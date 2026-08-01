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newstream.cz Zprávy z firem Plzeňský závod JTEKT na součástky pro světové automobilky propustí 300 lidí

Plzeňský závod JTEKT na součástky pro světové automobilky propustí 300 lidí

Plzeňský závod společnosti JTEKT Czech Republic, který vyrábí součástky pro světové automobilky, propustí zhruba 300 lidí, což je skoro polovina všech zaměstnanců.
https://www.jtekt-pa.com/cs
ČTK
ČTK

Plzeňský závod společnosti JTEKT Czech Republic, který vyrábí součástky pro světové automobilky, propustí zhruba 300 lidí, což je skoro polovina všech zaměstnanců. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel HR pro střední Evropu Jan Jiřík.

„Bude se jednat o rušení pozic napříč organizační strukturou. Propouštění se týká výrobních i nevýrobních pracovníků,“ řekl Novinkám Jiřík. V plzeňském závodě je v současnosti zaměstnaných 620 lidí. První výpovědi předá vedení firmy zřejmě na konci srpna. Bude spojeno s odstupným.

Jde o největší propouštění od roku 2005, kdy společnost v Plzni zahájila sériovou výrobu. Důvodem propouštění jsou strategické změny koncernu, stabilizace pobočky, přizpůsobení se situaci na trhu a dlouhodobě udržitelné fungování společnosti. Martina Mlynářová z Úřadu práce ČR dodala, že jsou se zástupci firmy v kontaktu a nabídli jim součinnost.

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Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.

nst

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Jiřík rovněž řekl, že všichni zaměstnanci, které se chystají propustit, získají vyšší odstupné. „Zároveň zdůrazňujeme, že přijímaná opatření nepředstavují ukončení výroby ani odchod společnosti z České republiky,“ sdělil.

JTEKT Czech Republic je součástí japonského koncernu JTEKT Corporation, což je jeden z předních světových výrobců automobilových komponentů. V ČR má nyní už pouze jeden závod, a to právě v Plzni.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Toyota zůstává světovou jedničkou. Čína jí ale začíná dělat problémy

Toyota zůstává světovou jedničkou. Čína jí ale začíná dělat problémy
Profimedia
ČTK
ČTK

Toyota si navzdory poklesu prodeje udržela pozici největší automobilky světa. Skupina v prvním pololetí prodala 5,39 milionu vozů, o milion víc než konkurenční Volkswagen. Výsledky však zasáhla slabá poptávka v Číně a problémy na Blízkém východě.

Japonská automobilka Toyota Motor si v první polovině roku udržela pozici největší automobilky světa podle počtu prodaných vozů. Všechny značky skupiny prodaly po celém světě 5,39 milionu vozů. Prodej však poprvé za poslední dva roky klesl, a to o 2,8 procenta.

Důvodem byla slabá poptávka v Číně, výměna modelové generace populárního vozu RAV4 a vyšší ceny benzinu související s napětím na Blízkém východě. Vyplývá to z údajů, které společnost zveřejnila ve čtvrtek. Toyota opět překonala německou skupinu Volkswagen, která ve stejném období prodala 4,13 milionu vozů, připomíná Reuters.

Produkci zkomplikovala situace na Blízkém východě

Celosvětová produkce skupiny Toyota od ledna do června rovněž klesla, a to o 0,3 procenta na 5,51 milionu vozů. Na výrobu měly negativní dopad potíže s logistikou související se situací na Blízkém východě.

Samotné značce Toyota kvůli těmto problémům klesl vývoz z Japonska na Blízký východ o 36 procent na 104 093 vozů.

Prodej v Číně se propadl o 17 procent

Prodej skupiny v zahraničí se v pololetí snížil o 4,5 procenta na 4,3 milionu vozů. Domácí prodej však stoupl o 4,4 procenta na 1,1 milionu vozů. Přispěla k tomu poptávka po novém elektromobilu bZ4X.

Z jednotlivých zemí a regionů se prodej v Číně snížil o 17,1 procenta na 694 670 vozů. Prodej na Blízkém východě klesl o 21,6 procenta na 218 855 vozů.

V Severní Americe Toyotu podržely hybridy

Naopak prodej v Severní Americe se zvýšil o 0,9 procenta na 1,45 milionu vozů díky silné poptávce po hybridních automobilech.

Toyota tak navzdory prvnímu pololetnímu poklesu za dva roky zůstala výrazně před Volkswagenem. Německé skupině se celosvětové dodávky meziročně snížily o 6,3 procenta na 4,13 milionu vozů. Také Volkswagen výrazně zasáhl propad v Číně, kde prodal o 25,9 procenta méně automobilů. 

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České železniční firmy dobývají zahraničí. Bonatrans chystá továrnu v zámoři

CZ Loko vyrobil prototyp lokomotivy na spalovací pohon i trakční napájení
CZ Loko
Michal Nosek
nos

Českému železničnímu průmyslu se daří získávat miliardové zakázky v Evropě i za oceánem. AŽD se zapojí do budování koridoru Rail Baltica, CZ Loko dodá lokomotivy polskému národnímu dopravci a Bonatrans plánuje investovat až 93 milionů dolarů do své první továrny v Severní Americe. Export firmám pomáhá vykrývat slabší poptávku na domácím trhu.

Českým výrobcům železniční techniky se v první polovině letošního roku dařilo především v zahraničí. Tuzemské podniky získaly nové zakázky na lokomotivy, zabezpečovací zařízení, brzdy, výhybky i digitální systémy. Současně investovaly do výrobních kapacit a vývoje nových technologií.

K nejvýraznějším úspěchům patří zakázka společnosti AŽD na železničním koridoru Rail Baltica, kontrakt CZ Loko s polským dopravcem PKP Intercity nebo plánovaná investice společnosti Bonatrans ve Spojených státech.

České firmy nabízejí vlastní vozidla, systémy i technologie a dokážou s nimi uspět na trzích v Evropě i mimo ni,“ uvedla generální ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) Marie Vopálenská.

AŽD uspěla na Rail Baltica

Technologická společnost AŽD získala společně s litevským partnerem UAB FIMA zakázku za 112 milionů eur, tedy zhruba 2,7 miliardy korun. Firmy mají modernizovat, rozšířit a následně udržovat zabezpečovací zařízení na litevské části koridoru Rail Baltica mezi Kaunasem a polskou hranicí.

Další kontrakty získala AŽD v Polsku. Patří mezi ně modernizace stanice Sosnowiec Południowy a první nasazení jejího systému pro automatické stavění vlakových cest na infrastruktuře polského správce železnic PKP PLK.

V Ostravě začal mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days, který se řadí mezi nejvýznamnější oborové události ve střední Evropě.
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Složitější je situace v Chorvatsku, kde firma téměř čtyři roky čekala na zahájení již vysoutěženého projektu. Zakázka zahrnuje modernizaci zabezpečení na 44 kilometrů dlouhé trati mezi Hrvatským Leskovacem a Karlovacem a instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS.

AŽD zároveň upozorňuje, že přístup českých firem na některé trhy západní a jižní Evropy zůstává komplikovaný.

CZ Loko představí revoluční lokomotivu. Ta může přepínat mezi elektromotorem a dieselovým pohonem

CZ Loko představí revoluční lokomotivu. Ta může přepínat mezi elektromotorem a dieselovým pohonem

Zprávy z firem

Společnost CZ Loko z České Třebové na Orlilckoústecku představí v tomto týdnu poprvé na veletrhu novou lokomotivu, kterou pohání spalovací motor i napájení z trakčního vedení. Do ostrého provozu bude uvedena příští rok v Itálii.

ČTK

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„V zahraničí se pro nás kvalifikační požadavky neustále rozšiřují a zpřísňují, zatímco u nás se pro naši zahraniční konkurenci naopak ruší,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Bonatrans investuje až 93 milionů dolarů v USA

Bohumínský výrobce železničních kol a dvojkolí Bonatrans plánuje postavit svůj první severoamerický výrobní závod. V průmyslovém parku Wayland Business Park ve státě New York může investovat až 93 milionů dolarů, což odpovídá přibližně dvěma miliardám korun.

Nový provoz se zaměří na výrobu a servis železničních dvojkolí, náprav a souvisejících komponentů. Firmě umožní být blíže zákazníkům ve Spojených státech a Kanadě.

Bonatrans současně rozšiřuje vývojové a zkušební kapacity v Česku. V Bohumíně instaloval nové zařízení pro testování železničních dvojkolí a jejich součástí.

CZ Loko má výrobu vytíženou do roku 2027

Na zahraniční trhy stále více spoléhá také výrobce lokomotiv CZ LOKO. Exportem nahrazuje útlum tuzemské poptávky po vozidlech vybavených systémem ETCS i pokles nákladní železniční dopravy.

Firma dokončila dodávku 30 modernizovaných lokomotiv EffiShunter 1000M pro slovenského dopravce ZSSK Cargo. S polskou společností PKP Intercity navíc uzavřela smlouvu na 18 nových lokomotiv EffiShunter 1000.

CZ Loko jedná také o dodávkách do Německa a účastní se soutěže švýcarského dopravce SBB Cargo na dodání až 55 lokomotiv s kombinovaným pohonem. Výrobní kapacity má podle ACRI obsazené na letošní i příští rok. Fiskální rok 2025/2026 byl pro podnik ekonomicky nejúspěšnější v jeho historii.

Škoda Group sází na bateriové vlaky

Se silným objemem objednávek vstoupila do letošního roku také Škoda Group. Skupina má zakázky na více než stovku vlakových jednotek a rozšiřuje nabídku elektrických, bateriových a hybridních vlaků, tramvají i trolejbusů.

Vedle výroby vozidel investuje do vlastních řešení pro systém ETCS, automatické vedení vlaků, telematiku a kybernetickou bezpečnost. Posilovat chce ve střední Evropě, na Balkáně, v Pobaltí i Indii.

Nové objednávky získal rovněž výrobce brzdových systémů DAKO-CZ. Pro společnost Stadler dodává brzdy pro elektrické jednotky určené polskému dopravci Koleje Wielkopolskie a pro čtyřvozové soupravy WINK. Další stovky brzdových sad vyrobí pro Tatravagónku Poprad a společnost Nymwag.

Výhybky míří hlavně do Německa

Prostějovská společnost DT – Výhybkárna a strojírna očekává, že letos vyveze výrobky přibližně za půl miliardy korun. Hlavním zahraničním odbytištěm je Německo.

Firma dokončila kolejové zařízení pro dopravní podnik v Brémách, připravila výhybky pro tramvajové obratiště v Kolíně nad Rýnem a zahájila výrobu téměř tisícovky kolejnicových součástí pro německou společnost DB InfraGO.

Daří se také výrobci převodovek Wikov MGI. Společnost plánuje zvýšit tržby přibližně o 5,7 procenta a své dodávky rozděluje téměř rovnoměrně mezi české a zahraniční zákazníky. Mezi její odběratele patří Škoda Transportation, Alstom, PESA, CZ LOKO či turecké firmy TÜRAŞAŞ a Bozankaya.

Výrobce ložisek ZKL Group získal v prvním pololetí nové zakázky přibližně za 700 milionů korun. Objem objednávek mu podle ACRI zajišťuje stabilní vytížení výroby také ve druhé části roku.

Železnice se stále více digitalizuje

Rostoucí roli v oboru mají digitální technologie. Společnost OLTIS Group vyvíjí systémy pro elektronické přepravní dokumenty, řízení terminálů, sledování emisí, prediktivní údržbu vozidel a využití umělé inteligence.

Firma se podílí také na vytváření takzvaného Datového Schengenu. Jeho cílem je zjednodušit výměnu informací mezi dopravci a odstranit rozdíly mezi národními systémy, které komplikují přeshraniční železniční přepravu.

MSV elektronika zase rozšířila výrobu kabelových svazků pro španělského výrobce vlaků Talgo, podílí se na instalacích systému ETCS a připravuje nové řešení pro dopravce Leo Express. Kvůli růstu se stěhuje do větší výrobní haly v areálu ostravské Nové huti.

Další příležitostí bude berlínský InnoTrans

České firmy se letos představí také na veletrhu InnoTrans, který se uskuteční od 22. do 25. září v Berlíně. Společná národní expozice má tuzemským výrobcům pomoci oslovit další zahraniční dopravce a průmyslové partnery.

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