BMW chystá v Německu velké škrty. Zruší téměř desetinu míst
Krize německého automobilového průmyslu se prohlubuje. Po Volkswagenu a Mercedesu přichází s rozsáhlými personálními škrty také BMW, které chce do konce příštího roku zrušit 8 000 míst.
Německý výrobce luxusních vozů BMW plánuje do konce roku 2027 v Německu zrušit 8 000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit prostřednictvím programu dobrovolných odchodů. S odvoláním na zdroje ze společnosti to dnes uvedla agentura AFP.
Úspory zasáhnou administrativu a vývoj
Podle zdrojů od loňského října obdrželo asi 40 tisíc z více než 84 tisíc stálých zaměstnanců v Německu nabídku dobrovolného odchodu. Po celém světě má BMW zhruba 154 tisíc zaměstnanců.
Mluvčí automobilky agentuře Reuters řekl, že se společnost s odbory dohodla na programu dobrovolných odchodů zaměřeném na administrativní a vývojové divize. Výrobní provozy do programu zahrnuty nejsou.
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Slabá Čína sráží výsledky BMW
Automobilka v červnu snížila výhled zisku na letošní rok, zejména kvůli horším výsledkům v Číně. Generální ředitel Milan Nedeljković pak uvedl, že automobilka urychlí a zintenzivní úsporná opatření.
Německé výrobce automobilů trápí nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit režijní náklady. Volkswagen zvažuje propuštění až 100 tisíc zaměstnanců, zatímco Mercedes-Benz už zahájil program dobrovolných odchodů.
BMW dosud změny na trhu zvládala lépe
BMW se na rozdíl od některých konkurentů rozhodla zachovat v nabídce také vozy se spalovacími motory. Dosud proto byla vnímána jako automobilka, která velké změny na trhu zvládá lépe než její konkurenti. Vyhnula se totiž nákladným změnám strategie a zároveň se jí podařilo zvýšit prodej elektromobilů.
V červnu však vydala nečekané varování před vývojem zisku, a to kvůli tvrdé konkurenci a stagnující ekonomice v Číně. Odbyt vozů BMW v Číně loni klesl na nejnižší úroveň od roku 2017 a ve druhém čtvrtletí se meziročně propadl o 30 procent.
Podle poradenské společnosti EY zrušily průmyslové podniky v Německu loni celkem 124 tisíc pracovních míst. Bylo to přibližně dvakrát více než v roce 2024. Propouštění se soustředilo na automobilový průmysl.
BMW loni otevřela nový závod v Maďarsku, kde jsou nižší náklady. Svůj závod v Maďarsku rozšířil také Mercedes-Benz, který z něj udělal svůj největší závod v Evropě.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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