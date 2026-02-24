Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů

Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.

Projev v hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. Podle CNN jeho politiku schvaluje 36 procent voličů oproti 48 procentům před rokem. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.

Celá řada problémů

Třaskavých problémů, kterým nyní Trump a jeho administrativa čelí, je celá řada. Nejvyšší soud v pátek odmítl jeho plošná cla a chaotická situace panuje ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, které je do značné míry paralyzováno kvůli sporu mezi republikány a demokraty v Kongresu kvůli agresivní imigrační politice administrativy. Podle agentury Reuters by dnešní projev mohl Trumpovi poprvé nabídnout příležitost přesvědčit veřejnost o nutnosti vojenské intervence v Íránu.

FedEx

Miliardová bitva začíná: FedEx si jde pro refundaci Trumpových cel

Zprávy z firem

Americký přepravce zásilek FedEx v pondělí podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde o zatím jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.

ČTK

Přečíst článek

Dva představitelé Bílého domu agentuře potvrdili, že Trump bude hovořit o svých plánech pro Írán, ale podrobnosti neposkytli. Prezident má rovněž vyzdvihnout výsledky ve zprostředkování mírových dohod a vyjádřit se k dnešnímu čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy o válce, o níž kdysi řekl, že ji dokáže ukončit do 24 hodin.

Trump, který otevřeně touží po Nobelově ceně za mír a zřídil vlastní Radu míru, se podle pozorovatelů blíží vojenskému konfliktu s Íránem kvůli jeho jadernému programu. Washington na Blízký východ přesouvá válečné lodě vyvíjí plány, které by mohly zahrnovat i změnu íránského režimu.

Rétorika Trumpa o Grónsku oslabuje dle odborníka NATO před Ruskem a Čínou ČTK

„Vítězství v ekonomice“

Někteří republikáni zase serveru Politico řekli, že doufají, že se Trump v projevu zaměří na ekonomické otázky a zdůrazní daňové škrty v souvislosti s rostoucími cenami. Jeden z představitelů Bílého domu uvedl, že Trump vyhlásí „vítězství v ekonomice“, což je sdělení, které republikánští zákonodárci usilující o znovuzvolení pravděpodobně neuvítají, napsala agentura Reuters.

Ačkoli demokraté oznámili, že odpověď demokratů na Trumpovu řeč přednese guvernérka Virginie Abigail Spanbergerová, mnozí demokratičtí zákonodárci dali najevo, že budou Trumpovo poselství bojkotovat, a místo toho se zúčastní protestního shromáždění před Kapitolem. Podle Reuters se chystá projev zcela vynechat více než 20 demokratů ve Sněmovně reprezentantů a Senátu. Někteří zákonodárci by navíc mohli mít potíže dostat se do Washingtonu kvůli sněhové bouři. Na druhou stranu však i někteří demokraté chtějí na projev přivést hosty, například lidi postižené rostoucími náklady na zdravotní péči nebo zásahy Trumpovy administrativy proti imigrantům.

Americký prezident Donald Trump

Trump šije do Nejvyššího soudu kvůli clům. A pohrozil dalšími

Politika

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud za to, že se minulý týden postavil proti jeho plošným clům. Rozhodnutí dnes prezident označil za nesmyslné a hloupé a pohrozil novými cly vydanými na základě jiných právních mechanismů, jakož i poplatky za dovozní licence. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič chce o nejisté situaci kolem cel jednat s ministry obchodu zemí G7, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Podle Reuters se také očekává se, že se prezident se vyjádří k rozhodnutí nejvyššího soudu o celních sazbách s argumentem, že soud pochybil, a nastíní alternativní zákony, které může použít k obnovení většiny celních sazeb. Očekává se přitom, že dnešního Trumpova vystoupení se zúčastní i někteří z devíti soudců Nejvyššího soudu, které Trump minulý týden ostře kritizoval.

Trump, který má sklony k improvizacím, v pondělí upozornil, že jeho projev bude dlouhý. Přitom už jeho stominutová řeč z loňského března byla nejdelším prezidentským projevem ke Kongresu v moderní historii.

Související

Protesty proti Trumpovi

Karel Pučelík: Trump dělá Američany znovu chudými. Jak dlouho mu budou útok na jejich blahobyt trpět?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Obavy českých domácností z vývoje vlastní finanční situace se výrazně zvýšily

Obavy českých domácností z vývoje vlastní finanční situace se v únoru výrazně zvýšily
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Důvěra v českou ekonomiku v únoru mírně narostla, mezi spotřebiteli se však množí chmury a pochyby. Náladu tak zachraňují podnikatelé, zejména pak průmyslníci a stavebníci. Celkově totiž důvěra v ekonomiku v únoru narostla, když sedmý měsíc v řadě vykázala lepší stav, než odpovídá průměru let 2003 až 2025.

Znatelné zlepšení nálady nastalo u podnikatelů a firem v průmyslu a stavebnictví. V únoru došlo k určitém zklidnění vypjaté mezinárodní situace. V lednu totiž Spojené státy nejprve provedly překvapivý zásah ve Venezuele a následně stupňovaly nátlak v rámci snahy získat pro sebe Grónsko. Sílící napětí v mezinárodních vztazích, včetně těch transatlantických, mezi EU a USA, vyvolávalo obavu českých vývozců, a tedy i průmyslníků, z dalšího vývoje globálního obchodu. V únoru tato obava poněkud polevila, takže vývozci se o to více mohou zaměřit na možná pozitiva mezinárodního vývoje, mezi něž řadí například vyhlížený růst německé poptávky související s tamními masivními dotacemi energií, ale také stimulačními zásahy v oblasti zbrojení nebo stavebnictví.

Další vzpruhu může českým průmyslníkům přinést páteční rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zneplatnit reciproční cla administrativy prezidenta Donalda Trumpa (šetření ČSÚ únorové nálady probíhalo vesměs před tímto verdiktem). Trump je sice okamžitě nahradil cly jinými, globálními, takže průměrná efektivní celní sazba na vývoz EU do USA dokonce o necelý procentní bod stoupá, avšak klesá míra nepředvídatelnosti celní politiky USA. Trump už totiž nyní nemůže cla zavádět, „jak se mu zamane“, ale bude muset následovat komplikovanější procedury, včetně nutnosti zajistit si schválení Kongresu. Ostatně i jeho zmíněné globální patnáctiprocentní clo, jež vstupuje v platnost dnes, může uplatňovat bez souhlasu Kongresu pouze 150 dní.

Ropovod Družba

Maďarsko přeplácí za ropu z Družby. Přes Chorvatsko by ušetřilo desítky procent

Money

Ani v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu nelze říci, že by západní sankce snižovaly vývoz ruské ropy, konstatuje ve speciální studii vydané u příležitosti daného výročí finský institut CREA. V tomto smyslu tedy podle něj selhávají, když ve čtvrtém roce od začátku invaze setrvával objem vývozu ruské ropy šest procent nad úrovní před invazí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Podnikatelé v českém stavebnictví si i v únoru udržovali na poměry vývoje v posledních více než dvaceti letech výrazně nadprůměrně dobrou náladu. Těší je stále poměrně vysoká poptávka po rezidenčním bydlení, která přetrvává i při nadále relativně vysokých úrokových sazbách, včetně těch hypotečních. Nová vláda navíc nebude polevovat v investicích do dopravní infrastruktury. Naopak, v návrhu rozpočtu na rok 2026 na ně vyčleňuje ještě vyšší objem prostředků než předchozí kabinet premiéra Petra Fialy. 

Rostoucí skepse

Mezi spotřebiteli se však znatelně množí skepse z vývoje vlastní finanční situace v nadcházejících měsících. Jejich nálada se horší třetí měsíc v řadě, ovšem i tak zůstává blízko maxim za celou dobu od dní a měsíců těsně před začátkem pandemie covidu na přelomu let 2019 a 2020. Zdá se, že u spotřebitelů dochází k určitému vystřízlivění z až příliš růžových očekávaní vkladných loni po volbách do nové vlády, a to i přes přesun poplatku za obnovitelné zdroje z domácností na státní rozpočet.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ruský prezident Vladimir Putin

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled světové ekonomiky, Rusko zůstává slabé

Money

nst

Přečíst článek

Další posila pro Prime Market. KARO Leather získalo souhlas ČNB

KARO Leather
ČTK
ČTK
ČTK

Česká národní banka schválila prospekt zpracovatele kůží KARO Leather pro přestup z trhu Start na hlavní trh pražské burzy. KARO podalo burze žádost o přijetí na trh Prime Market a po schválení se stane dvanáctou společností, jejíž akcie se budou na hlavním trhu obchodovat. Obchodování na hlavním trhu by mělo být zahájeno v pondělí 2. března 2026, informovala společnost Starteepo, která je poradcem transakce.

„Prime Market je pro KARO přirozeným dalším krokem. Věříme, že našim investorům přinese vyšší likviditu, novou úroveň transparentnosti a platformu pro další růst. Doufáme, že nám otevře dveře i k zahraničním investorům,“ řekl člen představenstva KARO Leather Jakub Hemerka. „KARO je unikátní podnikatelský příběh. Společnost vstupovala na burzu jako mikro firma a během pár let se jí podařilo vyrůst mezi českou elitu,“ uvedl ředitel Starteepo František Bostl.

Když KARO v roce 2019 vstupovalo na trh Start, vybralo při své první emisi akcií 40 milionů korun při ocenění 120 milionů korun. Od té doby se ze společnosti stala podle Bostla jednou z nejdynamičtěji rostoucích firem na českém kapitálovém trhu. Objem kapitálových transakcí uskutečněných díky burze dosáhl 700 milionů korun. Dnešní tržní hodnota KARO se pohybuje kolem 1,2 miliardy korun, téměř desetkrát více než při vstupu na burzu.

KARO Leather ČTK

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne

Leaders

Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Hrubý provozní zisk EBITDA společnosti se ze 17 milionů korun v roce 2018 vyšplhal na 97,5 milionu korun v roce 2024 a za fiskální rok 2025 dále výrazně stoupl. Z emisního kurzu akcie firmy 40 korun při úpisu v listopadu 2019 vzrostla její hodnota více než čtyřnásobně a nyní se obchoduje kolem 170 korun. Kapitál získaný na burze umožnil společnosti výrazně rozšířit původní závod v Boršově, koupit brownfield v Brtnici a oživit tam kožedělnou tradici výstavbou moderního výrobního areálu.

Akcionáři KARO Leather schválili přesun akcií firmy na hlavní trh pražské burzy loni v červnu. S akciemi společnosti, která má výrobní závody v Boršově a Brtnici na Jihlavsku, se na trhu Start obchoduje od roku 2019. Skupina se původně zabývala jen obchodem s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Výrobní závod v Boršově má od roku 2015, závod v Brtnici otevřela v roce 2023. Zpracovává hovězí a buvolí kůže. Historie skupiny KARO sahá do poloviny 90. let.

Výloha obchodu Louis Vuitton ve Vídni

Luxusní zboží netáhne, akcie slavných značek padají

Trhy

Evropské akcie jsou v letošním roce poměrně dobrou investiční příležitostí a vynášejí výrazně více než akcie americké. Neplatí to ale pro všechny sektory a například oblast luxusního zboží se v posledních měsících značně trápí. To se pak projevuje také na akciích slavných značek jako LVMH nebo Kering a celém segmentu luxusu. Ten od začátku roku odepsal více než šest procent, konkrétní brandy na tom ale jsou i výrazně hůř, což pociťují i nejbohatší Evropané.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Závod společnosti KARO Leather
Aktualizováno

Zpracovatel kůží se přesouvá „do širších vod“. Akcie KARO Leather míří na hlavní trh pražské burzy

Zprávy z firem

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme