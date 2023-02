Trelleborg končí ve výrobě s výrobou motocyklových plášťů Mitas, skončí dvě stovky lidí

Společnost Trelleborg Wheel Systems ukončí ve Zlíně v první polovině roku výrobu motocyklových plášťů, kde pracuje zhruba 200 lidí. Část zaměstnanců propustí, pro jiné chce firma najít uplatnění v dalších svých závodech. Výrobu přesouvá do zahraničí, uvedlo dnešní regionální vydání Mladé fronty Dnes (MfD). Důvodem rozhodnutí je optimalizace výrobních kapacit společnosti se snahou zefektivnit výrobní závody a jejich geografické pokrytí, řekla listu globální viceprezidentka pro lidské zdroje Trelleborg Wheel Systems Vlaďka Kozáková.

Ve Zlíně má podnik, jenž vyrábí pneumatiky Mitas a další typy, obsazených několik výrobních budov v baťovském areálu. Pracuje tam celkem asi 500 lidí. „Ve zlínském závodě se společnost dlouhodobě potýká s vysokými výrobními náklady a neefektivním výrobním tokem, což způsobuje zastaralá a nevhodná infrastruktura závodu," uvedla Kozáková. Vedení firmy neupřesnilo, kolika lidí se bude změna týkat.

Podle šéfa odborů zlínského Trelleborgu Vladislava Jandáska půjde o 160 lidí. O možné změně se podle něj mluvilo řadu let, vedení ji potvrdilo letos v lednu. „Fabrika tady vyrábí pneumatiky už skoro sto let. Navíc komunikace zaměstnavatele k zaměstnancům i odborům byla skoupá," uvedl Jandásek. Firma chce podle něj zhruba 80 pracovníků propustit s odstupným, zbytek přeložit na jiná pracoviště ve Zlíně, nebo do výroby v Otrokovicích. Podle Jandáska však o přeložení nebudou mít všichni z různých důvodů zájem a odejít může 120 lidí.

Firmu Mitas s výrobou ve Zlíně, Otrokovicích a v Praze koupila švédská firma Trelleborg v roce 2016. Trelleborg nyní prodává Trelleborg Wheel Systems japonské společnosti Yokohama Rubber Company, akvizici posuzují antimonopolní úřady a transakci by měly posvětit do konce března.

