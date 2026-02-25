Pentagon tlačí na firmu Anthropic: Zrušte pravidla, nebo končíte
Ultimátum, miliardový kontrakt a spor o etiku umělé inteligence. Americký ministr obrany Pete Hegseth (na snímku) chce, aby firma Anthropic otevřela svou technologii armádě bez omezení. Výrobce systému Claude to odmítá, zatím. Staví se proti plně autonomním vojenským operacím i sledování amerických občanů, i za cenu toho, že by přišel o vládní zakázku.
Americký ministr obrany Pete Hegseth chce firmu Anthropic donutit, aby armádě umožnila používat technologii umělé inteligence (AI) bez omezení, která mají běžní uživatelé. Dal jí lhůtu do pátku, jinak firma riskuje ztrátu miliardové vládní zakázky. V úterý to napsal americký server Axios. Zdroj agentury Reuters později uvedl, že firma nemá v úmyslu zmírnit restrikce ohledně vojenského využití.
Hegseth se v úterý setkal s generálním ředitelem firmy Anthropic Dariem Amodeim. Jeho společnost provozuje chatbota Claude, kterého Pentagon použil při operaci zaměřené na únos venezuelského diktátora Nicoláse Madura. Z okruhu konkurenčních firem zůstává společnost Anthropic poslední, která nedodává svou technologii do nové interní sítě americké armády.
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci
Trhy
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
Hrozba zrušení smlouvy
Kromě zrušení smlouvy představitelé Pentagonu firmu Anthropic varovali, že by ji mohli označit za riziko pro dodavatelský řetězec. Případně by mohli použít zákon o obranné výrobě, který by armádě dal větší pravomoc využívat produkty firmy, i když s tím Anthropic nebude souhlasit, uvedl zdroj agentury AP.
Atmosféra schůzky byla podle zdroje přátelská. Amodei přesto Hegsethovi neustoupil ve dvou oblastech. Nesouhlasil s využitím své technologie při plně autonomních vojenských operacích zaměřených na cíle a při sledování občanů Spojených států.
Jedni europoslanci akt o umělé inteligenci hodnotí jako průkopnické nařízení, které nastaví mantinely vývoje umělé inteligence. Jiní jej hodnotí slovy "lepší než nic". Europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) vnímá akt jako absolutně nedostačující. Evropa podle něj promarnila příležitost jasně odmítnout autoritářské praktiky sledování lidí, které známe z Číny či Ruska.
Europoslanci schválili pravidla pro umělou inteligenci. Jsou nedostatečná, hodnotí Piráti
Politika
Jedni europoslanci akt o umělé inteligenci hodnotí jako průkopnické nařízení, které nastaví mantinely vývoje umělé inteligence. Jiní jej hodnotí slovy "lepší než nic". Europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) vnímá akt jako absolutně nedostačující. Evropa podle něj promarnila příležitost jasně odmítnout autoritářské praktiky sledování lidí, které známe z Číny či Ruska.
Sporné využití AI
Pravidla firmy Anthropic zakazují využívat chatbota Claude k násilí, vývoji zbraní či sledování. Loni v létě firma získala smlouvu s ministerstvem obrany v hodnotě 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun).
Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.
AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo
Enjoy
Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.
Přílišná regulace umělé inteligence (AI) může z lidí udělat snazší oběť, míní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. V rozhovoru s ČTK upozornil, že AI pomáhá s efektivním řešením úkolů nejenom běžným uživatelům, ale současně i útočníkům. Loňský rok podle něj potvrdil, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle projevit v reálném životě.
Přeregulovaná AI nás může ohrozit. Útočníci budou rychlejší než obrana, varuje šéf NÚKIB
Leaders
Přílišná regulace umělé inteligence (AI) může z lidí udělat snazší oběť, míní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. V rozhovoru s ČTK upozornil, že AI pomáhá s efektivním řešením úkolů nejenom běžným uživatelům, ale současně i útočníkům. Loňský rok podle něj potvrdil, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle projevit v reálném životě.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.