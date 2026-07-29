Porsche zachraňuje ikona 911. Drahé sporťáky tlumí propad prodejů v Číně
Německé automobilce Porsche v prvním pololetí výrazně vzrostl provozní zisk, přestože prodala méně vozů. Pomohl jí především silný zájem o dražší verze ikonického modelu 911. Ty vykompenzovaly propad na čínském trhu i slabší prodeje modelů Macan, Panamera a Taycan.
Německý výrobce luxusních vozů Porsche se v době slábnoucí poptávky v Číně stále více spoléhá na svůj nejznámější model. Vysoce ziskové sportovní vozy 911 pomohly automobilce v prvním pololetí zvýšit provozní zisk meziročně o 34 procent na 1,35 miliardy eur, tedy přibližně 33 miliard korun.
Výsledek překonal odhady analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Automobilka patřící do koncernu Volkswagen současně potvrdila celoroční výhled. K lepším výsledkům podle firmy přispělo také důsledné řízení nákladů a cen.
Čínská konkurence drtí německé automobilky. BYD dnes na tamějším trhu nabízí městské elektroauto srovnatelné se Škoda Fabia v přepočtu za 326 tisíc korun. Volkswagen tak musí sáhnout i na doposud nedotknutelnou ikonu: Porsche.
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Zprávy z firem
Čínská konkurence drtí německé automobilky. BYD dnes na tamějším trhu nabízí městské elektroauto srovnatelné se Škoda Fabia v přepočtu za 326 tisíc korun. Volkswagen tak musí sáhnout i na doposud nedotknutelnou ikonu: Porsche.
„Porsche loď stabilizovalo,“ uvedli podle Bloombergu analytici Citigroup vedení Haraldem Hendriksem.
Méně aut, ale více drahých modelů
Celkový počet prodaných vozů Porsche v prvních šesti měsících meziročně klesl. Hlavní příčinou bylo další zhoršování situace v Číně, kde realitní krize a slabší spotřebitelská důvěra omezují nákupy luxusního zboží.
Zisk automobilky přesto vzrostl. Porsche totiž prodalo méně elektromobilů a naopak více dražších vozů s vyšší marží. Dodávky modelu 911 se zvýšily přibližně o pětinu, přičemž významnou část odbytu tvořily vrcholné verze GTS, Turbo a GT.
Silný zájem o model 911 pomohl vyrovnat slabší výsledky modelových řad Macan, Panamera a elektrického Taycanu. Vysoký podíl vozů 911 na celkovém prodeji označili podle Bloombergu za pozitivní také analytici Jefferies vedení Philippem Houchoisem.
Investoři výsledky přijali příznivě. Akcie Porsche na frankfurtské burze po jejich zveřejnění vzrostly až o 4,35 procenta. Od začátku roku si připsaly přibližně dvě procenta.
Nový šéf dostává čas na restrukturalizaci
Výsledky znamenají úlevu pro generálního ředitele Michaela Leiterse, který se snaží automobilku stabilizovat v jednom z nejtěžších období od jejího vstupu na burzu v roce 2022.
Leiters zefektivňuje fungování společnosti, snižuje náklady a znovu soustřeďuje pozornost na klíčový byznys se sportovními vozy. Připravuje také další opatření, jejichž cílem je omezit závislost Porsche na rychlém růstu v Číně.
Potvrzení celoročního výhledu mu dává více času na to, aby investorům ukázal, zda úspory a změna modelového mixu dokážou obnovit prémiové marže, které dříve patřily mezi hlavní lákadla akcií Porsche.
Podrobnosti restrukturalizačního plánu chce Leiters představit investorům na říjnovém dni kapitálových trhů.
„Před námi je ještě spousta práce, abychom Porsche učinili robustním a odolným vůči výzvám budoucnosti,“ řekl podle Bloombergu během konferenčního hovoru k výsledkům.
Čínský propad zasahuje celý německý autoprůmysl
Problémy Porsche v Číně nejsou ojedinělé. S poklesem dodávek na největším automobilovém trhu světa se potýkají také Mercedes-Benz, BMW a další značka koncernu Volkswagen, automobilka Audi.
Evropští výrobci čelí v Číně mimořádně tvrdé cenové konkurenci a sílícím domácím značkám. BMW a Audi navíc nedávno zhoršily své prognózy kvůli hlubšímu než očekávanému propadu čínského trhu a negativním dopadům konfliktu na Blízkém východě.
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