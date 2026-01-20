Glosa Michala Noska: Kejda v Dyji a hlasité ticho Motoristů
Tři tisíce kubíků kejdy v řece Dyji. Čtyřnásobně překročené limity amoniaku. Národní park Podyjí v ohrožení a havárie se přelévá do Rakouska. A co slyšíme od samozvaných ochránců „zdravého rozumu“, kteří by nejraději řídili stát? Nic. Ticho. Ani kapka rozhořčení. Na rozdíl od kejdy, která teče krajinou.
Kde je Petr Macinka, motoristický dvojministr, jenž má jasno v tom, že ekologie je přehnaná ideologie a že regulace jsou zbytečnou buzerací? Tady by se mohl předvést. Tohle ale není Brusel, tohle není hypotetická uhlíková stopa v roce 2050. Tohle je reálná havárie, konkrétní farma, konkrétní řeka, konkrétní národní park. Ale zrovna v takových chvílích motoristický hněv záhadně mizí. Asi proto, že tady by regulace, kontroly a odpovědnost nebyly „zeleným šílenstvím“, ale nutností.
A kde je Filip Turek, muž, který se stylizuje do role budoucího ministra životního prostředí? Na sociálních sítích má energie dost. Ale jen, když jde o auta, svobodu rychlosti a boj proti klimatické politice. Jenže když se do chráněného území valí toxická kejda, nastává ticho. Možná proto, že skutečná ochrana přírody a brodění ve fekáliích není tak instagramově vděčné jako fotka u sporťáku. A možná proto, že tady by se ukázalo, že bez státu, pravidel a vymahatelnosti to prostě nejde.
Ukázka pokrytectví
Tenhle případ je ukázkou pokrytectví. Ekologie podle Motoristů neexistuje, dokud neomezuje jejich pohodlí. Jakmile ale selže dohled, infrastruktura nebo odpovědnost soukromého provozu, škody nenese ideologie, ale krajina, voda a lidé dole po proudu. Dyje se neptá, jestli je havárie levicová nebo pravicová.
Pokud chtějí Macinka s Turkem vládnout, měli by si uvědomit jednu věc: životní prostředí nezačíná u zákazu spalovacích motorů a nekončí u nadávání na Brusel. Začíná u obyčejné, nudné práce. Kontroly, prevence, sankcí a ochrany veřejného zájmu. A přesně tam dnes chybí. Stejně jako jejich hlas, když jde o skutečný problém, ne jen o ideologickou pózu.