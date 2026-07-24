Volkswagen tlačí čínská konkurence. Čtyři německé továrny nemají jistou budoucnost
Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.
Evropské automobilky čeká další zostření konkurenčního boje. Šéf německého koncernu Volkswagen Oliver Blume upozornil, že na evropský trh postupně vstupuje stále více čínských výrobců.
„Když se podíváme do budoucnosti, přibývá rizik,“ uvedl Blume. Připomněl, že v Číně působí více než 150 konkurenčních automobilových značek, z nichž řada se nyní snaží prosadit také v Evropě.
Blume zároveň odmítl, že by bylo namístě mluvit pouze o „krizi Volkswagenu“. Podle něj čelí problémům celý automobilový sektor a německý koncern na změny už reaguje úpravou svého směřování.
Úsporný balíček narazil v dozorčí radě
Vedení Volkswagenu připravilo rozsáhlý plán úspor, který ale podle dřívějších informací deníku Süddeutsche Zeitung odmítla dozorčí rada. Proti hlasovali zástupci zaměstnanců a spolkové země Dolní Sasko, kteří v devatenáctičlenné radě ovládají dvanáct hlasů.
Podle Blumeho však souhlas dozorčí rady vyžaduje pouze přibližně pětina navrhovaných opatření. Jde zejména o rozhodnutí týkající se jednotlivých závodů, personálních změn a struktury koncernu. Zbývajících 80 procent může vedení uskutečnit samo a s jejich zaváděním už začalo.
Personální otřes ve Volkswagenu může být ještě výraznější, než se dosud očekávalo. Podle podnikové závodní rady hrozí v příštích letech zánik až 140 tisíc pracovních míst, tedy více než pětiny současného počtu zaměstnanců koncernu. Ve hře je také úplné uzavření čtyř německých továren.
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Zprávy z firem
Personální otřes ve Volkswagenu může být ještě výraznější, než se dosud očekávalo. Podle podnikové závodní rady hrozí v příštích letech zánik až 140 tisíc pracovních míst, tedy více než pětiny současného počtu zaměstnanců koncernu. Ve hře je také úplné uzavření čtyř německých továren.
Součástí změn má být například výrazné omezení počtu nabízených modelových variant. Blume chce celý úsporný balíček schválit do konce letošního roku. Dozorčí rada se má znovu sejít v září, rozsah opatření si ale zřejmě vyžádá také další jednání.
Padesát tisíc míst je zatím jen teorie
V souvislosti s plánovanými úsporami se hovoří také o možném zrušení dalších 50 tisíc pracovních míst nad rámec dříve oznámeného propouštění. Blume však toto číslo označil za čistě teoretický propočet vycházející z předpokládaných úspor.
Konkrétní dopady na zaměstnanost se podle něj teprve posuzují u jednotlivých značek, společností a regionů. Zavírání závodů označil šéf Volkswagenu za krajní řešení, kterému by se rád vyhnul.
Čtyři německé továrny zůstávají v nejistotě
Otazník přesto visí nad závody v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu. Volkswagen pro ně po roce 2030 zatím nemá zajištěné ekonomicky životaschopné využití.
U továrny v Osnabrücku koncern zvažuje jako jednu z možností výrobu pro zbrojní průmysl. Prověřuje také přesun některých modelů dosud nabízených pouze v Číně do evropských závodů. Přímou spolupráci s čínskými konkurenty, jako jsou BYD nebo Geely, ve vlastních továrnách však Blume odmítl.
Zisk Volkswagenu se propadl téměř o třetinu
Tlak na snižování nákladů zesílily hospodářské výsledky koncernu. Čistý zisk Volkswagenu se v prvním pololetí meziročně propadl o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur, tedy přibližně 75 miliard korun. Provozní zisk klesl téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur.
Mladoboleslavská Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen, již dříve uvedla, že restrukturalizace nebude mít přímý dopad na její provoz v České republice.
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