Papírny ve Větřní, které fungovaly 158 let, ukončily provoz. Většina zaměstnanců dostala výpověď
Společnost JIP-Papírny Větřní na Českokrumlovsku ukončila provoz, většina zaměstnanců dostala výpověď. Podnik, který ve městě fungoval od roku 1867, vyráběl balící papír pro obalový průmysl a potravinářství. Poslední dva papírenské stroje zaměstnanci vypnuli v pondělí, dnes je čistili a uklízeli. Mnozí zaměstnanci šli do práce naposledy, protože ke konci září dostali výpověď. Podnik nyní bude prodávat zásoby. Papírny jsou od listopadu 2013 v insolvenci, na začátku června soud rozhodl o ukončení provozu.
Firma letos zaměstnávala 176 lidí, insolvenční správkyně Zuzana Orbesová naplánovala jejich postupný odchod. V první fázi k 30. září dostalo výpověď přes 130 zaměstnanců, ve druhé fázi ke konci letošního roku přes 30 pracovníků, zbytek odejde začátkem roku 2026.
Konec po desítkách let v práci
Mnozí zaměstnanci pracovali v podniku 40 a více let. „Je to smutné, končím a jdu do důchodu,“ řekl jeden z techniků. „Je to škoda hlavně pro tento region, byla to pracovní příležitost nejen pro Větřní, ale pro Krumlov, Vyšší Brod, Rožmberk,“ dodal další. Ne všichni byli ale důchodového věku, některým zbývá třeba rok nebo tři, uvažují o předdůchodu nebo budou hledat práci. Ti mladší si budou nyní buď hledat práci, nebo ji už mají.
„Jdu na odpolední směnu, musí se to vyklidit, vyčistit, máme výpověď do posledního (září). Budu pracovat v Teplárně Loučovice v kotelně, jsem z Loučovic,“ uvedl Petr Zábranský, který 23 let pracoval v papírnách, z toho ve Větřní 15 let, předtím v Loučovicích, než tam podnik také skončil.
Vedení města Větřní se snaží pomoct lidem najít práci, oslovilo například okolní firmy, zda nehledají dělnické i odborné profese. „Dáváme informace na naše městské plátky, je to na úřední desce. Samozřejmě byli bychom radši, kdyby papírny stále vyráběly papír a stále tady fabrika jela,“ řekl starosta Antonín Krák (SOCDEM).
Českobudějovický soud na začátku června rozhodl na základě žádosti věřitelského výboru a insolvenční správkyně o ukončení provozu. Podle věřitelského výboru provoz podniku dlužníka v loňském roce na rozdíl od předchozích let nevedl ke kladným hospodářským výsledkům. „Ekonomická situace dlužníkova podniku není dobrá a v zásadě se jen zhoršuje. Dlužníkův podnik je zastaralý, k dalšímu provozu by bylo třeba přistoupit k celému souboru zásadních oprav, rekonstrukcí a investic, které jsou potřebné k papírenské výrobě. Bez těchto investic v řádech desítek milionů korun je provoz papírny nadále těžce udržitelný a konkurenceschopný,“ uvedla soudkyně.
Insolvenční řízení s JIP-Papírny Větřní začalo v dubnu 2013. Papírny ve Větřní existují od druhé poloviny 19. století. V době své největší slávy byly někdejší Jihočeské papírny druhým největším zpracovatelem papíru v zemi. Na počátku 90. let zisk dosahoval 300 milionů korun. Společnost se závody ve Větřní, Loučovicích, Českých Budějovicích, Červené Řečici a Přibyslavicích zaměstnávala přes 3400 lidí. Privatizována byla v první vlně kuponové privatizace.
V Česku je ještě papírna Mondi ve Štětí na Litoměřicku, která se specializuje na výrobu ochranných balicích papírových materiálů, jako jsou krabice, sáčky a další obaly. Papírenská skupina KRPA Holding se zabývá výrobou papíru pro potravinářský průmysl. Jeho součástí jsou třeba Papírny Brno, které vyrábějí kancelářské a školní potřeby či plastové obaly na potraviny.
