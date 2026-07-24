Ivana Pečinková: Krize Volkswagenu – kdo si to vypije?
Koncern Volkswagen pokračuje v pádu. Doposud nevídaný plán úspor, který si naplánoval, zcela jistě zasáhne Škodu Auto. I přes její zářné výsledky. Mohla by to odnést Škoda Fabia.
Výsledky, které za první půlrok oznámil koncern Volkswagen, jsou tristní. A navazují na neradostnou řadu minulých let. Čistý zisk se meziročně propadl skoro o třetinu, zisková marže se snížila na 3,8 procenta. Letos se chce VW dostat do pásma čtyři až 5,5 procenta. To je ve srovnání s původním dlouhodobým cílem osm až deset procent dost skromný cíl, ale i tak bude těžko dosažitelný.
Ještě před zhruba šesti lety největší evropská automobilka sázela na to, že dotírající konkurenci z Číny zastaví špičkovými inovacemi svých elektroaut. Jenže to se nepovedlo. Dceřiná firma Cariad, hlavní želízko koncernu v ohni, jejímž úkolem bylo vytvořit jednotný operační systém a softwarovou architekturu pro všechny koncernové značky, na celé čáře selhala. Kvůli ní byly na trh některé modely uváděny se zpožděním, což velmi těžce nesli zákazníci a dávali to koncernu znát.
Zastavené projekty
Některé projekty, jako softwarová platforma umožňující autonomní řízení, byly dokonce zastaveny. A to se Cariad podle vize tehdejšího hlavního kormidelníka VW Herberta Diesse dokonce měla po SAP stát druhou největší softwarovou firmou v Evropě. Diess nakonec v roce 2022 pod tlakem neúspěchu svého pomyslného dítěte a jeho miliardových ztrát ve Wolfsburgu skončil.
Škoda Auto se v náročném prostředí evropského automobilového průmyslu drží v dobré kondici. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk i tržby přibližně o šest procent, zatímco celý koncern Volkswagen prodal méně aut a jeho čistý zisk se propadl téměř o třetinu. Mladoboleslavské automobilce pomohl především zájem o elektromobily Elroq a Enyaq a také o modely Kodiaq a Superb.
Škoda vzdoruje problémům Volkswagenu. Zisk zvýšila na 33 miliard
Zprávy z firem
Škoda Auto se v náročném prostředí evropského automobilového průmyslu drží v dobré kondici. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk i tržby přibližně o šest procent, zatímco celý koncern Volkswagen prodal méně aut a jeho čistý zisk se propadl téměř o třetinu. Mladoboleslavské automobilce pomohl především zájem o elektromobily Elroq a Enyaq a také o modely Kodiaq a Superb.
Jeho nástupce Oliver Blume dnes řeší podstatně vyhrocenější situaci, která je z nemalé části dědictvím zmíněného selhání. Číňané se v inovacích posunují po exponenciální křivce a jejich auta už jsou co do kvality srovnatelná s evropskými značkami. Navíc jsou schopni nacházet cesty do Evropy i přes různá tarifní i netarifní omezení a k tomu nabídnout takovou cenu, které odolá snad jen skalní příznivec německých aut. Kromě toho se Evropa obecně a Německo zvlášť potýká s neudržitelným modelem zaměstnávání.
Uvidíme, jak se Volkswagenu podaří zrealizovat plán na odbourání stovky tisíc pracovních míst a dokonce i výrobních kapacit zvušením několika závodů. Problém to bude převeliký. Nejde jen o velmi silné postavení odborů, ale také o zhruba pětinový podíl země Dolní Sasko. Oba důležití hráči táhnou za jeden provaz a zákroky, tradičně i ty méně masivní, odmítají.
Škoda jede
A co Škoda? Té se naopak daří skvěle. Dvě charakteristiky za všechny. V letošním půlroce dosáhla její zisková marže 8,5 procenta a byla druhou nejprodávanější značkou na evropském trhu. Podobně prémiově se jí dařilo i v posledních letech. Vedle kvality a nižší ceny vyráběných modelů za tím stojí také podstatně nižší mzdy továrních zaměstnanců, technických expertů a zcela jistě i manažerů.
Ale takéi racionálnější strategie přechodu na elektromobilitu. Přesto se ale bude Škoda muset nějakým způsobem na úsporných opatřeních koncernu podílet. Úspěch totiž často bývá po zásluze potrestán. Jako první to patrně odnese model Škoda Fabia.