají do třídy energetické náročnosti B. Od října loňského roku do lokality vede nová tramvajová trať přispívající ke snižování dopadů individuální automobilové dopravy. Z Rezidence u Šárky je také jednoduše dostupná cyklotrasa A33, která je páteřní spojnicí cyklistické dopravy v západní části Prahy.

V Německu zuří realitní krize. Ceny bytů nacházejí nové dno, developeři krachují Reality Ceny bytových nemovitostí v Německu loni meziročně klesly o 8,4 procenta, oznámil německý statistický úřad. Je to nejhlubší propad od roku 2000, kam až sahají jeho záznamy, a zároveň jde o první meziroční pokles od roku 2007. ČTK Přečíst článek

Finep zde nabízí bydlení všech typů vlastnictví. Kromě individuálně vlastněných bytů tu budou i družstevní domy a také stále vyhledávanější nájemní bydlení. Nájemní dům s 57 byty zde bude provozovat platforma Arcibiskupství pražského XPlace.

„Po bytech v Rezidenci u Šárky je velká poptávka, jsme proto rádi, že je můžeme nabídnout dalším zájemcům. Nové domy jsou navíc o něco menší, než ty, které jsme postavili dříve, a to může některým našim zákazníkům přesně zapadat do představy o ideálním bydlení,“ uvedl generální ředitel společnosti Finep Tomáš Pardubický.

Natland postaví v Kladně 600 bytů. Miliardový projekt koupil od developera EBM Reality Investiční skupina Natland, kterou většinově vlastní podnikatel Tomáš Raška, koupila od společnosti EBM Group Ľubomíra Vaise a jeho syna Jakuba developerský projekt Stromovka v Kladně. Jde o první projekt skupiny mimo Prahu a doposud zřejmě druhý největší. Uvedl to server e15.cz. Cenu transakce ani termín zahájení výstavby firmy nekomentovaly. ČTK Přečíst článek

„Rezidence u Šárky je jedinečný projekt v našem portfoliu, který úspěšně kombinuje družstevní i osobní vlastnictví, stejně jako nájemní bydlení,“ doplnil Jakub Mikulášek, asset manažer investiční skupiny RSJ, která se na projektu finančně podílí.

Rezidence U Šárky vzniká v Praze 6, která je v současné době jednou z nejžádanějších městských částí. Šárecké údolí pak spojuje moderní městské bydlení, dobrou dopravní dostupnost a občanskou vybavenost s malebným okolím, které nabízí množství příležitostí pro aktivní životní styl a sportovní vyžití.