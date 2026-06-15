Fotbal dostane přednost před nákupem. Penny kvůli reprezentaci zavře dřív
Řetězec Penny ve čtvrtek 18. června zavře všechny prodejny už v 17:30, aby zaměstnanci stihli zápas české fotbalové reprezentace proti Jihoafrické republice. Oznámení vyvolalo na sociálních sítích živou debatu. Část lidí krok vítá jako vstřícné gesto vůči zaměstnancům, jiní v něm vidí hlavně povedený marketing.
Penny ve čtvrtek zkrátí otevírací dobu všech svých prodejen. Zavřeno bude už v 17:30, tedy tak, aby zaměstnanci mohli od začátku sledovat zápas české fotbalové reprezentace proti Jihoafrické republice.
Z původně provozního oznámení se na sociálních sítích rychle stalo jedno z výrazných diskusních témat. Reakce ukazují, že lidé neřeší jen samotný fotbal, ale také pracovní podmínky v obchodech, víkendový provoz i marketing značky.
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Část lidí krok vítá
Mnozí čtenáři rozhodnutí Penny chválí. Podle nich si zaměstnanci obchodů zaslouží volnější večer bez ohledu na to, zda budou zápas skutečně sledovat. V komentářích se opakovaly reakce, že všichni mají právo si odpočinout a že kvůli několika hodinám kratší otevírací doby nikdo hlady neumře.
Někteří diskutující připomínali, že prodavačky a prodavači běžně končí pozdě večer a domů se často dostávají až kolem osmé nebo deváté hodiny. Kratší směnu proto vnímají jako příjemné gesto vůči lidem, kteří pracují ve službách.
Jiní mluví o povedeném marketingu
Vedle pozitivních reakcí se ale objevila také skepse. Část diskutujících nevěří, že hlavním důvodem jsou zaměstnanci. Připomínají, že Penny je spojeno s fotbalem jako sponzor, a zkrácení otevírací doby proto podle nich funguje i jako výrazná reklama.
„Výborná reklama,“ shrnovali někteří komentující. Další byli ještě přímočařejší a tvrdili, že nejde o lidumilský krok, ale především o zviditelnění značky v době, kdy se mluví o reprezentaci.
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Rozhodující je podle čtenářů mzda
Nejčastější praktická otázka se týkala toho, zda zaměstnanci dostanou zaplacenou celou plánovanou směnu. Právě od toho se podle řady lidí odvíjí, zda lze rozhodnutí skutečně považovat za benefit.
„Pokud to dají prodavačkám jako placené volno, tak jim to přeji,“ zaznívalo v komentářích. Pokud by si ale zaměstnanci museli chybějící hodiny napracovat nebo přišli o část výdělku, podpora by podle diskutujících rychle slábla.
Debata se stočila i k nedělím
Diskuse se postupně rozšířila i k obecnější otázce otevírací doby obchodů. Někteří lidé by uvítali, kdyby se místo jednorázového fotbalového gesta řešil pravidelně kratší víkendový provoz, případně zavřené neděle.
Proti tomu ale zaznívaly i opačné názory. Někteří zaměstnanci připomínali, že za víkendové směny dostávají příplatky. Další diskutující upozorňovali, že pro lidi pracující na směny jsou večerní a víkendové nákupy často jedinou možností, kdy si mohou nakoupit.
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Názory
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Nechyběl humor ani ironie
Silnou součástí reakcí byl také humor. Lidé ironicky psali o „konci světa“, přeplněných vozících a frontách před zápasem. Objevovaly se i poznámky, že konkurence bude mít z dřívějšího zavření Penny radost.
Další komentující si utahovali z představy, že každý zaměstnanec obchodu musí být automaticky fotbalovým fanouškem. Podle některých by dávalo větší smysl systémové zkrácení provozu než jednorázová akce navázaná na konkrétní sportovní zápas.
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