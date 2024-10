Dostavba Dukovan se komplikuje. Antimonopolní úřad zakázal uzavřít smlouvu s Korejci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal předběžná opatření zakazující uzavření smlouvy s korejskou firmou KHNP na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Úřad tak učinil na základě návrhů společností EDF a Westinghouse, jež se o zakázku rovněž ucházely, uvedla Česká televize. Vydání předběžného opatření potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. Vydání předběžného opatření nepředjímá způsob, jakým ÚOHS o tendru rozhodne.

„Mohu potvrdit, že ÚOHS vydal v minulých dnech na základě návrhů společností EDF a Westinghouse předběžná opatření, jimiž zakázal zadavateli uzavřít smlouvy v tendru na výstavbu nového jaderného zdroje. Vydání předběžného opatření nevypovídá nic o tom, jakým způsobem bude rozhodnuto ve věci. Jedná se o standardní krok pro procesní zajištění řízení, když o věci není pravomocně rozhodnuto a mohlo by hrozit zmaření účelu vedeného správního řízení," uvedl Švanda.

Pokud by smlouva byla již podepsána, nemohl by úřad v případě porušení soutěžních pravidel účinně zasáhnout, mohl by pouze zpětně vyměřit pokutu. Proto v podobných případech vydává předběžná opatření, která podpis smlouvy odloží až po pravomocném rozhodnutí o tom, zda byl tendr v pořádku.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. Neúspěšní uchazeči EDF a Westinghouse tendr napadli u ÚOHS. EDF primárně napadla rozhodnutí o výběru korejské KHNP, Westinghouse napadl využití bezpečnostní výjimky. „V obou věcech byla zahájena správní řízení, jejichž délku není možno s ohledem na věcnou i procesní složitost předvídat. Až do vydání prvoinstančních rozhodnutí nebude úřad k průběhu těchto správních řízení poskytovat žádné další informace,“ uvedl dříve ÚOHS. Mluvčí Švanda upřesnil, že obě řízení týkající se jaderného tendru pokračují.

Polostátní energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března 2025. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun.

