Pentagon tlačí na firmu Anthropic: Zrušte pravidla, nebo končíte

Pentagon tlačí na firmu Anthropic: Zrušte pravidla, nebo končíte

Pentagon tlačí na firmu Anthropic: Zrušte pravidla, nebo končíte
Ultimátum, miliardový kontrakt a spor o etiku umělé inteligence. Americký ministr obrany Pete Hegseth (na snímku) chce, aby firma Anthropic otevřela svou technologii armádě bez omezení. Výrobce systému Claude to odmítá, zatím. Staví se proti plně autonomním vojenským operacím i sledování amerických občanů, i za cenu toho, že by přišel o vládní zakázku.

Americký ministr obrany Pete Hegseth chce firmu Anthropic donutit, aby armádě umožnila používat technologii umělé inteligence (AI) bez omezení, která mají běžní uživatelé. Dal jí lhůtu do pátku, jinak firma riskuje ztrátu miliardové vládní zakázky. V úterý to napsal americký server Axios. Zdroj agentury Reuters později uvedl, že firma nemá v úmyslu zmírnit restrikce ohledně vojenského využití.

Hegseth se v úterý setkal s generálním ředitelem firmy Anthropic Dariem Amodeim. Jeho společnost provozuje chatbota Claude, kterého Pentagon použil při operaci zaměřené na únos venezuelského diktátora Nicoláse Madura. Z okruhu konkurenčních firem zůstává společnost Anthropic poslední, která nedodává svou technologii do nové interní sítě americké armády.

Elon Musk

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Trhy

Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.

Tereza Zavadilová

Hrozba zrušení smlouvy

Kromě zrušení smlouvy představitelé Pentagonu firmu Anthropic varovali, že by ji mohli označit za riziko pro dodavatelský řetězec. Případně by mohli použít zákon o obranné výrobě, který by armádě dal větší pravomoc využívat produkty firmy, i když s tím Anthropic nebude souhlasit, uvedl zdroj agentury AP.

Atmosféra schůzky byla podle zdroje přátelská. Amodei přesto Hegsethovi neustoupil ve dvou oblastech. Nesouhlasil s využitím své technologie při plně autonomních vojenských operacích zaměřených na cíle a při sledování občanů Spojených států.

Europoslanci schválili pravidla pro umělou inteligenci. Jsou nedostatečná, hodnotí Piráti

Politika

Jedni europoslanci akt o umělé inteligenci hodnotí jako průkopnické nařízení, které nastaví mantinely vývoje umělé inteligence. Jiní jej hodnotí slovy "lepší než nic". Europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) vnímá akt jako absolutně nedostačující. Evropa podle něj promarnila příležitost jasně odmítnout autoritářské praktiky sledování lidí, které známe z Číny či Ruska.

ČTK

Sporné využití AI

Pravidla firmy Anthropic zakazují využívat chatbota Claude k násilí, vývoji zbraní či sledování. Loni v létě firma získala smlouvu s ministerstvem obrany v hodnotě 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun).

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

Michal Nosek

Lukáš Kintr

Přeregulovaná AI nás může ohrozit. Útočníci budou rychlejší než obrana, varuje šéf NÚKIB

Leaders

Přílišná regulace umělé inteligence (AI) může z lidí udělat snazší oběť, míní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. V rozhovoru s ČTK upozornil, že AI pomáhá s efektivním řešením úkolů nejenom běžným uživatelům, ale současně i útočníkům. Loňský rok podle něj potvrdil, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle projevit v reálném životě.

ČTK

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek

Dalibor Martínek: Diplomatické embryo Macinka se nemělo stát ministrem zahraničí

Petr Macinka

Dalibor Martínek

Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Macinka by jistě chtěl být důležitým člověkem. Ambice má viditelné, povzbudilo ho k takovému náhledu sama sebe necelých sedm procent hlasů voličů v posledních parlamentních volbách. Nyní jako mocipán tu svými úšklebky provokuje názorové oponenty, jindy školí bývalou ministryni zahraničí Spojených států. Otázkou je, zda jen provokuje, nebo se svým způsobem snaží prosadit nějaký myšlenkový koncept.

Macinkovým hlavním problémem je, že žádný ucelený myšlenkový koncept této společnosti nenabízí. Bojuje proti klimatickému dogmatu, proti zkostnatělé Evropské unii. Umí si najít spoustu cílů, proti kterým bojovat. Prostředkem je mu sarkasmus, ironizování, přehlížení jiných názorů, arogance. Projev pubescenta.

Je to záměr, takto působit? Má to nějaký strategický cíl, víc voličů? Nebo takový prostě Macinka je, nevyspělý, mladicky drzý a nevycválaný. Umí sarkasticky negovat oponenty, umí vytvářet společenský rozruch. Povýšeností v debatě s Hillary Clintonovou si vysloužil světovou pozornost, pochvalu od Donalda Trumpa. Zda si takovou pochvalu přičítat k dobru, je na zvážení, Macinka hýkal nadšením.

Možná si Macinka chce sám sobě nějakým způsobem dokázat, že není jen mluvčím Václava Klause. Že je autonomní jednotkou, která dokáže přemýšlet a nastavovat témata. Nelze se vyhnout pocitu, že veškeré dění kolem poměrně mladého vicepremiéra je jen jeho snaha o vlastní emancipaci. Už chce být dospělý.

Pro českou diplomacii je to rébus. Macinka jeden den vyplísní na mezinárodní konferenci bývalou kandidátku na amerického prezidenta Clintonovou, o pár dní později přednese na fóru OSN takřka filozofický projev na téma válka na Ukrajině. Jistě mu ho někdo sepsal, tak je to obvyklé. Za to nelze Macinku potahovat.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Je to ten stejný Macinka?

Přesto zůstává záhadou, jak jeden a týž člověk, který zastupuje Česko na mezinárodním poli, může nejdříve říct, že za válku na Ukrajině de facto může západní svět svým příklonem k liberálním hodnotám, a po pár dnech před zástupci zemí celého světa téměř filozoficky medituje, že „můžete sice dobýt území, ale budoucnost nemůžete dobýt.“ Je to ten stejný Macinka? Kdo mu to napsal? Kdo je vlastně Macinka?

Je smutné sledovat šéfa české diplomacie, jak se v přímém přenosu profiluje. Na takovém postu by přece měl stát člověk již vyprofilovaný. Vůbec nejde o to, co kdy Macinka řekne v nějakém projevu. Ten před valným shromážděním se mu možná celkem povedl. Ale jiná vystoupení zase ne. Má si ministr zahraničí při zastupování České republiky zkoušet, jak mu to bude nejlépe slušet? Diplomatické embryo se nemělo stát šéfem české diplomacie.

