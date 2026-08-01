Plzeňský závod JTEKT na součástky pro světové automobilky propustí 300 lidí
Plzeňský závod společnosti JTEKT Czech Republic, který vyrábí součástky pro světové automobilky, propustí zhruba 300 lidí, což je skoro polovina všech zaměstnanců. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel HR pro střední Evropu Jan Jiřík.
„Bude se jednat o rušení pozic napříč organizační strukturou. Propouštění se týká výrobních i nevýrobních pracovníků,“ řekl Novinkám Jiřík. V plzeňském závodě je v současnosti zaměstnaných 620 lidí. První výpovědi předá vedení firmy zřejmě na konci srpna. Bude spojeno s odstupným.
Jde o největší propouštění od roku 2005, kdy společnost v Plzni zahájila sériovou výrobu. Důvodem propouštění jsou strategické změny koncernu, stabilizace pobočky, přizpůsobení se situaci na trhu a dlouhodobě udržitelné fungování společnosti. Martina Mlynářová z Úřadu práce ČR dodala, že jsou se zástupci firmy v kontaktu a nabídli jim součinnost.
Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.
Volkswagen chystá obří čistku. O práci může přijít až 100 tisíc lidí
Zprávy z firem
Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.
Jiřík rovněž řekl, že všichni zaměstnanci, které se chystají propustit, získají vyšší odstupné. „Zároveň zdůrazňujeme, že přijímaná opatření nepředstavují ukončení výroby ani odchod společnosti z České republiky,“ sdělil.
JTEKT Czech Republic je součástí japonského koncernu JTEKT Corporation, což je jeden z předních světových výrobců automobilových komponentů. V ČR má nyní už pouze jeden závod, a to právě v Plzni.
Krize německého automobilového průmyslu se prohlubuje. Po Volkswagenu a Mercedesu přichází s rozsáhlými personálními škrty také BMW, které chce do konce příštího roku zrušit 8 000 míst.
BMW chystá v Německu velké škrty. Zruší téměř desetinu míst
Zprávy z firem
Krize německého automobilového průmyslu se prohlubuje. Po Volkswagenu a Mercedesu přichází s rozsáhlými personálními škrty také BMW, které chce do konce příštího roku zrušit 8 000 míst.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.