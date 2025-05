Práce na několik let dopředu. Plzeňská ŠKODA JS získala zakázky v Dukovanech za půl miliardy

Plzeňská ŠKODA JS a.s. získala od začátku roku sedm zakázek na dodávky a servis zařízení pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Jejich celková hodnota přesahuje 500 milionů korun. Pro strojírny to znamená kontinuitu dodávek i stabilní pracovní vytížení pro příslušné divize zhruba až do roku 2030, řekl Karel Samec, mluvčí výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku, který patří do skupiny ČEZ. Podnik usiluje o dodávky zařízení pro primární i sekundární části nových bloků českých jaderných elektráren. Chce se také podílet na montáži, koordinaci, spouštění dílčích provozních souborů a projektování.

„Jde o rekonstrukci nádrží demineralizované vody, rozšíření skladovací kapacity pro čerstvé jaderné palivo a modernizaci monitorovacího systému. Dále zajištění provozuschopnosti armatur redukční stanice, náhradu servopohonů, dodávky snímačů neutronového toku a deset pouzder pohonů regulačních orgánů pro reaktory typu VVER 440, které jsme v 80. letech vyrobili,“ řekl obchodní ředitel Petr Altschul.

Prodloužení provozuschopnosti elektrárny

Plzeňské strojírny zapojily do všech zakázek své vývojové kapacity, díky nimž se podle Samce dlouhodobě daří prodlužovat provozuschopnost i bezpečnost jaderné elektrárny o několik desítek let. „Od roku 2028 tam plánujeme například dodávat KNI snímače neutronového toku. Budou osazené námi vyvinutými detektory, což posílí naši technologickou soběstačnost,“ řekl František Döry ze Škody JS.

Získání aktuálních zakázek spojených se servisem českých jaderných elektráren podle generálního ředitele Škody JS Františka Krčka mimo jiné dokumentuje avizované multiplikační efekty spojené i s výstavbou nových bloků. „Nejde jen o nás, ale další české firmy zapojené buď do našeho subdodavatelského řetězce, nebo též dodávající napřímo do jaderných elektráren. Potvrzuje se, že 'jádro' zajišťuje a bude nadále zajišťovat práci českým lidem,“ řekl. Při březnové návštěvě prezidenta Petra Pavla v reaktorové hale Škody JS Krček uvedl, že pokud by plzeňský podnik uspěl v předpokládaném rozsahu svých dodávek pro nový blok Dukovan, přijme 200 až 250 zaměstnanců. Daňové odvody včetně sociálního a zdravotního pojištění by se tak zvýšily více než o 100 milionů korun bez započtení subdodavatelů a dalších firem z ČR.

O výstavbě dvou nových jaderných dukovanských reaktorů rozhodla vláda loni v červenci, vybrala korejskou firmu KHNP. Podpis finální dohody byl plánovaný na 7. května, podpis ale zablokoval předběžným opatřením Krajský soud v Brně. Rozhodl na návrh francouzské firmy EDF, která v tendru neuspěla a napadla žalobou rozhodnutí antimonopolního úřadu o tom, že tendr byl v pořádku. Viceprezident projektového oddělení jaderné elektrárny v Česku z KHNP Harra Chang dnes České televizi řekl, že prodloužení nabídky na stavbu bloků není jisté.

ŠKODA JS vykázala v roce 2023 provozní zisk 250 milionů korun a utržila 3,3 miliardy korun, meziročně o 12 procent více.

